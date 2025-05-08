Aşkın ilanı iki sene sonra geldi… İlk pozlarını el ele verdiler: Dünya duysun ben onu seviyorum!

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Her şey 2 sene önce, Nisan 2023’te başladı.

2 YIL ÖNCE BAŞLAYAN BU AŞKA KİMSELER İNANMAMIŞTI

Kardashian – Jenner ailesinin en genç ferdi Kylie Jenner sadece dünyanın en çok konuşulan ünlülerinden olmakla kalmamış, kozmetik şirketi sayesinde büyük bir servete kavuşarak gücüne güç katmıştı.

Timothee Chalamet ise Hollywood’un son yıllarda en beğenilen, en çok film çeken ve en gözde genç yıldızlarındandı. Görüntüsü ve karizmasıyla eskilerin deyimiyle kadın kayranlarının gönül tellerini titretiyordu.

ARABASIYLA GİZLİCE EVİNE GİDİYORDU

Kylie Jenner’ın camları simsiyah kaplanmış lüks araçlarıyla Timothee Chalamet’nin evinin etrafında görülmesi, o mahallede gizlice korumalarıyla gezinmesi soru işaretlerine yol açtı ve dedikodular başladı.

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Ünlüler dünyasının iki genç yıldızının aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Başlarda buna kendi hayranları da dahil kimseler inanmadı.

ÖNCE GÖNÜL EĞLENDİRİYORLAR SANILDI... SONRA İŞLER CİDDİLEŞTİ

Bu aşkın basit bir gönül eğlendirme, sadece birkaç günlük bir heves olduğunu sananlar yanılacaktı…

Tarzları, geldikleri yer, aileleri, yakın çevreleri birbirine hiç benzemeyen, bu yüzden de birbirlerine pek de yakıştırılmayan Kylie ve Timothee çiftin bu gizli kapaklı görüşmelerle başlayan ilişkilerinde 2 yılı devirdiler.

29 yaşındaki Chalamet ve 27 yaşındaki Jenner zaten bir noktadan sonra, ilişkileri herkes tarafından öğrenilince saklanmaktan vazgeçmiş, birçok kereler yan yana hatta dudak dudağa görüntülenmişti.

BEKLENEN KIRMIZI HALI POZU NİHAYET GELDİ

Ancak çiftin bir Hollywood adeti olarak kırmızı halıya birlikte çıkıp aşklarını bu şekilde resmileştirme hamlesi tam 2 sene sonra gerçekleşti.

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Çifte kumrular iki yıllık birlikteliklerinin ardından dün akşam Roma'da düzenlenen David di Donatello Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkarken el ele tutuştu ve gazetecilere ilk kez birlikte poz verdi.

Bu anlar boyunca birbirlerinin ellerini bırakmayan Kylie ve Timothee geceye uyumlu şekilde siyahlara bürünüp gelmişlerdi ve kırmızı halıda süzülürken ikisinin de gözlerinin içi gülüyor, bir yandan kameralara bir yandan da sürekli birbirlerine çapkınca bakıyorlardı.

TÖRENE NİYE GİTTİKLERİ BİLE UNUTULDU

Chalamet bu yılki etkinlikte David for Cinematic Excellence onur ödülünü almak için oradaydı.

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Gecede İtalyan Sinema Akademisi Başkanı ve Sanat Yönetmeni Piera Detassis, Chalamet'yi “Günümüz uluslararası sinemasının en öngörülemez ve yetenekli kahramanlarından biri” olarak tanımladı.

Ancak Kylie Jenner’la pozları o kadar ses getirdi ki herkes bu ödülü unuttu ve sürekli olarak çiftin aşkı konuşuldu…