Senaryodaki öpücük gerçeğe dönmüştü... Yetenekli ve tutkulu sevgilimle böyle tanıştık

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Kader bu ya...

Birlikte kamera karşısına geçtikleri bir film seti bugünkü aşklarına da zemin hazırladı. Bir başka deyişle onlar da set aşıkları.

Genç yaşlarına rağmen ilişkilerini olabildiğince spot ışıklarından uzakta ve ağırbaşlı bir şekilde yaşıyorlar...

Şimdi bu ilişkinin taraflarından biri olan güzel oyuncu, ünlü bir dergi için verdiği röportajda "yetenekli ve tutkulu" diye tanımladığı sevgilisiyle aşk kıvılcımının çaktığı ilk anları anlattı.

YAŞLARI GENÇ AMA AŞKLARI OLGUN

Onların hayranı olan gençler çoktan anladı Zendaya ile Tom Holland'dan söz ettiğimizi...

Her ikisi de 28 yaşında olan Zendaya ile Holland, Örümcek Adam (Spider Man) filminde birlikte oynarken tanıştılar.

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Zamanla birbirlerinden hoşlandılar. 2021 yılından bu yana da dışarıdan bakıldığında gayet sakin ve olgun görünen, meraklı bakışlardan saklamaya çalıştıkları bir aşk yaşıyorlar.

Zendaya ya da tam adıyla Zendaya Maree Stoermer Coleman, Variety dergisinin Hollywood 2025 sayısına bir röportaj verdi.

Genç oyuncu o röportajda da sevgilisi Tom Holland'ın kalbine ve hayatına ilk kez nasıl girdiğini de anlattı.

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ONUN YANINDA TUHAF BİR RAHATLIK HİSSETMİŞ

Zendaya, söylediğine göre Tom Holland ile ilk kez birlikte rol aldıkları filmin okumaları sırasında tanıştılar. O sıralarda da Holland'ın yanında kendini tuhaf bir şekilde rahat hissettiğini söyledi güzel oyuncu.

Zendaya sevgilisi hakkında "Sanki benim ikinci doğam gibi...Yanında oynadığın kişiyle inanılmayacak kadar rahat hissediyorsun..." diye konuştu.

Güzel oyuncu, sevgilisi Tom Holland ile çalışmayı sevdiğini de belirtti. Holland'ı da "Yetenekli ve yaptığı işe tutkuyla bağlı biri" diyerek tanımladı.

Aslına bakılırsa Zendaya ile Tom Holland, 2016 yılında Spider Man: Homecoming filmine seçildikleri dönemden beri haklarında dizi dizi aşk söylentileri çıktı.

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Ama onların bu söylentileri doğrulaması 2021 yılını buldu.

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'ÇOK İYİ ARKADAŞIZ' DEDİLER AMA SEVGİLİ ÇIKTILAR

İlk dönemde de röportajlarda ya da galalarda bu konu açıldığında genç oyuncuların gerilimi dışarıdan bile görülebiliyordu.

Onlar da ısrarla çok iyi arkadaş olduklarını söylüyorlardı. Yine de aralarındaki kimya öyle gözden kaçırılacak türden değildi.

Takvimler 2019 yılını gösterdiğinde Zendaya ve Tom Holland, rol gereği kamera karşısında bir öpüşme sahnesinde rol aldılar. Zaten orada da aralarındaki uyumun altı bir kez daha çizilmiş oldu.

2021 yılında da otomobilin içinde öpüşürken yakalandıklarında artık aralarında rol arkadaşlığının ötesinde bir ilişki olduğu da ortaya çıkmış oldu.

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Şöyle bir özetlemek gerekirse Zendaya ile Tom Holland, ilk kez 2016 yılında birbirlerinin sosyal medya sayfalarında göründüler. 2017 yılında aşk söylentileri alevlendi. 2019'da ilk kamera karşısı öpücüğü geldi. İki yıl sonra da kez bir otomobilde birbirlerine gerçek öpücükler verirken yakalandılar. O andan itibaren de artık genç aşıkların kaçacak yeri kalmamıştı!





İLİŞKİLERİNİ KORUMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Hem Zendaya hem de Tom Holland ilişkilerini fazla göz önünde yaşamamaya çabalıyorlar. Bu konuyu da kimseden saklamıyorlar zaten.

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Tom Holland konuk olduğu Jay Shetty'nin On Purpose adlı sohbet programında bu konudaki görüşünü de açık açık ifade etti zaten.

Genç oyuncu "Bu konu hakkında konuşmuyorum. Mümkün olduğunca özel kalması için çaba harcıyorum. İkimiz de ilişkimizin sağlıklı yürümesi için böyle olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİM İLİŞKİMİ KORUMAK'

Doğrusu Zendaya da onunla aynı fikirde. O da Elle dergisine verdiği röportajda önceliğinin ilişkilerindeki huzuru korumak olduğunu söyledi.

Güzel oyuncu, Tom Holand ile sürdürdüğü ilişkiyle ilgili olarak sosyal medya takipçileriyle neleri paylaşacağı konusunda çok seçici olduğunu da sözlerine ekledi.

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Sonra da şunları söyledi: "Bu huzuru korumakla ve aynı zamanda var olmaktan korkmamakla ilgili bir durum."