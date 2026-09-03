Önce set arkadaşı, sonra hayat arkadaşı oldular... Bu çocuklara 'Siz evleneceksiniz' deseniz inanırlar mıydı acaba!

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Bu aşkların bazıları kısa sürede, saman alevi gibi parlayıp söner. Ama bazıları da öyle sağlam temeller üzerine kurulur ki yıllarca hatta bir ömür boyu devam eder.

İşte Sarah Michelle Gellar ile Freddie Prinze JR'ın aşkı da bunlardan biri...

1997 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri I Know What You Did Last Summer (Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum) adlı yapımın setinde tanıştı 49 yaşındaki Gellar ile 50 yaşındaki Prince Jr.

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2002 yılında evlenen çift, önceki gün mutlu yuvalarını kurmalarının 24'üncü yıl dönümünü kutladı.

Her yıl olduğu gibi Sarah Michelle Gellar, bu özel gün şerefine bir dizi eski fotoğraftan oluşan bir paylaşım yaptı.



İKİ YIL SEVGİLİ OLDULAR... 24 YILDIR EVLİLER: Kendisinin ve kocası Freddie Prinze JR'ın geçmiş yıllarda çekilen pozlarının yanına "Bu çocuklara yıllar sonra hayatın hangi noktasında olacaklarını söyleseniz inanırlar mıydı acaba?" mesajını yazdı. Gellar toplamda 26 yıldır birlikte olduklarını, bunun 24 yılının evlilikle geçtiğini de satırlarına ekledi.





ÖNCE ARKADAŞLIK SONRA HAYAT ARKADAŞI

Daha 20'li yaşlarında Buffy The Vampire Slayer ile yıldızı parlayan Sarah Michelle Gellar ile Freddie Prinze JR'ın aşkı öyle bir anda başlamadı.

Hatta sonradan itiraf ettiklerine göre Freddie, Sarah'dan pek de hoşlanmadı ilk anda. Onu fazla gösterişçi bulduğunu bile saklamadı.

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Çift önce arkadaş oldu. Birbirlerini iyice tanıdıktan sonra da aralarında bir aşk doğdu. Şimdi de kurdukları iki çocuklu yuvalarında 24 yılı geride bıraktılar.



KOMŞU EVLERDE OTURUYORLARDI

Bu arada Freddie Prinçe Jr, Sarah Michelle Gellar ile tanıştıkları sırada birbirlerine 10 dakika uzaklıkta evlerde yaşadıklarını söyledi bir röportajında.

Bunun da iyi bir arkadaşlık geliştirmelerine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Görünüşe göre bu durum ikisi için de gayet hayırlı oldu. Ünlü çift, şimdi 16 yaşında Charlotte Grace ve 13 yaşında Rocky James adlı iki çocuklarını büyütüyor.