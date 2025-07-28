Aşkın ilanı! Arabasından iner inmez sevgilisinin kollarına koştu!

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Jessica Alba ve 17 yıllık eşi Cash Warren evliliklerinin sallantıda olduğu dedikodularının hemen ardından ocak ayında yollarını ayırmıştı.

Üç çocukları olan çiftin boşanma davası henüz devam ediyor ama güzel yıldız çoktan yeni bir aşka yelken açtı.

Kocasından ayrılan Jessica Alba altı ay sonra kendine yeni bir aşk buldu

Jessica Alba’nın bir süredir kendinden genç bir erkekle görüştüğü konuşuluyordu. Bu dedikodular Alba’nın geçtiğimiz haftalarda genç oyuncu Danny Ramirez’le görüntülenmesiyle doğrulanmış oldu.

Başlarda kaçamak görüşen ve birlikteliklerini saklamaya çalışan ikili son birkaç gündür artık paparazzilerden daha fazla kaçamadı ve aşkları ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu bir süredir genç oyuncu Danny Ramirez'le birlikte

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Jessica Alba ve Danny Ramirez geçen hafta arabalarının içinde yakalanırken geçtiğimiz gün de sarmaş dolaş halde ortaya çıktı.

Jessica Alba sevgilisinin evine gitmiş, arabasından iner inmez de Danny Ramirez onun kollarına koşmuştu. İkisi de eşofmanlarıyla görüntülenen taze aşıklar arabanın önünde hasretle kucaklaşıp öpüşürken fotoğrafları çekildi.

Jessica Alba sevgilisinin evine eli boş gitmemiş, Danny Ramirez’e beyaz orkideler götürmüştü.

İkili kapı önünde öpüşüp koklaştıktan sonra eve girip gözlerden kayboldu…

Jessica Alba sevgilisi Danny Ramirez'in evine gittiğinde kapıda gazetecilere yakalandı

Hollywood’un çalışkan yıldızlarından olan Jessica Alba filmlerden kazandığı paralarla akıllı yatırımlar yapıp kurduğu şirketlerle servetine servet katmayı bilmişti.

Ünlü oyuncu sevgilisinin evine hediye olrak beyaz orkideler götürdü

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Alba’nın ayrıldığı eşi Cash Warren da aslında tanınmış bir yapımcı olsa da evlilikleri boyunca karısının gerisinde kaldı.

Hatta ünlü çift ayrıldıktan sonra “Jessica yıllardır çalışıp tembel kocasına bakıyordu ve artık bundan bıkmıştı” dedikoduları aldı başını gitti.

Alba’nın aslında yıllardır mutsuz olduğu ama bunu sakladığı, evlilikteki aşkın ve tutkunun da çok önceden bittiği söyleniyordu.

Çiftin 17, 13 ve 7 yaşında üç çocuğu vardı.

Jessica Alba'nın yeni aşkı Danny Ramirez son yıllarda The Last of Us ve Top Gun: Maverick gibi filmlerde oynayarak Hollywood'un gözde genç yıldızlarıdan biri haline geldi