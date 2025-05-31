Aşkın en ateşli evresinde dünyaya gelmişti... Hayatında yeni bir sayfa açıldı... Babasını zaten defterinden sildi, artık anne sözü dinlemese de olur!

Haberin Devamı

Doğum duyulduktan sonra hayatı boyunca hiç görmeyeceği bir dolu insan, daha annesinin karnındayken ilgi odağı olan bu bebeğin yüzünü fotoğraflardan da olsa görmenin derdine düştü...

Tabii ki bu işin ucunda inanılmaz bir satış rakamı olduğu için ünlü basın kuruluşları da anne ve babasını markaja aldı.

Bu konudaki bunca çaba hiç de boşuna değildi.

Daha doğmadan büyük bir meraklı kitlesi kazanan o bebeğin annesi nefes kesecek kadar güzel bir kadın, babası da ilerleyen yıllara rağmen yürek hoplatacak kadar yakışıklı bir adamdı.

Sonunda o bebeğin, bir dergiye, hayır kurumlarına aktarılmak üzere çok yüksek bir miktara satılan fotoğrafları bütün dünyanın karşısına çıktı...

Haberin Devamı

Evet, bebek daha çok küçüktü ama annesinin ve babasının en güzel genlerini almıştı.... Gerçekten de milyonların merakla beklemesine değmişti...

Ama ilgi bununla bitmedi... Yıllar geçip bebeğin yaşına yaş katıldıkça gördüğü ilgi de giderek arttı.

Dünyanın peşinden koştuğu; bir kare fotoğrafına milyon dolarlar akıtılan o bebek geçen yıl 18 yaşına girip reşit oldu.

Bütün dünyanın gözleri önünde büyüyen o güzeller güzeli bebek üç gün önce de hayatında yeni bir sayfa açtı ve 19 yaşına geldi!

NAMİBYA'DA DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Büyük olasılıkla bu kadar ayrıntıyla anlattığımız bu genç kızın Shiloh Jolie Pitt olduğunu çoktan anladınız.

Büyük aşklarının ateşi söndükten sonra kanlı bıçaklı düşman olan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, 27 Mayıs'ta 19 yaşına girdi...

Yani kelimenin tam anlamıyla artık kendi ayakları üzerinde durabilecek bir genç kız o.

Babası Pitt'in soyadını reddedip onu defterden silen Shiloh, eğer isterse artık annesi Angelina Jolie'nin her sözünü de dinlemek zorunda değil.

Tam adıyla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 27 Mayıs 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Bu durum, anne ve babasının çocuklarının dünyanın farklı yerlerinde dünyaya gelmesiyle ilgili tercihlerinin bir uzantısı.

Doğal olarak Shiloh, sadece ABD vatandaşı değil, dünyaya geldiği Namibya'nın da vatandaşı.

DÜNYANIN EN PAHALI BEBEK POZU: Shiloh aynı zamanda bir döneme 'dünyanın en pahalı bebeği' olarak da damgasını vurdu. Çünkü ilk fotoğrafı için bir dergi grubu 4 milyon doların üzerinde bir para ödedi.Bu para hayır kurumlarına aktarıldı. Yani Shiloh'nın ünlü anne ve babasının kasasına girmedi.





Shiloh daha bebekken annesi Angelina Jolie ve babası Brad Pitt ile birlikte balmumu heykeli bile yapıldı.

Haberin Devamı





BİR GÜN ELBİSE GİYDİ, BÜTÜN DÜNYA ŞAŞIRDI

Gerçekten "kusursuz" denilecek kadar güzel bir bebek olan Shiloh kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü.

Bir dönem ağabeylerine özenip onlar gibi giyinen hatta elinde kılıçla sokaklarda gezen Shiloh, bir gün bütün dünyayı şaşkınlığı sürükledi.

Annesinin önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan galalarında değişik değişik elbiseler giyerek kamera karşısına geçti.

Saçını toplayan Shiloh yüzüne yaptığı hafif makyajla da daha fazla dikkat çekti. Hatta bu galalardan birinde annesinin eski bir elbisesini bile giydi.

Haberin Devamı

Ama sonra geçen yılın başlarında saçlarını kısacık kestirerek herkesi bir kez daha şaşırttı.

Shiloh Nouvelle, son dönemde ise saçlarını uzatmaya karar vermiş gibi görünüyor. Giyimi kuşamı ise bütün diğer yaşıtları gibi. Genellikle bol ve rahat kıyafetler tercih ediyor.

TIPKI ANNESİNİN GENÇLİK YILLARI GİBİ... KENDİ BİLDİĞİNDEN ŞAŞMIYOR

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh, geçen yıl 18 yaşına girer girmez attığı adımla da konuşulmuştu.

Shiloh, reşit olunca ilk iş olarak babasının soyadını resmen reddetti ve mahkemeye başvurdu. Genç kız Jolie ile Pitt'in ayrılık sürecinde annesinin yanında durdu.

Haberin Devamı

Shiloh Jolie Pitt tıpkı diğer kardeşleri gibi kendi hayat yolunu çiziyor... Zaten 18 yaşına girince yaptığı ilk iş babasından gelen Pitt soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurmak oldu. Sonunda bunu da yaptı zaten.

Görünüşe göre biraz da annesi Angelina Jolie'nin gençlik yıllarını hatırlatır şekilde kendi bildiğinden şaşmayan bir genç olacak Shiloh.





DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Shiloh, bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çiftin diğer çocukları gibi spot ışıkları altında büyüyor. Ağabeyleri Maddox ile Pax Thien, anneleri ile birlikte onun rol aldığı filmlerin kamera arkasında görev alıyor.

Kız kardeşi Zahara'nın moda tasarımına olan ilgisi artık iyice belirginleşti. Diğer kız kardeşi Vivienne de annesiyle birlikte bir Broadway oyununda perde arkasında çalıştı.

Şimdilik hangi alana yöneleceği belli olmayan ya da bilinmeyen tek kardeşi Knox Leon. Shiloh da son yıllarda dansa merak sardı.

Hatta gittiği dans sınıfının hocalarından biri onun stüdyoda çekilen bir videosunu sosyal medyada paylaşınca kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.

Gözden Kaçmasın Babasının kucağında şaşkın bir bebekti... Ailenin en sakin çocuğu artık yakışıklı bir delikanlı oldu Haberi görüntüle





DANSA GÖNÜL VERDİ

Hem annesi Angelina Jolie hem de babası Brad Pitt, bütün çocuklarının hayatta ne yapmak istediklerine dair verdikleri bütün kararlara saygı duyacaklarını çoktan ifade etmişti zaten.

Şimdilik Shiloh da zamanını ve enerjisini dansa vermiş durumda. Kim bilir belki de gelecekte anne ve babası gibi oyuncu olmasa da dans sahnelerinin yıldızı olarak isim yapabilir.





Shiloh küçük yaşlardayken ağabeyleri Maddox ve Pax Thien'e özenip onlar gibi giyiniyordu. Saçlarını da onlara benzetmeye çalışıyordu.





Sonra bir gün elbise giyip hafif makyaj yaparak dünyayı şaşırttı.





Ama bunun üzerinden çok zaman geçmeden bu kez saçlarını kısacık kestirdi.





Yine de son haline bakılırsa saçlarını bir kez daha uzatmaya karar verdi.