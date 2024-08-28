×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Brittany Cartwright#Jax Taylor#Vanderpump Rules
Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 16:30

Birlikte rol aldıkları yapımda tanışıp büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü çift boşanma kararı aldı. Bir süredir ayrılıklar, kavgalar ve aldatma iddialarıyla gündemden düşmeyen reality şov yıldızlarının 5 yıllık evliliğinin aylar süren dedikodulardan sonra resmen bittiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Vanderpump Rules adlı programla tanınan 35 yaşındaki Brittany Cartwright ile 44 yaşındaki kocası Jax Taylor aslında aylar önce ayrıldıklarını açıklamış ancak ikisi de ayrı ayrı kafa karıştıran açıklamalar yaparak aynı çatı altında yaşamaya devam edeceklerini söylemişlerdi.

Üstelik geçtiğimiz mart ayında yaşanan bu ayrılıktan çok kısa bir süre önce ikinci bir çocuk istediklerini, 3 yaşındaki oğulları Cruz’a kardeş yapacaklarını söylemişlerdi.

Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

Bir yandan mutlu aile tablosu çizerken bir anda büyük kavgalara tutuşan, hangisinin daha fazla para kazandığıyla ilgili kavgalardan tutun da aldatma iddialarına kadar birçok sorun yaşayan çiftin 5 yıllık evliliği bitmeyen bu sorunlara yenik düştü.

Haberin Devamı

Ve aylardır bir bilinmezlik içinde yaşayan Brittany Cartwright en sonunda mahkemeye giderek kocası Jax Taylor’dan resmen boşanmak için davayı açtı.

Basının elde ettiği belgelere göre mahkeme başvurusunda boşanma sebebi olarak şiddetli geçimsizlik yazarken ayrılık tarihi olarak da 24 Ocak 2024 görünüyor.

Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

Oğulları Cruz’un velayetini isteyen Brittany Cartwright hediye, miras, evlilikten önce veya ayrılık tarihinden sonra edindiği tüm mülkleri de elinde tutmak istiyor.

Ünlü çift aylardır ayrı olmalarına rağmen Vanderpump Rules’un ardından The Valley adında bir başka reality şovda yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye başlamış, üstüne bir de ortak podcast projesini hayata geçirmişti.

Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

Kocasıyla olan ilişkisinin bittiğini şubat ayında açıklayan Brittany Cartwright “Evet, genel olarak evlilikler çok zordur ve geçtiğimiz yıl özellikle zor bir yıl geçirdim. Jax ve ben ayrıyız ve ruh sağlığım için biraz zaman ayırmak amacıyla başka bir eve taşınma kararı aldım” demişti.

Haberin Devamı

Kocası Jax Taylor’ın sürekli dışarıda vakit geçirip kendisine ve oğluna zaman ayırmadığını, eve sarhoş geldiğini ve kendisine saatlerce bağırdığını iddia eden ünlü isim en sonunda oğluyla birlikte evden ayrılmak zorunda kaldığını söylemişti.

Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

Gözden Kaçmasınİkinci çocuğu istiyorum diyordu… Şok ayrılıkta ihanetin gölgesi: Daha evlenmeden onu aldatmaya başlamış'İkinci çocuğu istiyorum' diyordu… Şok ayrılıkta ihanetin gölgesi: Daha evlenmeden onu aldatmaya başlamışHaberi görüntüle

Brittany Cartwright, 5 yıllık eşi için “Bana yaptığı her şeyi fark etmeye başladığım bir noktaya geldim.” derken Jax Tarlor da ciddi ruh sağlığı ve öfke sorunlarıyla uğraştığını itiraf etmiş ve basın temsilcileri ünlü oyuncunun bir ruh sağlığı merkezine yatıp tedavi olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Ünlü çift 2015’te tanışmış, Vanderpump Rules’da birlikte rol alırken iyice yakınlaştıktan sonra aşk yaşamaya başlamışlardı. Bu aşkı 2019’da nikah masasına taşıyan Cartwright ve Taylor bu süreçte bir ihanet skandalıyla sarıldılar.

Haberin Devamı

Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi

Jax Taylor, daha evlenmeden Vanderpump Rules’un 6. sezonunda Brittany Cartwright’ı bir diğer rol arkadaşı Faith Stowers’la aldatmış, Cartwright da aldatıldığını bile bile bu evliliğe evet demişti.

İşte bu ihanetle başlayıp büyük kavgalarla devam eden evliliğin ömrü de ancak 5 yıl olabildi…

Gözden KaçmasınÜnlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemediÜnlü çiftin ayrılık kavgası bitmek bilmiyor: Kocam ondan fazla para kazanmamı hazmedemedi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Brittany Cartwright#Jax Taylor#Vanderpump Rules

BAKMADAN GEÇME!