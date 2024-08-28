Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

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Vanderpump Rules adlı programla tanınan 35 yaşındaki Brittany Cartwright ile 44 yaşındaki kocası Jax Taylor aslında aylar önce ayrıldıklarını açıklamış ancak ikisi de ayrı ayrı kafa karıştıran açıklamalar yaparak aynı çatı altında yaşamaya devam edeceklerini söylemişlerdi.

Üstelik geçtiğimiz mart ayında yaşanan bu ayrılıktan çok kısa bir süre önce ikinci bir çocuk istediklerini, 3 yaşındaki oğulları Cruz’a kardeş yapacaklarını söylemişlerdi.

Bir yandan mutlu aile tablosu çizerken bir anda büyük kavgalara tutuşan, hangisinin daha fazla para kazandığıyla ilgili kavgalardan tutun da aldatma iddialarına kadar birçok sorun yaşayan çiftin 5 yıllık evliliği bitmeyen bu sorunlara yenik düştü.

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Ve aylardır bir bilinmezlik içinde yaşayan Brittany Cartwright en sonunda mahkemeye giderek kocası Jax Taylor’dan resmen boşanmak için davayı açtı.

Basının elde ettiği belgelere göre mahkeme başvurusunda boşanma sebebi olarak şiddetli geçimsizlik yazarken ayrılık tarihi olarak da 24 Ocak 2024 görünüyor.

Oğulları Cruz’un velayetini isteyen Brittany Cartwright hediye, miras, evlilikten önce veya ayrılık tarihinden sonra edindiği tüm mülkleri de elinde tutmak istiyor.

Ünlü çift aylardır ayrı olmalarına rağmen Vanderpump Rules’un ardından The Valley adında bir başka reality şovda yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye başlamış, üstüne bir de ortak podcast projesini hayata geçirmişti.

Kocasıyla olan ilişkisinin bittiğini şubat ayında açıklayan Brittany Cartwright “Evet, genel olarak evlilikler çok zordur ve geçtiğimiz yıl özellikle zor bir yıl geçirdim. Jax ve ben ayrıyız ve ruh sağlığım için biraz zaman ayırmak amacıyla başka bir eve taşınma kararı aldım” demişti.

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Kocası Jax Taylor’ın sürekli dışarıda vakit geçirip kendisine ve oğluna zaman ayırmadığını, eve sarhoş geldiğini ve kendisine saatlerce bağırdığını iddia eden ünlü isim en sonunda oğluyla birlikte evden ayrılmak zorunda kaldığını söylemişti.

Brittany Cartwright, 5 yıllık eşi için “Bana yaptığı her şeyi fark etmeye başladığım bir noktaya geldim.” derken Jax Tarlor da ciddi ruh sağlığı ve öfke sorunlarıyla uğraştığını itiraf etmiş ve basın temsilcileri ünlü oyuncunun bir ruh sağlığı merkezine yatıp tedavi olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Ünlü çift 2015’te tanışmış, Vanderpump Rules’da birlikte rol alırken iyice yakınlaştıktan sonra aşk yaşamaya başlamışlardı. Bu aşkı 2019’da nikah masasına taşıyan Cartwright ve Taylor bu süreçte bir ihanet skandalıyla sarıldılar.

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Jax Taylor, daha evlenmeden Vanderpump Rules’un 6. sezonunda Brittany Cartwright’ı bir diğer rol arkadaşı Faith Stowers’la aldatmış, Cartwright da aldatıldığını bile bile bu evliliğe evet demişti.

İşte bu ihanetle başlayıp büyük kavgalarla devam eden evliliğin ömrü de ancak 5 yıl olabildi…