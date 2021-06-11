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Televizyon
Haber Giriş: 11.06.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Aşkın Tarifi dizisindeki yemek tarifleri YouTube’da

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Aşkın Tarifi dizisindeki yemek tarifleri YouTube’da

KANAL D’nin yeni dizisi “Aşkın Tarifi” geçtiğimiz pazartesi ilk bölümüyle ekrana geldi.

Diziyle birlikte farklı bir uygulama da hayata geçirildi.

Kadir Doğulu’nun canlandırdığı ‘Fırat Şef’in senaryo gereği yaptığı yemeklerin tarifleri, dizinin YouTube kanalında paylaşılmaya başlandı.

İlk bölümde yer alan ‘Nicoise salata’ ve ‘beef wellington’ın tariflerini YouTube kanalında veren Doğulu, “Her hafta o bölümde pişen yemeklerin tarifini internet kanalımızda seyirciyle buluşturacağız. Yemeklere Fırat Şef’in özel dokunuşlarını da katacağız” dedi.

 

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