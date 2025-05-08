Onu çok seviyor ama artık sabrı da tükendi! ‘Evlenmeyeceksek beni oyalama!’

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Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basan ünlü model doğum günü partisinde sevdiği adamla öpüşürken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

İLİŞKİ ÇOK YAKINDA İKİ YILINI DEVİRECEK

İki yıldır süren bu ilişkinin ilk fotoğrafı aynı zamanda Gigi Hadid’in Bradley Cooper’la olan ilişkisini resmileştirmesi anlamına geliyordu.

Gigi Hadid, Bradley Cooper ilişkisiyle ilgili en büyük adımı atarak yukarıdaki fotoğrafı Instagram hesabına koyup aşkını resmileştirmişti

İlişkilerinin ilk zamanlarında saklanarak dışarı çıkan, aşklarının duyulmaması için kaçamak görüşen ünlü aşıklar zaman içinde bu ilişkiyi herkes öğrenince rahatlayıp el ele kol kola pozlar vermeye başlamıştı.

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ÇOCUKLARI VE AİLELERİ DE KAYNAŞTI AMA…

İki yıla yakındır birlikte olan Gigi Hadid ve Bradley Cooper küçük kızlarını birbirleriyle tanışıp kaynaştırdı, Bradley Cooper Gigi’nin ailesiyle, ünlü model de Bradley Cooper’ın annesiyle çoktan bir araya geldi.

Ünlü aşıklar zaten benzer çevrelerden geliyorlar ve 2 yıla yaklaşan ilişkileri boyunca ortak arkadaş çevreleri de giderek genişledi.

ONA HEP YAKIN OLABİLMEK İÇİN EV BİLE ALMIŞTI

Bradley Cooper Gigi Hadid’e öylesine aşık oldu ki onun kızı Khai’yi büyüttüğü çiftlik evine yakın bir ev bile aldı ve hep ona yakın olmak için milyon dolarla harcadı.

Yani aslında dışarıdan bakılınca artık ünlü çiftin önünde engel kalmadı. Uzun süredir ilişkilerinin ciddiyetinin giderek arttığı söylenen çift evlilik yoluna çoktan girdi.

Herkes artık ünlü çiftin evlilik yolunda adım atmasını bekliyor ama ilk adımı atacak olan Bradley Cooper cephesinde sessizlik hakim

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Gigi Hadid’in Zayn Malik’le ilişkisinden Khai adında 5 yaşına yaklaşan bir kızı var. Bradley Cooper da aynı şekilde Irina Shayktan doğan Lea adında 8 yaşında bir kız babası.

KIZLARI BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVDİ

İki aşık da daha önce defalarca hayattaki en büyük önceliklerinin kızları olduğunu ifade etmişti. Söylenenlere göre küçük Khai ve Lea çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerini de çok sevmişler.

Artık çocukları da bu ilişkiye ve bunun evliliğe dönüşmesi yolunda bir engel değil…

Hal böyle olunca hayranları artık ünlü çiftten müjdeli haberi beklemeye başladı.





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HERKES O MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR

Ancak anlaşılan haber bekleyen sadece onlar değil… ünlü çiftin cephesinden gelen haberlere göre Gigi Hadid artık sabırsızlanmaya başlamış ve Bradley Cooper’dan evlilik yolunda bir adım atmasını bekliyormuş.

BEKLEMEKTEN YORULAN DA VAR!

Beklemekten yorulan Gigi Hadid sevgilisine ültimatom verip “Beni oyalama, niyetin yoksa ona göre konuşalım” bile demiş söylenenlere göre.

Gigi Hadid'in artık bu konuda sabrının tükendiği ve Cooper'a evlilik konusunda rest çektiği söyleniyor

Aşkından şüphesi olmayan Bradley Cooper’ın bu adımı bir türlü atamama sebebi ise iddialara göre bağlanma korkusunun tavan yapmış olması.

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“BAĞLANMA KORKUSU” YÜZÜNDEN EVLENME TEKLİFİ BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Irina Shayk’la ilişkisi de bir kızları olmasına rağmen evlilikle sonuçlanmayan Bradley Cooper onun tanıyanların yorumuna göre iş ciddiye binince içini korku kaplayan erkeklerden.

Bradley Cooper aynı korkularla Irina Shayk ilişkisini de evliliğe taşıyamadan bitirmişti

Ünlü modelin tarafından gelen haberlere göre de “Gigi dürüst olmak gerekirse şimdiye kadar evlenme teklif etmiş olacağını düşünüyordu. Doğum günleri, tatiller, fırsat üstüne fırsat geçiyor. Zorlama olmadan bunun gerçekleşmeyeceğini düşünmeye başladı” yorumları yapılıyor.