Mutluluğun fotoğrafı böyle olur işte... Aşkın yaşı sorulur mu hiç!

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İşin içine çiftlerin yaşı da girer.

Erkeğin kadından yaş olarak daha büyük olması gerektiği savunulur genel olarak. Daha da ötesinde çiftlerin arasında çok fazla yaş farkı olmamasının önemine de vurgu yapılır.

Elbette bu görüşlerin doğruluk payı var. Ama her zaman geçerli değil...

Aşkın ne zaman geleceği bilinmediği gibi gönlünüzü kaptıracağınız kişinin yaşını da siz belirleyemezsiniz.

Ünlüler dünyasında tam da bu şekilde aralarındaki büyük yaş farkına rağmen ilişkilerini, evliliklerini gayet mutlu bir şekilde sürdüren çiftlerin sayısı fazla.

Üstelik bunların bazılarında artık genel kabul gördüğü üzeri yaşı daha büyük olan erkek değil kadın.

Gelin bir bakalım "Aşkta yaşın önemi yoktur" iddiasının doğruluğunu kanıtlayan ünlü çiftlere.

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İKİ ÇOCUKLU MUTLU YUVA

Önce Türkiye ile başlayalım...

Bir çocuk yıldız olarak ün kazandıktan sonra kariyerini başarıyla sürdürdü Sinem Kobal. Bir dönem özel hayatıyla çok konuşulsa da sonunda aradığı aşkı, mutluluğu ve huzuru Kenan İmirzalıoğlu'nda buldu...

Çift, 2016 yılında evlendi. O zamandan bu yana da mutlu yuvalarını sürdürüyorlar. Aşklarını ise iki kız çocukları ile taçlandırdılar.

Bu arada Sinem Kobal'ın 37, Kenan İmirzalıoğlu'nun da 50 yaşında olduğunu hatırlatalım. Aradaki bu yaş farkı ise onların mutluluğunu zerre kadar etkilemiyor.

BİR SÜRE ÖNCE İLK BEBEKLERİ GELDİ

Yine ülkemizin ünlü çiftlerinden devam edelim...

Dizi setinde başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu. Çift, 2016 yılında uzun süre konuşulan bir düğünle evlendi. Hatta kısa bir süre önce çiftin bir erkek bebeği oldu.

Onların arasındaki yaş farkı da yabana atılır türden değil. Atagül 32, Doğulu ise 42 yaşında. Ama elbette bu onların mutluluğuna engel değil.

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AŞKLARI BÜYÜK OLAY OLMUŞTU

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın aşkı ilk duyulduğunda çok büyük yankı yaratmıştı. Bunun tek nedeni ikisinin de ünlü olması değildi ama. Aralarındaki yaş farkıydı.

Bu kez çiftin kadın tarafı yani Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'dan yaş olarak daha büyüktü. Çift, 2008 yılında hayatlarını resmen birleştirdi.

Şu anda 50 yaşında olan Pınar Altuğ ile 41 yaşındaki Yağmur Atacan'ın kızı Su 16 yaşına geldi ve genç kızlığa adım attı. Çiftin evliliği de mutlu bir şekilde sürüyor.

ÖNCE ÇEKİNDİ AMA SONUNDA MUTLULUĞU BULDU

Kadının eşinden yaşça büyük olduğu ilişkilere bir örnek de dünyadan...

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Hindistan asıllı yıldız Priyanka Chopra, 2018 yılından bu yana Nick Jonas ile evli. Çiftin Malti adında bir kızı var.

Onların arasındaki yaş farkı da yabana atılmayacak türden. Chopra 42 yaşında, kocası Nick Jonas ise 32 yaşına girdi.

İlişkinin başında Priyanka Chopra, bu yaş farkının sorun olabileceğini düşünüp biraz çekingen davranmış olsa da bir süre önce söylediğine göre şimdi gayet mutlu.

25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOĞDULAR

Ünlüler dünyasında aralarında sadece yaş değil kuşak farkı olan bir çift var... Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones.

Çiftin arasında tam 25 yaş fark var. Douglas, artık 80 yaşında. Karısı Catherine Zeta Jones ise 55 yaşında.

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İşin ilginç yani ikisinin de 25 yıl arayla aynı günde yani 25 Eylül'de dünyaya gelmiş olması.

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'un biri erkek diğeri kız 20'li yaşlarında iki tane çocuğu bulunuyor.

Douglas, Catherine Zeta Jones'a aşık olduğunda Diandra Douglas ile evliydi. Ondan boşanmak için 50 milyon dolar tazminat verdiğini de hatırlatalım.

26 YAŞ FARK VE TAM 7 ÇOCUK

Alec Baldwin ile karısı Hilaria arasında da epey bir yaş farkı var. Baldwin tam 66 yaşında. Karısı Hilaria ise 41.

Çift arada haklarında olumsuz söylentiler çıksa da 2012 yılından bu yana 7 çocuklarıyla birlikte mutlu evliliklerini sürdürüyor.

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Küçük bir hatırlatma... Baldwin'in ilk eşi Kim Basinger'dan da yetişkin bir kızı ve bir de torunu bulunuyor.

KARISI DAHA 50 YAŞINA BİLE GELMEDİ

Gelelim haklarında söylentiler eksilmeyen başka bir çifte... George Clooney ile Amal Clooney.

İlk evliliğini 20'li yaşlarının sonunda Talia Balsam ile yapan Clooney ondan boşandıktan sonra yıllarca yuva kurmaya yanaşmadı. Sonunda Amal Clooney ile tanışınca bu konudaki fikri değişti.

Çift, 2014 yılında Venedik'te evlendi. Biri kız diğeri erkek ikiz çocuklarıyla uyumlu bir hayatları var.

Bu arada George Clooney'in 63, karısı Amal'ın ise 47 yaşında olduğunu da not düşelim.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI HEP KONUŞULDU

Yaş farkı denilince akla ilk gelen çiftlerden biri de Sam Taylor Johnson ile Aaron Taylor Johnson. Onlarda da yaşça büyük olan kadın tarafı.

Sam Taylor Johnson 58 yaşında. Kocası Aaron ise daha 34 yaşında. Çift, 2012 yılından bu yana mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

BRAD PITT DE SEVGİLİSİNDEN EPEY BÜYÜK

Henüz evli değiller ama Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon arasında da hatırı sayılır bir yaş farkı var.

Ines henüz 32 yaşında. Bugüne kadar başından iki evlilik geçen altı çocuk babası Brad Pitt ise 61 yaşında.

Tabii bu arada Ines de Ramon'un da oyuncu Paul Wesley ile kısa bir evlilik yaşadığını hatırlatalım.

20 YAŞ FARK ONLARI ETKİLEMİYOR

Gösteri dünyasının uzun süreli aşıkları Harrison Ford ve Calista Flockhart arasında da tam 20 yaş fark var. 14 yıldır evli olan çift, 22 yıldır birlikte.

Yılların deneyimli oyuncusu Harrison Ford, şu anda 82 yaşında. Ally McBeal adlı diziyle hafızalara kazınan karısı Calista Flockhart ise ünlü oyuncunun üçüncü eşi ve 60 yaşında.