AÅŸklarÄ±nÄ±n ilk meyvesi bÃ¼yÃ¼dÃ¼...Ä°kinci bebek iÃ§in yanÄ±p tutuÅŸuyorlar... Eski usul durmadan Ã§abalÄ±yoruz

Ä°ÅŸte bu Ã§ift de onlardan biri...2022 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, bu sÃ¼reÃ§te biraz zorlu bir ÅŸekilde de olsa aÅŸklarÄ±nÄ±n ilk meyvesini kucaklarÄ±na aldÄ±.

O bebek de artÄ±k neredeyse iki yaÅŸÄ±na geldi. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re ÅŸimdi hayallerinde bir bebek daha var. Ä°kisi de artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda olan Ã§ift, ailelerini biraz daha geniÅŸletmek iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor.

Åžimdilik hamileliÄŸin doÄŸal yollardan gerÃ§ekleÅŸmesini istediklerinden herhangi baÅŸka bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸiller. Ama bu ÅŸekilde bebek sahibi olmaktan umudu keserlerse ikinci ÅŸÄ±klarÄ± taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemini kullanmak.

BÄ°R BEBEK DAHA Ä°STÄ°YORLAR

Bir bebeÄŸi daha kucaklarÄ±na almak iÃ§in yanÄ±p tutuÅŸan bu Ã§ift, Kourtney Kardashian ile Travis Barkerâ€¦

ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce evlenen Ã§iftin 21 aylÄ±k Rocky adÄ±nda bir erkek evladÄ± var. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re onlar, aÅŸklarÄ±nÄ±n niÅŸanesini taÅŸÄ±yan tek Ã§ocukla yetinmek istemiyorlar.

En azÄ±ndan bir tane daha Ã§ocuklarÄ± olmasÄ± iÃ§in uzun sÃ¼redir Ã§abalÄ±yorlar.

Kardashian ile Barker'a yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Eski usul, doÄŸal yoldan Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in bir sÃ¼redir Ã§abalÄ±yorlar" diye anlattÄ± durumu.

ArdÄ±ndan da ekledi: "EÄŸer bu ÅŸekilde Ã§ocuk sahibi olmayÄ± baÅŸaramazlarsa o zaman taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemi de masada. Kourtney'in kardeÅŸleri Kim ve Khloe'nin Ã§ocuklarÄ±ndan bazÄ±larÄ± da bu ÅŸekilde doÄŸdu" diye anlattÄ±.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker, 2022 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Portofino kentinde gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlendi.

Ä°KÄ°ZLERÄ° OLURSA MUTLULUKTAN UÃ‡ACAKLAR

46 yaÅŸÄ±ndaki Kourtney Kardashian ile 49 yaÅŸÄ±ndaki Travis Barker'Ä±n oÄŸlu Rocky henÃ¼z iki yaÅŸÄ±na geliyor. Yine de sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã§ift, aileyi biraz daha geniÅŸletmeyi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± beraber bÃ¼yÃ¼tmeyi arzu ediyor.

DiÄŸer yandan yine iddialara gÃ¶re Kourtney ile Travis, aslÄ±nda ikizleri olursa bu konudaki amaÃ§larÄ±na tamamen ulaÅŸmÄ±ÅŸ hissedecekler kendilerini...

Bu arada Ã§iftin oÄŸlu Rocky'nin daha dÃ¼nyaya gelmeden anne karnÄ±nda bir ameliyat geÃ§irdiÄŸini ve Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rlatalÄ±m.

ESKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDEN TOPLAMDA BEÅž Ã‡OCUKLARI VAR

Kourtney Kardashian'Ä±n eski sevgilisi Scott Disick ile iliÅŸkisinden 15 yaÅŸÄ±nda Mason, 13 yaÅŸÄ±nda Penelope ve 10 yaÅŸÄ±nda Reign adlÄ± Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var.

Blink 182 grubunun Ã¼yesi Travis Barker ise ikinci karÄ±sÄ± Shanna Moakler ile evliliÄŸinden 19 yaÅŸÄ±nda Alabama ve 21 yaÅŸÄ±nda Landon adlÄ± iki Ã§ocuk babasÄ±.

Kourtney'in kardeÅŸi Khloe'nin ikinci Ã§ocuÄŸu taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldi. Hem kendi dÃ¼nyaya getirdiÄŸi kÄ±zÄ± True'nun hem de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Tatum'un babasÄ±, eski sevgilisi Tristan Thompson.





Kim Kardashian'Ä±n Kanye West ile evliliÄŸinden olan dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun ilk ikisi doÄŸal ÅŸekilde doÄŸdu... Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk ise farklÄ± taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anneler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya geldi.





Kardashian Jenner ailesinin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ Kylie Jenner iki Ã§ocuÄŸunu da doÄŸal yollarla dÃ¼nyaya getirdi. Her ne kadar artÄ±k birlikte olmasalar da iki Ã§ocuÄŸun da babasÄ± Travis Scott.