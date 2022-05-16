Aşkları galip geldi... Didem Sarı ve İzzet Antebi barıştı!

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2009 yılında evlenen Didem Sarı-İzzet Antebi çifti, çocukları Mila ve Moris Mert’e rağmen evliliklerini kurtaramamış ve geçtiğimiz ekim ayında boşanmıştı. Cemiyet hayatının ünlü çiftinin dillere destan aşkının boşanmayla sona ermesi çevrelerinde şok etkisi yaratmıştı.

Şimdi öğrendiğime göre çift barışmış! Başka isimlerle anılsalar da, tüm haberleri boşa çıkaran Sarı ve Antebi, meğer bir süre önce yeniden görüşmeye başlamış.

Aşkları galip gelen çift, geçtiğimiz günlerde Daphne-Marsel Behar’ın kızları Sienna’nın Bat Mitzvah törenine birlikte katılmış. Bir Musevi töreni olan ve 12 yaşına giren çocuklara yapılan seremoniye el ele katılarak herkesi şaşırtan Didem Sarı ve İzzet Antebi’nin mutlulukları görülmeye değermiş.

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Cannes yolcuları...

Cemiyetin ünlü ismi genç işadamı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali’nden davet aldı. Bu yıl 75’incisi düzenlenecek olan, Avrupa’nın en bilinen film festivalinin kırmızı halısında yürüyecek olan Hakan Sabancı’ya kardeşi Kerim Sabancı eşlik edecek. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi olan yakışıklı işadamı, Avrupa jet-set’inin de aranılan yüzlerinden...

Hem iş hem tatil

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin sponsoru olduğu “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilirlik Ödülleri Töreni”, Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirildi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp de toplantı için Marakeş’e gitti. Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit’in de eşlik ettiği törende, çeşitli kategorilerde en iyi uygulamalar ödül almaya hak kazandı. Toplantılardan fırsat buldukça Gülbin Uzuner Bekit ile birlikte Marakeş’i gezen Pelin Akın Özalp, en keyifli karelerini takipçileriyle paylaştı.

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Başarısı tescillendi

Sağlık, yeme-içme ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren Kadir Yücelbaş, geçtiğimiz günlerde Quality Dergisi’nin ödül gecesinde “En Quality İş İnsanı” ödülüne layık görüldü.

Cansu Kurtçu’nın ödülünü takdim ettiği Kadir Yücelbaş’ı, bu anlamlı törende eşi Mehtap Yücelbaş da yalnız bırakmadı. Yücelbaş çifti, ünlü sanatçı Kubat, Ivana Sert-Sezer Dermenci çiftiyle aynı masada oturarak, ödülün mutluluğunu yakın dostlarıyla paylaştı.

Kadir Yücelbaş - Cansı Kurtçu