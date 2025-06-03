Aşkları 27 yıllık bir yuvayı dağıtmıştı… Eski eş dayanamayıp konuştu... İhanetin kahramanına korkup susmak düştü

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Zamanla ortaya çıkan gerçekler ise bambaşka oldu.

AŞKLARI BİTTİ DERKEN YUVAYI YIKANIN İHANET OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hugh Jackman’ın büyük bir aşkla bağlı olduğu düşünülen eşi Deborra Lee Furness'tan ayrılma sebebinin bir başka aşk olduğu anlaşıldı.

Tiyatro sahnesindeki rol arkadaşı Sutton Foster’a gönül veren Hugh Jackman evliliğini bu yüzden bitirmişti…

Öte yandan Sutton Foster da sahnede yakınlaştığı sonra da duygularına hakim olamadan Hugh Jackman’la aşk yaşamaya başladığında evliydi.

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İKİSİ DE PEŞ PEŞE EŞLERİNDEN AYRILDI

İkili peş peşe evliliklerini bitirdikten sonra bir süre dedikodulardan kaçmak için saklansa da bu yılın başında el ele ortaya çıkarak bu aşkı gönüllerince yaşamaya başladı.

Aldatılan ve terk edilen eş Deborra Lee Furness ise bir süre suskun kaldıktan sonra geçen hafta nihayet mahkemeye giderek 2 yıldır ayrı yaşadığı Hugh Jackman’dan boşanmak için dava açtı.

İşte asıl kıyamet de bundan sonra koptu.

ALDATILAN EŞ İLK KEZ KONUŞUNCA...

Hugh Jackman’a susacağı konusunda söz verdiği söylenen Deborra Lee Furness susmaktan vazgeçti ve boşanma davası açtıktan sonra yaptığı açıklamada ihanete uğradığını doğrulayan sözler etti.

Bu hamle karşısında yasak aşkın kahramanları Hugh Jackman ve Sutton Foster hem şaşkına döndü hem de iyice haksız konuma düşmüş oldu.

GAZETECİLERDEN KÖŞE BUCAK KAÇTI

Sutton Foster geçtiğimiz gece yapılan bir tiyatro ödül törenine katıldığında da bu durumdan ne kadar rahatsız olduğunu ve şaşkına döndüğünü kanıtladı.

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Hugh Jackman’ın bu önemli gecede yalnız bıraktığı Sutton Foster süslenip püslenip kırmızı halıda bolca poz verdi.

Ancak her zaman güler yüzlü şekilde gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla tanınan ünlü tiyatro yıldızı bu kez ağzını hiç açmadan kırmızı halıdan uçarcasına kaçmak zorunda kaldı.

YAPTIĞIYLA YÜZLEŞMEK ZOR GELDİ

Sevgilisi yanında olmayan Sutton Foster gazetecilerin Hugh Jackman’la olan ilişkisi ve Deborra Lee Furness'in ihanet açıklamasıyla ilgili sorular sormasından korkmuş, bu durumla yüzleşmekten korkunca bir anda ortadan kaybolmuştu.

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Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness 27 yıllık evliliklerini 2023’te bitirmiş, klasik “ayrıldık ama dost kalmaya devam edeceğiz” açıklamasını yapmışlardı.

2024’ün sonlarına doğru Hugh Jackman’ın Sutton Foster’la ilişki yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddiaları ortaya atılmıştı. Zaten iddiaların doğru olduğu kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

EN SONUNDA ANLAŞINCA BOŞANMA DAVASINI AÇTILAR

Eski eşlerin iki yıl sonra anlaşıp nihayet boşanma davası açmasının ardında yaptıkları anlaşma olduğu söyleniyordu.

250 milyon dolarlık servetlerini bölüşme konusunda nihayet bir karara varmışlardı ancak Hugh Jackman’ın bir şartı daha vardı…

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Ünlü oyuncu eski karısına konuşmaması için ricada bulunmuş, Deborra Lee Furness da bunu kabul etmişti.

İNTİKAMINI SUSMAYARAK ALMIŞ OLDU

Ancak aldatılan eski eş intikamını susmayarak aldı.

Deborra Lee Furness mahkemeye gittiği gün basına bir açıklama yaparak “İhanetin travmatik yolculuğunu yaşayan herkese kalbim açık. Bu, derin bir yara açan çok ağır bir acıdır. Ancak, ben daha yüksek bir güce inanıyorum ve Tanrı ya da evren, sizin rehberiniz olarak gördüğünüz her ne ise, her zaman bizim için çalışıyor” dedi ve böylece herkese Hugh Jackman’ın ona ihanet etmiş olduğunu böylece ilan etmiş oldu…