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Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

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#Jessica Alba#Cash Warren#Ayrılan Ünlü Çiftler
Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 15:15

Hollywood’un en sağlam ve mutlu evliliklerinden birine sahiptiler. Yıllar önce nikah masasına oturup üç çocuk yapmışlar, verdikleri aşk pozlarıyla herkese parmak ısırtmışlardı.

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Geçen yılın sonuna doğru başlayan ayrılık söylentileri bu yüzden herkesi şaşkına çevirdi. Mutluluk pozlarının aslında dedikoduları önlemek için bilerek verilmiş olduğu da ocak ayında yollarını ayırmalarıyla ortaya çıktı…

Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

Hollywood’un güzel yıldızı Jessica Alba 17 yıllık eşi Cash Warren’dan ayrıldı, 16 ve 13 yaşındaki kızları Honor ve Haven’la 7 yaşındaki oğlu Hayes'i yanına alarak kendine yeni bir hayat yolu çizen yıldız oyuncu artık gözde bekar oldu.

Ayrılık haberi duyulduğundan beri sarsılmış ve üzülmüş değil de tam tersi oldukça mutlu gözüken Jessica Alba çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

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Boşanma davasından iki ay sonra artık iyice rahatlamış görünen ünlü oyuncu bikinili tatil pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

43 yaşındaki Alba formda fiziği ve her zamanki güzelliğiyle hayranlarından sayısız beğeni aldı.

Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

Jessica Alba ve Cash Warren ayrılık haberleri duyulduktan bir ay sonra, şubat ayında mahkemeye gitmiş ve ayrılmak için dilekçelerini vermişti.

Ünlü çift ayrılık tarihini 27 Aralık 2024 olarak belirtirken ayrılık gerekçesi olarak da şiddetli geçimsizliği gösterdiler.

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Jessica Alba ve Cash Warren evlenirlerken bir anlaşma imzalamamışlardı.

Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

Ünlü bir Hollywood yıldızı olduktan sonra çok akıllı yatırımlar yapan Jessica Alba’nın şirketinin değeri 650 milyona yakın. Aynı zamanda yapımcı da olan Cash Warren’ın ise 100 milyon dolarlık bir çorap ve iç çamaşırı markası var.

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Jessica Alba boşandıktan sonra bir dövme yaptırmış ve kolunun içi kısmına “hayat dönüşüm, dönüşüm hayattır” cümlesini yazdırmıştı.

Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

Çiftin ayrılık sebebi bir büyük kavga ya da ihanet sonucu gerçekleşmedi. Jessica Alba boşanmadan önce verdiği röportajlarda 17 yıllık evliliğinin artık aşksız bir evlilik olduğunu zaten ağzından kaçırmıştı.

Eski aşıklar artık deyim yerindeyse karı – koca değil çocuklarını birlikte büyüten iki dosta hatta birer ev arkadaşına dönüşmüştü.

Aşksız evliliğini silip attı... Yalnız ve mutlu olmayı seçti... Ayrılık güzel yıldıza yaramış

Alba aşksız bir evlilik yerine bekar kalmayı tercih etti ve ayrılığı isteyen taraf da o oldu…

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#Jessica Alba#Cash Warren#Ayrılan Ünlü Çiftler

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