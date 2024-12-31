Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti!

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Angelina Jolie, iki yıllık evlilik ve 12 yıllık birlikteliğin ardından 19 Eylül 2016 tarihinde Brad Pitt'ten boşanmak için dava açtı. Sonrasında yaşananlar ise Hollywood tarihinin en çetin boşanma savaşlarından biri olarak kayda geçecekti.

8 YILLIK BÜYÜK SAVAŞ SONUNDA BİTTİ

Pitt ve Jolie’nin “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle açılan boşanma davası sekiz yıl sonra eski eşlerin anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı.

Jolie'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya göre 49 yaşındaki Jolie ve 61 yaşındaki Pitt, 30 Aralık Pazartesi günü boşanmalarını onayladılar.

"ANGELINA ÇOK YORULDU"

Yapılan açıklamada “Sekiz yıldan fazla bir süre önce Angelina, Bay Pitt'ten boşanmak için başvuruda bulundu. O ve çocuklar Bay Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk ettiler ve o zamandan beri aileleri için huzur ve şifa bulmaya odaklandılar. Bu, sekiz yıl önce başlayan ve uzun süredir devam eden bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası, Angelina çok yoruldu ama bu bölümün bitmiş olmasından dolayı rahatladı” ifadelerine yer verildi.

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Angelina Jolie, özel jetleriyle yaptıkları bir uçuş sırasında Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarından bazılarına şiddet uyguladığını iddia ederek Eylül 2016’da mahkemeye gitmişti.

Dört ay sonra eski çift, boşanmalarını özel bir forumda ele alma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve özel bir yargıç kullanarak boşanmalarının gelecekteki ayrıntılarını gizli tutacaklarını belirten ortak bir açıklama yayınladı.

ŞİDDET İDDİALARI KANITLANMADI, BRAD PITT AKLANDI

Jolie’nin Brad Pitt’le ilgili şiddet iddiaları hem FBI hem de çocuk hizmetleri tarafından soruşturuldu ve Pitt bu konuda suçsuz bulundu. Angelina Jolie de zaten hiçbir zaman eski kocası hakkında bir suç duyurusunda bulunmamıştı.

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Eski aşıklar nihayet boşanma davalarını çözüme kavuşturmuş olsalar da Fransa'daki Chateau Miraval üzüm bağları ve bu arazi üzerindeki şatoları için verdikleri savaş henüz sonuçlanmadı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie düğünlerini burada yapmış, Pitt mülkteki hisselerinin bir kısmını evlilik hediyesi olarak Angelina Jolie’ye devretmişti.

Ayrıldıktan sonra Jolie’nin Brad Pitt’ten intikam almak için kendi hisselerinin tamamını bir Rus iş insanına satması üzerine eski eşler bir kez daha hukuk savaşına girişmişti.





ARTIK KOZLARINI MAHKEME SALONUNDA PAYLAŞACAKLAR

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Brad Pitt bu mülkte Fransız üreticilerle birlikte şarap üretimi yapıyor ve hem bu işe hem de şarap bağlarına çok bağlanmış durumda. Angelina Jolie’nin bunu bilerek özellikle bu satışı gerçekleştirdiği, yasal olarak Brad Pitt’in haberi ve izni olmaksızın hisselerini devretme hakkı olmadığı mahkeme tarafından da belirtilmişti.

Bu satış konusundaki dava bugüne kadar kapalı kapılar ardında devam etmişti. Mahkeme 2025’te Pitt ve Jolie’yi kamuya açık, jürili bir davaya çağırdı ve kozlarını bu şekilde paylaşmalarını emretti.