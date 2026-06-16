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Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var!

Güncelleme Tarihi:

#Zendaya#Tom Holland#Spiderman Brand New Day
Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:07

Yolları 2017’de, ikisi de daha neredeyse çocuk denecek yaştayken birlikte başrol oynadıkları filmde kesişmişti. Bu set arkadaşlığı kısa sürede büyük bir aşka dönüştü.

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İkisi de son derece ketum olan genç aşıklar bu ilişkiyi neredeyse dört sene saklamış, 2021’de bir arabanın içinde öpüşürken yakalanınca en sonunda aşk yaşadıklarını ilan etmeye mecbur kalmışlardı.

Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

Örümcek Adam serisinde birlikte rol alan Tom Holland ve Zendaya 2021’de ilişkileri ortaya çıktıktan sonra verdikleri pozdan tam 5 yıl sonra ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktılar.

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Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

Çoktan nişanlanan hatta gizlice evlendikleri söylenen yıldız çift dün İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen "Spider-Man: Brand New Day" fotoğraf çekimine katılırken oldukça mutlu görünüyordu.

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Çift bir noktada kırmızı halıda birbirlerine sevgiyle bakarken el ele tutuştu. Fotoğraflar için yakınlaştıkları anda Tom Holland kolunu Zendaya'nın beline doladı.

Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

29 yaşındaki "Euphoria" oyuncusu, yüksek yırtmaçlı ve püsküllü, askısız siyah bir Christian Cowan elbisesiyle göz kamaştırdı. Zendaya, görünümünü siyah topuklu ayakkabılarla tamamladı ve kısa saçlarını geriye doğru taradı.

Güzel yıldız parmağına da pırlantalarla süslü nişan yüzüğü yerine altın bir alyans takmayı tercih etti. Çiftin gizlice evlendiği söylentileri başladığından beri Zendaya ne zaman paparazziler tarafından fotoğrafı çekilse parmağında bu yüzük vardı.

Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

2021'de ilişkilerini kamuoyuna duyuran çiftin en son birlikte kırmızı halıda göründüğü zaman, beş yıl önce "Spider-Man: No Way Home" filminin galasıydı.

Zendaya ve Holland, geçen şubat ayında Zendaya'nın beş karatlık nişan yüzüğü yerine altın bir alyans taktığı görülmesiyle evlilik söylentilerini ilk kez alevlendirdi.

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Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

Bir sonraki ay, Zendaya’nın uzun süredir stilisti olan Law Roach, çiftin gizlice evlendiğini iddia ederek dünyayı şoke etti. SAG Oyuncu Ödülleri 2026 kırmızı halısında röportaj verirken bir anda "Düğün çoktan oldu. Kaçırdınız. Bu çok doğru." diyen ünlü stilisti ne Zendaya ne de Tom Holland yalanladı…

Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

Nisan ayında Zendaya, Tom Holland’la gerçekten evli olup olmadıkları konusunda açıklama yapmayacağını söyledi. Bunu "Dünyadan saklanmaya" çalıştıkları için değil aksine aralarındaki aşkı ve özel hayatlarını korumak ve neşelerini sürdürmek için yaptıklarını söyledi.

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Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

Ünlü çiftin ilişkileri duyulduktan sonra bile kırmızı halıya birlikte çıkmama sebepleri, bunun için 5 yıl beklemeleri de aslında birbirlerine duydukları saygıdan kaynaklanıyor.

Aşklarının başladığı yere beş sene sonra geri döndüler… Bu kez parmağında alyansı da var

Zendaya da Tom Holland da daha önce bu konudaki soruları “Birbirimizin filmlerinin kırmızı halılarına birlikte çıkmıyoruz çünkü ilgiyi kendi üzerimize çekmek istemiyoruz. O gece kimin gecesiyse o parlamalı” diye açıklamıştı.

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#Zendaya#Tom Holland#Spiderman Brand New Day

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