Aşkın ilanı! Arabasından iner inmez sevgilisinin kollarına koştu!

Güncelleme Tarihi:
Jessica Alba ve 17 yıllık eşi Cash Warren evliliklerinin sallantıda olduğu dedikodularının hemen ardından ocak ayında yollarını ayırmıştı.
Üç çocukları olan çiftin boşanma davası henüz devam ediyor ama güzel yıldız çoktan yeni bir aşka yelken açtı.
Jessica Alba’nın bir süredir kendinden genç bir erkekle görüştüğü konuşuluyordu. Bu dedikodular Alba’nın geçtiğimiz haftalarda genç oyuncu Danny Ramirez’le görüntülenmesiyle doğrulanmış oldu.
Başlarda kaçamak görüşen ve birlikteliklerini saklamaya çalışan ikili son birkaç gündür artık paparazzilerden daha fazla kaçamadı ve aşkları ortaya çıktı.
Jessica Alba ve Danny Ramirez geçen hafta arabalarının içinde yakalanırken geçtiğimiz gün de sarmaş dolaş halde ortaya çıktı.
Jessica Alba sevgilisinin evine gitmiş, arabasından iner inmez de Danny Ramirez onun kollarına koşmuştu. İkisi de eşofmanlarıyla görüntülenen taze aşıklar arabanın önünde hasretle kucaklaşıp öpüşürken fotoğrafları çekildi.
Jessica Alba sevgilisinin evine eli boş gitmemiş, Danny Ramirez’e beyaz orkideler götürmüştü.
İkili kapı önünde öpüşüp koklaştıktan sonra eve girip gözlerden kayboldu…
Hollywood’un çalışkan yıldızlarından olan Jessica Alba filmlerden kazandığı paralarla akıllı yatırımlar yapıp kurduğu şirketlerle servetine servet katmayı bilmişti.
Alba’nın ayrıldığı eşi Cash Warren da aslında tanınmış bir yapımcı olsa da evlilikleri boyunca karısının gerisinde kaldı.
Hatta ünlü çift ayrıldıktan sonra “Jessica yıllardır çalışıp tembel kocasına bakıyordu ve artık bundan bıkmıştı” dedikoduları aldı başını gitti.
Alba’nın aslında yıllardır mutsuz olduğu ama bunu sakladığı, evlilikteki aşkın ve tutkunun da çok önceden bittiği söyleniyordu.
Çiftin 17, 13 ve 7 yaşında üç çocuğu vardı.