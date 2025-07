‘Aşksız’ evliliği bitti, üzüntüsü çok kısa sürdü… Genç sevgilisiyle yüzü yeniden güldü

Haberin Devamı

Hollywood’un güzel yıldızı Jessica Alba üç çocuğunun babası Cash Warren’dan ayrıldı ve kendine başka bir yol çizmeye karar verdi.

İkilinin beklenmedik ayrılığının ardında ise bir ihanet ya da başka türlü skandal bir haber yoktu.

Ünlü çift yıllar içinde aralarındaki aşkı ve tutkuyu kaybetmiş, evli bir çiftten çok aynı evi paylaşan iki ev arkadaşı gibi olmuşlardı.

Rol aldığı başarılı yapımlar bir yana Hollywood’daki ünü ve kazancıyla şirketler kurup akıllıca yatırımlar yapan Jessica Alba sektörün en zengin kadınlarından biri olmuştu.

Bir yapımcı olan Cash Warren da ünü ve parası olsa da yıllar içinde sırtını karısının servetine dayamayı tercih etmişti.

Çift bu yılın ocak ayında ayrıldıktan sonra etrafta “Jessica Alba çalışıp tembel kocasına bakıyordu” söylentileri dolaşmaya başladı. Ünlü çiftin evliliğine mal olan sebeplerden biri de belki buydu…

Jessica Alba ayrılıktan sonra daha mutlu ve neşeli görünmeye başladı, önce kız arkadaşlarıyla sonra da üç çocuğuyla bol bol tatil yaptı, hem dinlendi hem de eğlendi.

Jessica Alba’nın adı son birkaç aydır kendinden bir hayli genç bir sevgilisi olduğu haberleriyle gündeme geliyordu.

Taze aşıklar birkaç kez zar zor fotoğraflanmıştı, bu gizemli aşığın kimliği de böylece ortaya çıktı.

Jessica Alba hakkında ortaya atılan bu aşk söylentilerinin gerçek olduğu en sonunda paparazzilerin çektiği fotoğraflarla kanıtlandı.

44 yaşındaki Alba ve 31 yaşındaki genç yıldız Danny Ramirez en sonunda birlikte yakalandılar ve aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Danny Ramirez son yıllarda rol aldığı Marvel filmleri, The Last of Us dizisi ve en son olarak da Top Gun: Maverick’le adından söz ettirmişti.

İki aşık önce geçtiğimiz akşam çıktıkları randevudan dönerken arabalarının içinde görüntülendi. Jessica Alba’nın fotoğraflarının çekildiği fark edince utangaç şekilde gülümsediği ve yüzünü eliyle kapatmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı.

Jessica Alba ve Danny Ramirez birkaç gün sonra da sarmaş dolaş halde ve öpüşürken yakalandı.

Bu romantik anların fotoğraflarını ünlü magazin sitesi Deux Moi paylaştı.

Jessica Alba sevgilisinin evine gitmiş, onu kapıda, arabasının önünde karşılayan sevgilisiyle oldukça samimi görüntüler vermişti.

İkilinin ne kadar zamandır görüştüğü henüz bilinmiyor ancak aralarındaki samimiyetin dozuna bakılırsa Jessica Alba ve Danny Ramirez giderek birbirlerine bağlanıyor ve artık birlikte yakalanmayı da çok umursamıyor.

Güzel yıldızın yakın çevresinden basına konuşan kaynaklar bu yeni filizlenen aşk için "Jessica'nın Danny ile olan ilişkisi şaşırtıcı bir hal aldı. Yaz aşkı olarak başlayan ilişki, Jessica hala işleri ağırdan almak istese de giderek ciddileşiyor” yorumu yaptılar.

Jessica Alba haftalarca süren spekülasyonların ardından, ocak ayında kocası 46 yaşındaki Cash Warren'dan ayrıldığını resmen doğruladı.

2004'te sette tanışan ve dört yıl sonra evlenen çift, şubat ayında boşanma davası açtı ve davaları devam ediyor.

Çiftin 17 yıllık evliliklerinden 17 yaşında Honor, 13 yaşında Haven ve 7 yaşında Hayes adında üç çocukları var.