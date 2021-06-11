Aşkın Tarifi dizisindeki yemek tarifleri YouTube’da

Diziyle birlikte farklı bir uygulama da hayata geçirildi.

Kadir Doğulu’nun canlandırdığı ‘Fırat Şef’in senaryo gereği yaptığı yemeklerin tarifleri, dizinin YouTube kanalında paylaşılmaya başlandı.

İlk bölümde yer alan ‘Nicoise salata’ ve ‘beef wellington’ın tariflerini YouTube kanalında veren Doğulu, “Her hafta o bölümde pişen yemeklerin tarifini internet kanalımızda seyirciyle buluşturacağız. Yemeklere Fırat Şef’in özel dokunuşlarını da katacağız” dedi.

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