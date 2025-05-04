Aşkın ilk fotoğrafı iki sene sonra geldi… Doğum günü pastasının önünde öpücük!

Haberin Devamı

Bu konuda da en büyük desteği yakın arkadaşları Taylor Swift’ten almışlardı… Ünlü şarkıcının New York’ta bulunan boş dairelerinden birini bu utangaç aşıklara tahsis ettiği konuşuluyordu.

KAÇAMAK AŞIKLAR ARTIK ÖZGÜR

Yine de paparazzilere yakalanmaya devam ettiler ve artık aşklarını saklayamayacaklarını anlayınca da hayranlarının karşısına el ele çıktılar.

Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in 2023'te duyulan ve pek de şans tanınmayan ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor

Bradley Cooper moda dünyasının en ünlü ve başarılı modellerinden olan Gigi Hadid’e öylesine vurulmuştu ki bu gizli buluşmalar yetmeyince gidip onun kızını büyüttüğü çiftliğe komşu bir ev bile aldı.

Haberin Devamı

Gösteri dünyasının ilişkileriyle herkesi peşinden koşturan çifti geçtiğimiz günlerde Gigi Hadid’in 30. yaş günü için yine bir aradaydı ve bu özel gecede de en büyük merak konusu bu aşkın gidişatı olmuştu.

Gigi Hadid doğum günü partisinin yapıldığı mekana Bradley Cooper’la el ele girerken sol elinin yüzük parmağında görünen yüzük çiftin nişanlandığı şeklinde yorumlandı.

PARTİYE PARMAĞINDA YÜZÜKLE GELDİ

İlişkileri her geçen gün ilerleyen aşıkların kendi aralarında yüzük taktığı ve evlenmeye çoktan karar verdiği bir süredir zaten konuşuluyordu.

Doğum günü partisine sol elinin yüük parmağı dolu gelen Gigi Hadid nişan söylentilerini alevlendirdi

Ama asıl büyük hamle Gigi Hadid’den geldi… Doğum gününü çılgınlar gibi kutladıktan birkaç gün sonra partiden bir dizi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gigi Hadid Bradley Cooper’a olan aşkını ilk kez ilan etti.

Hem de Ekim 2023’te ilk kez birlikte görülmelerinden neredeyse 2 yıl sonra! Gigi ve Bradley daha önce defalarca birlikte görüntülenmiş ancak ikisi de bu aşka dair sosyal medyalarından bir paylaşım yapmamıştı.

Haberin Devamı

AŞKIN İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gigi Hadid doğum günü pastasının mumlarını üflerken, ailesi ve yakın dostlarıyla eğlenirken çekilmiş bir dizi fotoğrafının arasına Bradley Cooper’la öpüştüğü bir fotoğraf daha ekleyerek bu aşkı aslında ilk kez resmileştirmiş oldu…

Gigi Hadid’in Zayn Malik’le ilişkisinden Khai adını verdiği 5 yaşında bir kızı var. Bradley Cooper da Irina Shayk’la birlikteliğinden doğan 8 yaşında Lea adında bir kız çocuğu babası.

Gigi Hadid yaşadığı büyük aşkın ilk fotoğrafını Bradley Cooper'la ilişkisi başladıktan neredeyse 2 yıl sonra paylaştı

Haberin Devamı

Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın ilişkisi ikisinin de kızları olması ve bekar ebeveynlik konusunda birbirlerini çok iyi anladıkları ve ortak noktada buluştukları durumlarıyla ilerledi.

ARTIK AİLE OLMAYA HAZIRLAR

Kızlarını birbirleriyle tanıştıran ve onların da iyi anlaşmasıyla aşkları iyice pekişen çiftin 2 yıla yaklaşan ilişkilerini artık evliliğe taşımak ve bir aile kurmak istedikleri söyleniyor.

Bradley Cooper geçen yaz tatile çıkarken yanına kızı Lea’yı ve Gigi Hadid’i de almış, bu özel tatile Bradley Cooper’ın annesi de katılarak oğlunun ilişkisine yeşil ışık yaktığını açıkça ortaya koymuştu.

Haberin Devamı