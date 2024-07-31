Aşkına yıllar sonra kavuşmuştu... En mutlu gününde çok zalimce bir darbe yedi... Tam kalbinden bıçaklandı

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Tam da böyle bir aşk yaşayan ünlü çiftin öyküsü henüz kendileri açıklamasalar bile acı bir sona erişmiş gibi görünüyor...

Bir film setinde başlayan birliktelikleri büyük bir aşka uzandı, hatta nişan yüzükleri bile takıldı... Ama olmadı, yollar ayrıldı. İkisi de başkalarının kollarına bıraktılar kendilerini. Bu arada çoluk çocuğa bile karıştılar...

Sonra kader onları yeniden bir araya getirdi... O zaman birbirlerini ne kadar özlediklerini fark ettiler. İkisi de hayatlarındaki insanlardan ayrılmıştı. Artık geçmişte kalan bu aşka bir şans daha vermek istediler... Belli ki aralarındaki ateş daha sönmemişti.

Bu kez muratlarına erdiler... İkinci denemede nikah masasına oturmayı başardılar... O anda ikisi de yeryüzünde yaşanan masallara layık bir aşkın kahramanı sayıldılar...

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Herkes onların gerçekten de hayatlarının sonuna kadar ya da en azından uzun bir süre aynı çatı altında aşkla yaşayacaklarını düşündü.

AŞK YENİDEN BAŞLADI... AMA MUTLU SONA ERİŞEMEDİ

Ama öyle olmadı... Önce sade bir nikah ve ardından üç gün süren gösterişli bir düğün sonrası kurulan yuvaları çok değil sadece iki yıl içinde sona geldi...

Tam da o ünlü şiirde söylendiği gibi "avuçlarının içinde sımsıkı tuttukları mutluluk paramparça oldu." Artık ikisi de hayata birbirleri olmadan tutunmaya çalışıyor.

En azından görünen öyle.

ESKİ AŞIKLAR YENİ BİR YUVA KURMUŞTU

Araya yıllar girse de birbirlerini unutmayan sonra da hayatlarını birleştiren bu ünlü çift Jennifer Lopez ile Ben Affleck...

2022'de evlenen çiftin cephesinden çok da iyi haberler gelmiyor... Aylarca birlikte görüntülenmeyen çift, sonra "usulen" kamera karşısına çıktı. Belki de amaçları aralarının kötü olmadığını kanıtlamaktı. Yine de gerçekleri saklayamadılar.

Lopez önce iki çocuğu ve arkadaşıyla tatile çıktı. Ben Affleck ise eski karısı Jennifer Garner'ın yakınlarında ondan dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi hep.

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BÜYÜK DARBE DOĞUM GÜNÜNDE GELDİ

JLo, yine kendi ailesi, arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte New York'ta yeni yaşını karşılarken Affleck ise kilometrelerce uzakta Los Angeles'taydı. Yani bu önemli gününde karısının yanında bile bulunmadı.

Ama sadece bu kadar değil... Ben Affleck, karısının 55'inci yaşına girdiği gün ona hiç beklemediği bir darbe vurdu... Bu da yapılan yorumlara göre Jennifer Lopez'in tam kalbine bir bıçak darbesi indirmekti.

Lopez çevresine "yıkılmadım, ayaktayım" mesajı vererek yeni yaşını kutlarken Ben Affleck, 20.5 milyon dolar vererek kendine bir bekar evi satın aldı.

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Affleck'in Pacific Pelisades'te bulunan evini, 24 Temmuz'da Jennifer Lopez'in doğum gününde aldığı da ortaya çıktı.

Bu zamanlama başka bir açıdan da ilginç. Tam da o gün Jennifer Lopez de New York'ta bulunan dört yatak odalı evinin 23 milyon dolarlık evinin satışını tamamladığı güne denk geliyordu.

Bu arada Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evlilikleri sırasında satın aldıkları Beverly Hills'teki malikaneyi de satışa çıkardığını da hatırlatalım. Bir zamanlar "aşk yuvası" olarak satın alınan bu malikaneyi elden çıkarma kararı ise "boşanıyorlar" söylentilerini iyice alevlendirdi.

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELİP EVLENMİŞLERDİ

2000'lerin başında Gigli adlı filmin setinde başlayan aşklarını o dönemde nişanlılık sürecine taşımıştı Lopez ile Affleck. Fakat bunun sonu ayrılıkla bitti.

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Eski çift yıllar sonra tekrar bir araya gelip bu kez evlendiler. Ama iki yıllık evlilik, görünüşe göre çok da iyi gitmiyor. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı konuşuluyor.

Bennifer olarak anılan çift, birlikte satın aldıkları evlerini satışa çıkardı. Ben Affleck ile eski karısı Garner'dan dünyaya gelen üç çocuğuna yakın bir eve taşındı.

Lopez ise eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizleriyle birlikte kendine ait konutlardan birinde yaşıyor.

Bu yaz turnesini iptal eden Lopez, önce çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Sonra evine dönen Lopez, Ben Affleck dışında bütün aile bireyleri ve tanıdıklarının katıldığı bir doğum günü kutlaması yaptı.

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* "Mutlu aşk yok ki dünyada" dizesi ünlü Fransız şair Louis Aragon'un 'Mutlu Aşk Yoktur' ((Il n’y a pas d’amour heureux) adlı şiirinde geçer... Söz konusu şiirin ülkemizde en çok bilinen çevirisinde ise Türk edebiyatının ustalarından Cemal Süreya'nın imzası olduğunu hatırlatalım...