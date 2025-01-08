Aşkını peri masalı gibi yaşarken bir kabusun içine düştü… Sıcacık yuvasında artık bir hayaletle yaşıyor!

Haberin Devamı

20 yıl önce yarım kalan aşklarını yeniden yaşamaya başladılar. Ve bir yıl içinde artık daha fazla gecikmeden bu masalın mutlu sonunu yazmak istediler.

Ben Affleck ona ikinci kez evlilik teklif ettiğinde parmağına geçirdiği yüzüğün içinde “Hiçbir yere gitmiyorum” yazıyordu.





VERİLEN SÖZLER ÇABUCAK UNUTULDU

Bu sözün bozulması ve her şeyin bir peri masalından korkunç bir kâbusa dönüşmesi ise sadece iki yıl sürecekti…

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in yıllar sonra bir araya gelip yaptıkları evlilik geçen sene ağustos ayında sona erdi. Ve dün gelen haberlere göre güzel yıldızın açtığı boşanma davası tarafların anlaşmaya varmasıyla nihayete erdi.

Haberin Devamı

Lopez boşanma dosyasında ayrılık tarihlerini 26 Nisan 2024 olarak bildirdi. Aslında mahkemeye gidene kadar da bu evliliği kurtarmak için epey uğraştı. Ama ne yaptıysa olmadı. Jennifer Lopez gerçek hayatta bir peri masalı yaşadığına inanmışken kendini bir kâbusun tam ortasında buldu

5 ÇOCUKLU KOCAMAN BİR AİLE OLMUŞLARDI

İlk nişanlılıklarını 2004 yılında sonlandıran ikilinin birlikte çocukları olmadı ancak evlendiklerinde beş çocuklu kocaman bir aileleri vardı.

Ben Affleck’in Jennifer Garner’la evliliğinden doğan çocukları 18 yaşındaki Violet, 15 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel ve Lopez’in Marc Anthony’den olan ikizleri 16 yaşındaki ikizleri Max ve Emme…

Jennifer Lopez bu büyük aileyle birlikte Ben Affleck’le aşklarının sonsuza kadar süreceğine inanmış, çift Beverly Hills’de “birlikte yaşlanacakları” kocaman bir malikane almıştı.

AŞK YUVASINDA BİR BAŞINA KALDI

Şimdi o ev de tıpkı Lopez’in kalbi gibi bomboş kaldı. Her ne kadar yakınları boşanma davası sonuçlandığı için rahatladığını söylese de Jennifer Lopez satışa koyduğu ama elden çıkarmayı başaramadığı o kocaman evde tek başına mutsuz günler geçiriyor.

Haberin Devamı

Lopez’in satın aldıktan sonra yenilettiği, her şeyini Ben Affleck’le huzur içinde yaşamak için yeniden tasarladığı bu aşk yuvası sanki artık hayaletli, lanetli bir kâbus evi gibi.

Çiftin evlendikten sonra alıp yenilettikleri ancak sonradan satamadıkları evleri

Gözden Kaçmasın 20 yıllık aşk masalının sonu hüsran oldu… Resmen boşandılar Haberi görüntüle

ORASI ARTIK HAYALETLİ BİR EV

Jennifer Lopez yatak odasına çıkan merdivenlere, Ben Affleck’in tatil sabahları çocuklara kahvaltı hazırladığı mutfağa, karşısında sarmaş dolaş uyukladıkları şömineye bakarken kalbi binlerce parçaya bölünüyor, geçmişin tatlı hatıraları peşini bir türlü bırakmıyor…

Çiftin boşanma anlaşmasını imzalarken kazançlarını bölüşmeden kendi üzerlerine aldığı ortaya çıkmıştı. Jennifer Lopez’e bu anlaşmadan kalan ise değeri birkaç milyonu bulan pırlanta yüzüğü olmuş. Yıldız isim Affleck'le birlikte yaşadıkları evde tek başına ve bir zamanlar aşk yuvası olan bu yerde geçmiş hatıraların hayaletleriyle baş başa kaldı

Haberin Devamı

ELİNDE ONDAN TEK BİR HATIRA KALDI... HEM DE EN ACISI

Maddi değeri bir yana Ben Affleck’in ona verdiği ve bu yüzüğün içine yazdırdığı “Hiçbir yere gitmiyorum” sözünün hatırası olup çektiği üzüntüyü katlayacak acı bir hatıra…

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile olan “peri masalı” evliliğinin daha çok bir 'kâbusa' dönüşmesinin ardından yoluna devam etmeye hazır.

Jennifer Lopez artık her şeyi geride bırakmak istese de kimi zaman kendini tutamayıp Instagram'dan çarpıcı pozları paylaşıyor ve adeta eski kocasına "Neler kaybettiğine dön de bir bak" demeyi ihmal etmiyor

Evliliği ellerinden kayıp giderken yıl boyunca oynadığı filmler de gişede bekleneni veremeyen, konser turnelerini iptal etmek zorunda kalan Jennifer Lopez hem işte hem de aşkta kaybettiği 2024’ün ardından 2025'te yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

O EVDEN KURTULUP HER ŞEYİ GERİDE BIRAKACAK

Bu yolda atılacak son adımsa Lopez’in içinde sıkışıp kaldığı aşk yuvasını satıp kendine sadece kendisi ve çocukları yeni bir yuva kurmak olacak.

İçeriden bir kaynak, Lopez'in şu anda rahatlamış bir noktada olmasına rağmen yoluna devam edebilmek için hayatının bu döneminin kapanmasını istediğini söylüyor. Bunu da ancak büyük aşkına mezar olan o eski aşk yuvasının kapısını son kez kapatıp, geriye hiç bakmayarak başaracak…