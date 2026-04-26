Aşkın gösterişe ihtiyacı yok! Doğum gününde sevgilisinden hediye olarak bir kucak dolusu çiçek aldı

Güzel model 23 Nisan’da 31 yaşına bastı, bu yıl da yaş gününde yanında sevdiği adam vardı.

Bu kez gösterişli doğum günü kutlamaları, kalabalık partiler ve eğlenceler yerine sakin bir gün geçirmeyi tercih eden Gigi Hadid’in doğum gününe dair tek paylaşımı yine sevgilisi Bradley Cooper’la ilgiliydi.

Ünlü model 2023’ten beri birlikte olduğu Hollywood yıldızı sevgilisi Bradley Cooper’ın ona doğum günü için aldığı bir kucak dolusu kır çiçeğinin fotoğrafını paylaşarak “İşte benim adamım” yazdı ve takipçilerine bu basit ama romantik hediyeyi gösterdi.

Gigi Hadid geçen seneki 30. doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir ev partisi vermiş, doğum günü pastasının başında Bradley Cooper’la öpüştüğü fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak büyük mutluluğunu sosyal medyadan ilk kez sergilemişti.

31 yaşındaki Gigi Hadid ve 51 yaşındaki Bradley Cooper 2023 yılının eylül ayından beri birlikteler. Birkaç ay sonra ilişkilerinde 3 yılı devirecek olan ünlü çift aşk yaşamaya başladıkları ilk dönemde basının yoğun ilgisinden kaçmak için çok çaba sarf ediyorlardı.

İlişkileri artık herkes tarafından duyulunca saklanmaktan vazgeçen Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın evlilik yolunda oldukları söyleniyor. Ünlü çift bir önceki ilişkilerinden doğan çocuklarını da çoktan birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırdı.

Daha önce bir kez evlenip boşanan, bir başka ünlü model Irina Shayk’la yaşadığı büyük aşkından da 8 yaşında Lea adında bir kızı olan Bradley Cooper’ın yıllar içinde bağlanma problemleri geliştirdiği ve bu yüzden Gigi Hadid ısrar etse de evliliğe pek yanaşmadığı da ünlü çift cephesinden gelen dedikodular arasında…

Gigi Hadid’in de Zayn Malik’le yaşadığı bir dargın bir barışık aşkından doğan Khai adında 5 yaşında bir kızı var.

İki ünlü aşığın ilişkilerini ilerletmen için en önem verdikleri şeyin kızlarının mutluluğu ve iyi anlaşması olduğu söyleniyor ve görünüşe göre bunu çoktan başarmışlar…

Gigi Hadid ve Bradley Cooper aşkı her geçen gün ilerleyip daha sağlamlaşıyor gibi görünse ve ünlü aşıklar artık ilişkilerini saklanmadan yaşasa da bu aşk konusunda basına demeç vermeyi pek tercih etmiyorlar.

Gigi Hadid geçen mart ayında Vogue ile yaptığı kapsamlı bir kapak röportajında ​​ilişkisi hakkında nadir bir yorumda bulunmuş ve Bradley Cooper’la ilişkisi için "Bir ilişkide ne istediğinizi ve neyi hak ettiğinizi bilme noktasına gelmek çok önemli. Ve sonra hayatlarında ne istediklerini ve neyi hak ettiklerini bilen birini bulmak… Ve ikiniz de ayrı ayrı çalışarak bir araya gelip olabileceğiniz en iyi sevgili oluyorsunuz” demişti.

