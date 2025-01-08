Aşkları film setinde başlamıştı… Gizlice evlendiler

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Hayranları onu hep bu rolüyle hatırlasa da 43 yaşındaki Elijah Wood’un 30 yıldan fazladır devam eden bir kariyeri ve hem beyaz perdede hem de televizyonda canlandırdığı birçok başarılı performansı var.

Özel hayatını meraklı gözlerden sır gibi saklayan yıldız isim uzun süredir Danimarkalı film yapımcısı Mette-Marie Kongsved'le büyük bir aşk yaşıyordu.

Milyonların gönlüne Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su olarak taht kuran yıldız oyuncu artık 43 yaşında iki çocuk babası bir isim, üstelik ağzından kaçırdığı sırra bakılırsa kendisi aynı zamanda taze bir evli!

KATILDIĞI YAYINDA AĞZINDAN KAÇIRDI: KARIM...

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Çiftin gözlerden uzak aşklarını nikah masasına taşıdıkları, uzun yeni yıl tatilinde gizlice evlendikleri dedikoduları gündemden düşmeden Elijah Wood konuyla ilgili merakları giderecek sözleri adeta ağzından kaçırdı.

Katıldığı bir canlı yayında Mette-Marie Kongsved'den bahsederken “karım” diyen Elijah Wood “Ailem ve çocuklarım kadar karıma da minnettarım” deyince gizlice evlendiği ortaya çıkmış oldu.

Elijah Wood ve Mette-Marie Kongsved'in gizlice evlendikleri ve İsveç'teki bu gizli törende sadece aileleri ve çok az sayıda arkadaşları olduğu söyleniyor

2018’den beri birlikte olan çift hakkındaki ilk evlilik haberini ünlü dedikodu sitesi TMZ ortaya atmıştı. Habere göre Elijah Wood ve Mette-Marie Kongsved yılbaşı gecesi İsveç'te yaklaşık 80 arkadaş ve aile üyesinin katıldığı samimi bir törenle evlenmişti.

Bu arada 2019’da Mette-Marie Kongsved'in parmağında bir pırlanta yüzük belirdiğini ve çiftin nişanlandığı söylentilerinin de o zaman ortaya çıktığını hatırlatmış olalım.

İki çocuk babası olan Elijah Wood özel hayatını meraklı gözlerden saklamak için sosyal medyayı sahte isimle kullandığını itiraf etmişti

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İKİ ÇOCUKLARINI ÇOKTAN KUCAKLARINA ALMIŞLARDI

Çiftin 2019'da doğan bir oğulları ve 2022’de doğan bir de kızları var.

Elijah Wood sık sık aile hayatından ve babalığın kendisini ne kadar değiştirdiğinden bahsetse de çocuklarının isimlerini hiç açıklamadı.

Birlikte çalışırken tanışan ikili kısa zaman sonra aşk yaşamaya başlamış, ilk çocuklarını da 5 sene önce kucaklarına almıştı

ARAMIZDA SAHTE İSİMLE DOLAŞIYOR

Wood'un Kongsved'le ilk olarak Nisan 2016'da, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde de Elijah Wood’un üstlendiği filmin setinde tanıştıkları söyleniyor. Çift 2018’de de oyuncu ve yapımcı olarak aynı sette buluşmuş, aralarındaki yakınlık aşka dönüşmüştü.

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Elijah Wood Facebook ve Twitter’da milyonlarca takipçisi olmasına rağmen özel hayatını kimselerle paylaşmak istemediğini söylemiş ve Instagram hesabı olmasına rağmen sahte bir isim kullandığını ve paylaşımlarını böyle yaptığını itiraf etmişti.