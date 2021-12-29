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Aşklar, kavgalar, ayrılıklar... 2021 yılı böyle geçti

#2021#Hadise#Ebru Gündeş
Aşklar, kavgalar, ayrılıklar... 2021 yılı böyle geçti

2021 yılında magazin dünyasında birbirinden farklı olaylar gündeme geldi. Hapse girenleri, yeni aşka yelken açanları, yaşamını yitirenleri ve akıllara kazınan daha birçok olayı sizin için derledik.

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OCAK

Aşk bombası

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıl boyunca romantik sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken çift, yıl sona ermeden geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Evliliği bitti yeni aşka başladı

Demet Şener, kısa sürede tanışıp nikah masasına oturduğu ve 19 ay evli kaldığı Cenk Küpeli’den ocak ayının başında boşanmıştı. Şener şimdilerde ise Tolga Arman ile aşk yaşıyor.

Mahkeme süreçleri konuşuldu

Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşandı ama ikilinin bitmek bilmeyen mahkeme süreci yıl boyunca magazin sayfalarında yer aldı. Aktan’ın altındaki arabayı geri alan ve çocuğu için velayet davası açan Deniz, geçtiğimiz günlerde bu mahkemeyi de kaybetti. İkilinin Feyza Aktan’ın evinin önünde yaşadığı tartışma da yıl boyunca konuşuldu.

Sıla gündemden düşmedi

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Sıla ve Hazer Amani ocak ayında boşandı. Eski sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen şarkıcı, bu dönemde bir de mahkemedeki davalarıyla gündem oldu.

Ev sahibiyle davalık oldu

İşadamı Yusuf Araz’ın evinde kirada oturan Defne Samyeli’nin kirasını ödemediği ortaya çıkınca evine haciz memurları geldi. Samyeli’nin eşyalarına el kondu. Araz ile mahkemelik olan Samyeli, açılan davayı kaybetti. Tazminat ödeyen şarkıcı, başka bir eve taşındı.

Eşinden darbe

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Sarnıç ile 3 yıl süren boşanma davası sonuçlandı. 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’ın kendisini öldürmesi için tuttuğu kişinin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Mahkeme sonunda 3 kişinin beraatine karar verildi.

Gözden Kaçmasın

Sıla-Hazer Amani çifti Bodrum’da boşandıSıla-Hazer Amani çifti Bodrum’da boşandı
#HAZER AMANİ#SILA
Defne Samyeli yeni ev alıyorDefne Samyeli yeni ev alıyor
#DEFNE SAMYELİ#DEFNE SAMYELİ KİMDİR
Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandıEmre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı!
#EMRE AŞIK#YAĞMUR SARNIÇ
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında kararÖzcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar
#ÖZCAN DENİZ#FEYZA AKTAN
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkasıDemet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası!
#DEMET ÖZDEMİR#OĞUZHAN KOÇ
Demet Şener ve sevgilisi Tolga Armanın romantik gecesiDemet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi
#DEMET ŞENER#TOLGA ARMAN

ŞUBAT

Dava süreci

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına “Bazlama surat” yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.

Zeki Müren olayı

Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar olay oldu. Alpay da “Zeki Müren Türk müziğini katletmiştir” deyince sanat dünyasından bu yorumlara tepki yaptı.

Nafaka davası

Emina Jahovic, 3 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal’a nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açıp hesaplarına haciz koydurmuştu. Mahkeme, Sandal’ın banka dekontlarıyla yaptığı itirazı kabul etti ve icra takibini durdurdu.

Bir yıldız daha kaydı

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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas vefat etti. Ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren Barlas, evinde ölü bulundu.

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Hande Erçel’in “Bazlama surat” davasında kararHande Erçel’in “Bazlama surat” davasında karar
#BAZLAMA#HANDE ERÇEL
Erkek çocuklarına travma yaşattı'Erkek çocuklarına travma yaşattı'
#ALPAY#ZEKİ MÜREN
Nafaka davasında anlaşmazlıkNafaka davasında anlaşmazlık
#EMİNA JAHOVİC#MUSTAFA SANDAL
Serpil Barlasa acı veda...Serpil Barlas'a acı veda...
#SERPİL BARLAS#SERPİL BARLAS KİMDİR

MART

Motosiklet kazası

Eski model Karahan Çantay 6 Mart’ta yaşamını yitirdi. Tayland’da motosiklet kazası geçirip vefat eden 47 yaşındaki Çantay, sevenlerini yasa boğdu.

Hayata veda etti

Usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021’de vefat etti. Geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren oyuncudan gelen bu acı haber, Öztekin’in yakınlarını ve sevenlerini şoke etti. 

Zorlama hapis

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İkiz çocuklarının babası Mehmet Tuş hakkında uyuşturucu kullandığı ve şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açan Elif Ece Uzun, “Şiddet devam ediyor” diyerek zorlama hapsi talep etti.

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Tayland’da hayatını kaybetmişti... Detaylar belli olduTayland’da hayatını kaybetmişti... Detaylar belli oldu!
#KARAHAN ÇANTAY#KARAHAN ÇANTAY KİMDİR
Usta oyuncu Rasim Öztekin 62 yaşında hayatını kaybettiUsta oyuncu Rasim Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti
#RASİM ÖZTEKİN#SANATÇI
Konuşursam suçlu duruma düşerimKonuşursam suçlu duruma düşerim
#ELİF ECE UZUN#ELİF ECE UZUN KİMDİR

NİSAN

Vefat etti

Mehtap Ar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan’da hayatını kaybetti. 

Camdaki Kız 

Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Camdaki Kız” dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Kanal D’de ekrana gelen dizi hâlâ yayınlandığı her hafta reyting rekorları kırıyor. Dizi, “47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nde “en iyi dizi” ödülüne de layık görüldü.  

Aşk haberi 

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11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab’dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında, Gündeş ile “O Ses Türkiye” yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise’nin de olduğu iddia edildi.

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Hadiseden açıklamaHadise'den açıklama
#HADİSE#REZA ZARRAB
Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandıMehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
#MEHTAP AR#MEHTAP AR KİMDİR

MAYIS

Arkadaşız

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile teknede tatilde görüntülendi. İşadamıyla arkadaş olduklarını söyleyen Sarıkaya, ardından Demirhisar’ın yazlığında objektife takıldı. Şu sıralar Umut Evirgen’le birlikte olduğu iddialarıyla gündemde olan Sarıkaya’nın bu aşk haberleri ses getirdi. 

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Villada ilk kare

Sıla, Hazer Amani’den boşandıktan sonra İlker Kaleli’yle aşk yaşamaya başladı. Çift ilk kez Sıla’nın Bodrum’daki villasında görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başaSerenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa!
#SERENAY SARIKAYA#SERENAY SARIKAYA FOTOĞRAFLAR
Aşk belgelendi İlker Kaleli, sevgilisi Sılanın evinde...Aşk belgelendi! İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın evinde...
#SILA#İLKER KALELİ

HAZİRAN

Ayrıldılar

Uzun süredir aşkları devam eden Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı.  

Bir kayıp daha

Türkiye’nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 15 Haziran 2021’de hayatını kaybetti. 

Ukraynalı sevgili 

Sergen Yalçın, Çeşme’de sevgilisiyle görüntülendi. Yalçın, Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile ilk kez görüntülendi. 

Bebeğini düşürdü

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından kısa bir süre sonra Subaşı, bebeğini düşürdüğünü duyurdu. Ardından Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğu iddiaları gündeme geldi. Sevgilisinden ayrılan Subaşı’nın evlilik teklifi sırasında aldığı yüzüğün de sahte olduğu iddiaları gündemi uzun süre meşgul etti.

Ani ölüm

Kalan Müzik’in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Saltık, Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 2 Haziran’da hayata gözlerini yumdu. 

Sarışın güzel

Yalın, gönlünü sarışın bir güzele kaptırdı. Şarkıcı, sevgilisiyle Bozburun’da demirledikleri teknelerinde görüntülendi.

Gözden Kaçmasın

Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldıBirbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!
#HADİSE#KAAN YILDIRIM
Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatildeSergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde!
#SERGEN YALÇIN#LİSAVETİ KARİBSKAYA
Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettimŞeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim
#ŞEYMA SUBAŞI#İNSTAGRAM
Yalın’ın yaz aşkıYalın’ın yaz aşkı
#YALIN#ŞARKICI

TEMMUZ

Kardeş acısı

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi. Tektaş’ın vefatı Alişan ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü.

Aşk trafiği

Kaan Yıldırım Hadise’yle ayrıldı. Kısa bir süre sonra da Mehmet Dinçerler ile Bodrum’da objektiflere yansıdı.

Yangın için seferber oldular

Türkiye’nin farklı noktalarında art arda çıkan orman yangınları herkesi derinden yaraladı. Sanat dünyasından birçok grup ünlü isim olay yerlerine gidip söndürme çalışmalarına destek verirken, bir grup da sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Kardeşi için hukuk mücadelesi

Oyuncu Melisa Döngel’in babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Döngel 17 yaşındaki kardeşini de yanına almak için hukuk mücadelesine başvurdu.

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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti...Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti...
#ALİŞAN#SELÇUK TEKTAŞ
Çok şükür felaketi atlattıkÇok şükür felaketi atlattık
#ŞAHAN GÖKBAKAR#YILMAZ ERDOĞAN
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngele ünlü isimlerden destekÖz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek
#MELİSA DÖNGEL#MELİSA DÖNGEL KİMDİR

AĞUSTOS

Türkiye tatili

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 2020 yılında evlendiği Türk eşi Ayda Field ve 4 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye tatile geldi. Önce Bodrum’a giden aile ardından demirlediği Datça’da objektiflere de yansıdı.

Şiddet gördüm

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’dan hem kızı hem de kendisinin şiddet gördüğünü söyledi. Noronha’ya dava açan Şahin, koruma kararı da aldırdı.

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Tülin Şahin: Hem kızımı hem beni dövdüTülin Şahin: Hem kızımı hem beni dövdü
#TÜLİN ŞAHİN#PEDRO DE NORONHA
Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ile Bodrum’daRobbie Williams, Türk eşi Ayda Field ile Bodrum’da
#ROBBİE WİLLİAMS#AYDA FİELD

EYLÜL

Hassas süreç

2018 yılında işadamı Hakan Baş ile evlenen oyuncu Bensu Soral, evliliklerinde hassas süreçte olduklarını açıkladı. Gündeme gelen ihanet söylentilerini yalanlayan çiftin asıl sorununun “çocuk krizi” olduğu iddia edildi.

12 yıl sonra sahnede

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk kez Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıktı. Tatlıses’in konserine hayranları akın etti.

Evlendiler

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, aile arasında yapılan düğünle evlendi.

Ustaya veda

Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında vefat etti. 31 Ağustos’ta yaşamını yitiren oyuncu, 3 Eylül’de düzenlenen özel törenin ardından defnedildi.

Zeki Müren’i canlandırdı

Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren kılığında rol aldığı reklam filmi sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncuyu bir grup eleştirirken bir grup da destek verdi.

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Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyorBensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyor
#BENSU SORAL#HAKAN BAŞ
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendiVildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi!
#VİLTAN ATASEVER#MEHMET ERDEM
Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybettiTürk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti
#FERHAN ŞENSOY#TİYATRO

EKİM

Evlilikte sorunlar çıktı

MasterChef yarışmasının İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile evliliklerinde çıkan sorunlarla gündeme geldi. Evleri ayıran çift, geçtiğimiz günlerde de boşandı.

Taciz iddiası

Mehmet Ali Erbil’in “Yanında uyumak istiyorum” mesajlarını paylaşan Ece Ronay, Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ronay, komedyene dava açtı. İkilinin arasında yaşanan olaylar gündemi uzun süre meşgul etti.

Ödül gerilimi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik gündem oldu. “En iyi kadın oyuncu” ödülünü kazanan Nihal Yalçın konuşma yaptığı sırada Karadağlı’nın aniden Yalçın’a ödül uzatmasıyla ikili arasındaki yaşanan gerilim günlerce konuşuldu.

Araları bozuldu

“Benzemez Kimse Bize” adlı programın sunuculuğunu üstlenen Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasına kara kedi girdi. Program yayından kaldırılınca iki usta isim birbirine girdi.

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Tek celsede boşandılarTek celsede boşandılar
#DANİLO ZANNA#TUĞÇE DEMİRBİLEK
Ece Ronaydan Mehmet Ali Erbile taciz suçlamasıEce Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması
#MEHMET ALİ ERBİL#ECE RONAY
Mustafa Keser ile Bülent Ersoy karşı karşıyaMustafa Keser ile Bülent Ersoy karşı karşıya!
#BÜLENT ERSOY#MUSTAFA KESER

KASIM

8 yıl sonra boşandılar

Feryal Gülman, eski eşi Kemal Gülman ve onun kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Nice uçağında pişti olunca uzun süre gündemi meşgul etti.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Kemal Gülman, Feryal Gülman’a 60 milyon TL tazminat ödedi.

Bebek geliyor

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden bebek haberi geldi. Tatlıtuğ, duygularını “Çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin” sözleriyle dile getirdi.

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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğun bebek müjdesine Nurten Tatlıtuğdan ilk yorum
#NURTEN TATLITUĞ#BAŞAK DİZER
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bebek müjdesine Nurten Tatlıtuğ'dan ilk yorumHürriyet LogoHürriyet.com.tr

ARALIK

Gece kaçamağı

Serenay Sarıkaya’nın ardından Haldun Demirhisar bu sefer de Aleyna Tilki ile görüntülendi. Yemek yedikleri mekandan çıkarken objektiflere yakalanmamak için ikili, büyük çaba sarf etti.

Evine haciz koydurdu

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’ın evine haciz koydurduğunu söyledi. Nafaka yüzünden eski eşiyle davalık olan Ortaç, “Ben sadece pandemide anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz” dedi.

Kelebekler verildi

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu PSM’de gerçekleşen bu özel geceye ünlü isimler akın etti. Törende yaşananlar gündemi uzun süre meşgul etti.

Usta isim vefat etti

Türk müziğinin duayen ismi Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Yavaşça 25 Aralık’ta toprağa verildi.

Trafik kazası

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Yaralı olarak kurtulan Ergül’ün şoför koltuğundaki sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunlarıyla mücadele etti

Geçirdiği mide ameliyatının ardından Dumping Sendromu’na yakalanan Seren Serengil, durumunun kötüye gitmesi sebebiyle operasyon geçirdi. Serengil’in ameliyatı başarılı geçti.

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Sürpriz ikili...Sürpriz ikili...
#ALEYNA TİLKİ#SERENAY SARIKAYA
Serdar Ortaçın kumar tutkusu ailemize çok zarar verdiSerdar Ortaç'ın kumar tutkusu ailemize çok zarar verdi
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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
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