İlk aşk sözleri iki yıl önce söylenmiş... Bir rüya gerçeği dönüştü

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Sonra sessiz sedasız ve bazen ünlüler dünyasında görüldüğü gibi hiç kavga etmeden boşandılar. Her ikisi de kendi yoluna gitti.

Bu ünlü çiftten erkek olanı bir süredir yeni bir aşk söylentisiyle gündemde. Hatta bu durum artık söylentinin de ötesine geçti. Geriye bir tek ikilinin el ele kamuoyu karşısına çıkması kaldı.

Bir müzikalde aynı sahneyi paylaşırken tanışan ikiliyle ilgili söylentilerin sonu gelecek gibi görünmüyor şimdilik.

Son olarak ise ilk kez birlikte çalışmaya başladıkları dönemde yani iki yıl önce konuk oldukları bir programda çekilen video basına yansıdı. Her ne kadar orada yaptığı işi ön plana çıkarsa da bir süre önce çeyrek asırlık karısından boşanan ünlü o görüntülerde şu an aşk yaşadığı ileri sürülen rol arkadaşına övgüler yağdırıyor. Rol arkadaşı da bunun altında kalmayıp o da gönül okşayıcı sözler ediyor.

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İKİ YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER YİNE GÜNDEME GELDİ

Büyük olasılıkla Hugh Jackman'dan söz ettiğimizi anladınız...

27 yıldır evli olduğu karısı Deborra Lee Furness ile geçen yıl yollarını ayıran 56 yaşındaki Jackman'ın bir süredir The Music Man adlı Broadway müzikalinde birlikte rol aldığı 49 yaşındaki Sutton Foster ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor.

Foster'ın kocası Ted Griffin'den boşanması da bu duruma kanıt olarak gösteriliyor.

Durum böyleyken Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın, rol aldıkları müzikalle ilgili olarak katıldıkları bir programın görüntüleri de yeniden gündeme geldi.

Bunun nedeni de ikilinin birbirlerine övgüler yağdırması.

Tabii ki o görüntülerde Hugh Jackman ile Sutton Foster birbirlerine yaptıkları iş üzerinden övgüler yağdırıyor. Ama yine de bu sözler ikiliyle ilgili söylentilerle yan yana geldiğinde ortaya ilginç bir durum çıkıyor.

BİR RÜYANIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ

Late Night With Set Meyer adlı programa birlikte katılan Hugh Jackman ile Sutton Foster orada müzikallerin günümüzdeki durumundan ve ortak çalışmaları The Music Man'den söz etti.

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Mayıs 2022'de çekilen programda Sutton Foster, rol arkadaşı Hugh Jackman hakkında "Sahnedeki oyuncularla seyirciler arasında karşılıklı bir minnettarlık duygusu olduğunu hissediyorum. Gösteri çok neşeli ve bu adamla karşılıklı oynayarak hayatımın en güzel zamanını geçiriyorum" diye konuştu.

Sonra kendini tutamayıp sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibiydi."

BİRBİRLERİNE ÖVGÜ YAĞDIRDILAR

Jackman ve Foster müzikalde Profesör Harold Hill ve Marion Paroo karakterlerini canlandırıyorlar. Belli ki rolleri de onların birbirlerine yakınlaşmasında önemli bir etken.

Foster bir sahnede Jacknan ile rol gereği çok uzun süre birlikte kaldıklarını ve yine senaryo gereği birbirlerine aşık olmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

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Bu arada iki oyuncu da birlikte oynayacaklarını öğrendiklerinde birbirlerinden çekindiklerini saklamadı.

Jackman, Suttan Foster'ın defalarca alanında en saygın ödülleri kazanmış bir oyuncu olduğunu hatırlatarak "Oynadığın her şeyi seyrettim" diye konuştu.

Hugh Jackmnan ve Sutton Foster hakkındaki söylentilere göre ikili artık kelimenin tam anlamıyla bir çift.

New York Post'a konuşan bir kaynak "Hugh ile Sutton normal bir çiftler. Birlikte çok vakit geçiriyorlar. Sadece özel hayatlarının gizli kalmasına dikkat ediyorlar" dedi.

ESKİ KARISI BAŞINDAN BERİ ONLARDAN ŞÜPHELENMİŞ

Geçtiğimiz günlerde Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness'in de bu müzikal çalışmalarının başından beri kocasıyla Foster'ın yakınlaştığından şüphelendiği konuşulmuştu.

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Bu söylentilere göre göre Jackman, daha evli olduğu dönemde The Music Man adlı müzikalde Sutton Foster ile birlikte çalışırken 68 yaşındaki Deborra Lee Furness'in ikisi hakkında şüpheleri vardı.

KAYNAKLAR: 'BU İLİŞKİ ESKİ KARISI İÇİN BİR SIR DEĞİLDİ'

Kısaca söylersek bu yeni iddialara göre Furness, 27 yıllık kocası Jackman'ın, rol arkadaşı Foster ile yakınlaştığını düşünüyordu.

Üstelik Deborra Lee Furness'in bu şüpheleri, daha 2022 yılında ikilinin müzikal için bir araya geldiği ilk dönemde başlamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda "Hugh, Sutton ile birlikte müzikalde çalışmaya başladığında Deborra Lee'nin şüpheleri vardı. Bu yüzden eski kocası Hugh ile Sutton'ın ilişkisi onun için bir sır değildi" diye konuştu.

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Diğer yandan bu kaynağa bakılırsa Deborra Lee Furnes, bu konuda konuşma taraftarı değil.

Onun bu konudaki sözleri şöyle: "Deborra Lee bütün bunların dışında kalmak istiyor. Eski kocası Hugh hakkında kamuoyuna olumsuz açıklamalar yapmak niyetinde değil. Boşandıklarında aralarında yaşanan bu tür özel olayları gizli tutmaya karar vermişlerdi."

Tiyatro, film ve TV dünyasında 30 yıllık bir kariyeri olan 49 yaşındaki Foster 2006 ile 2009 arasında Christian Borle ile evliydi.

Ardından da Ocean's Eleven, The Wolf of Wall Street gibi filmlerin senaryo yazarı kadrosunda olan Ted Griffin ile 2014 yılında bir evlilik yaptı. Bu evlilikten de Emily adında bir kızı dünyaya geldi.

Hugh Jackman ise Deborra Lee Furness ile ilişkisinden 24 yaşında Oscar ve 19 yaşında Ava adında iki tane evlatlık çocuk babası.