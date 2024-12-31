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Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti!

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#Brad Pitt#Angelina Jolie#Boşanan Ünlü Çiftler
Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 10:06

Bir zamanlar Hollywood’un en gözde çifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie, yollarını ayırdıktan sonra giriştikleri kavgayla yıllardır gündemden düşmüyordu. Eski eşlerin tam sekiz yıldır devam eden hukuk mücadeleleri en sonunda nihayete erdi.

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Angelina Jolie, iki yıllık evlilik ve 12 yıllık birlikteliğin ardından 19 Eylül 2016 tarihinde Brad Pitt'ten boşanmak için dava açtı. Sonrasında yaşananlar ise Hollywood tarihinin en çetin boşanma savaşlarından biri olarak kayda geçecekti.

8 YILLIK BÜYÜK SAVAŞ SONUNDA BİTTİ

Pitt ve Jolie’nin “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle açılan boşanma davası sekiz yıl sonra eski eşlerin anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı.

Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti

Jolie'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya göre 49 yaşındaki Jolie ve 61 yaşındaki Pitt, 30 Aralık Pazartesi günü boşanmalarını onayladılar.

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"ANGELINA ÇOK YORULDU"

Yapılan açıklamada “Sekiz yıldan fazla bir süre önce Angelina, Bay Pitt'ten boşanmak için başvuruda bulundu. O ve çocuklar Bay Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk ettiler ve o zamandan beri aileleri için huzur ve şifa bulmaya odaklandılar. Bu, sekiz yıl önce başlayan ve uzun süredir devam eden bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası, Angelina çok yoruldu ama bu bölümün bitmiş olmasından dolayı rahatladı” ifadelerine yer verildi.

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Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti

Angelina Jolie, özel jetleriyle yaptıkları bir uçuş sırasında Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarından bazılarına şiddet uyguladığını iddia ederek Eylül 2016’da mahkemeye gitmişti.

Dört ay sonra eski çift, boşanmalarını özel bir forumda ele alma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve özel bir yargıç kullanarak boşanmalarının gelecekteki ayrıntılarını gizli tutacaklarını belirten ortak bir açıklama yayınladı.

Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti

ŞİDDET İDDİALARI KANITLANMADI, BRAD PITT AKLANDI

Jolie’nin Brad Pitt’le ilgili şiddet iddiaları hem FBI hem de çocuk hizmetleri tarafından soruşturuldu ve Pitt bu konuda suçsuz bulundu. Angelina Jolie de zaten hiçbir zaman eski kocası hakkında bir suç duyurusunda bulunmamıştı.

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Eski aşıklar nihayet boşanma davalarını çözüme kavuşturmuş olsalar da Fransa'daki Chateau Miraval üzüm bağları ve bu arazi üzerindeki şatoları için verdikleri savaş henüz sonuçlanmadı.

Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti

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Brad Pitt ve Angelina Jolie düğünlerini burada yapmış, Pitt mülkteki hisselerinin bir kısmını evlilik hediyesi olarak Angelina Jolie’ye devretmişti.

Ayrıldıktan sonra Jolie’nin Brad Pitt’ten intikam almak için kendi hisselerinin tamamını bir Rus iş insanına satması üzerine eski eşler bir kez daha hukuk savaşına girişmişti.

Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti

ARTIK KOZLARINI MAHKEME SALONUNDA PAYLAŞACAKLAR

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Brad Pitt bu mülkte Fransız üreticilerle birlikte şarap üretimi yapıyor ve hem bu işe hem de şarap bağlarına çok bağlanmış durumda. Angelina Jolie’nin bunu bilerek özellikle bu satışı gerçekleştirdiği, yasal olarak Brad Pitt’in haberi ve izni olmaksızın hisselerini devretme hakkı olmadığı mahkeme tarafından da belirtilmişti.

Bu satış konusundaki dava bugüne kadar kapalı kapılar ardında devam etmişti. Mahkeme 2025’te Pitt ve Jolie’yi kamuya açık, jürili bir davaya çağırdı ve kozlarını bu şekilde paylaşmalarını emretti.

Aşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti

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#Brad Pitt#Angelina Jolie#Boşanan Ünlü Çiftler

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