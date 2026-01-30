Aşkını sahneden haykırmıştı… Ünlü çift nişan yolunda: Ona şimdiden ‘kocacığım’ demeye başlamış

×
Son birkaç yıldır aşkları milyonlarca meraklı göz tarafından takip edilen ünlü çiftle ilgili evlilik iddiaları ortaya atıldı…

Adları ilk kez yan yana anıldığında bu aşkın geçici bir heves olduğu, iki genç yıldızın birbirlerine hiç uygun olmadıkları söyleniyordu.

Oysa Hollywood’un en gözde yıldızı Timothee Chalamet ve Kylie Jenner herkesi şaşırtarak ilişkilerinde 3 yılı devirdiler ve gelen haberlere göre bu ilişki giderek ciddileşiyor.

Ünlü aşıkların bu ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşımak istediği ve nişanlanmak için plan yapmaya başladığı iddia edildi.

Hatta çifte yakın kaynaklar bu ilişkinin kaderinin evlilik olduğunu ve Kylie Jenner’ın şimdiden Timothee Chalamet’ye “kocacığım” diye hitap ettiğini söylüyor.

Bu ilişkide ipleri elinde tutanın Kylie Jenner olduğu ve Timothee Chalamet’nin de bundan gayet memnun şekilde yaşadığı konuşulurken “İkisinin kişilikleri arasında harika bir denge var ve bu da ilişkilerine yarıyor” yorumları yapılıyor.

Ayrıca, çiftin birlikte yaşadığı ve Chalamet'in Jenner'ın Travis Scott ile paylaştığı çocukları Stormi (7) ve Aire'nin (3) hayatlarına dahil olduğu da söyleniyor.

Birbirlerine olan tutkuları adeta bir bağımlılık haline gelen ve ayrı kalamadıkları söylenen çift ilişkilerinin ilk yılında hep saklı gizli görüştükten sonra daha sık bir arada görülmeye başladılar.

Geçen yıl ilk kez bir kırmızı halıya el ele çıkan ünlü aşıklar artık birbirlerine olan ilgilerini çekinmeden sergiliyorlar.

Altın Küre Ödülleri'nde ödül kazanan Timothee Chalamet, kabul konuşmasında Kylie'den “partnerim” olarak bahsetti ve izleyicilere şöyle dedi: “Anne babama ve partnerime, sizi seviyorum.”

Haftalar sonra, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kabul ederken ise daha da açık konuştu ve sevgilisi Kylie’ye sahneden “Ve son olarak, üç yıldır partnerim olan kişiye teşekkür etmek istiyorum. Seni seviyorum. Sensiz bunu yapamazdım.” diye seslendi.

