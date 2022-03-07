Aşkın belgesi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan yemekte...

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Aşkın belgesi

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen oyuncu Aslı Enver ile işadamı Önder Öztarhan birlikte görüntülendi. Alaçatı’da bir mekanda yemek yiyen çifti hayranları ele verdi. Tatile çıkan ikilinin bu karesi sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

En önemli aktivitem çocuklarım

Meryem Uzerli, Hello Rusya’nın yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Kendisiyle ilgili merak edilenleri anlatan oyuncu, en önemli aktivitesinin çocuklarıyla zaman geçirmek olduğunu söyledi. Lara Jemine Uzerli ve Lily Koi adlı iki çocuğu olan Uzerli, şöyle dedi: “En önemli aktivitem çocuklarımla zaman geçirmek. Beni birçok şeyin etmediği kadar tamamlanmış hissettiriyor.”

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Burcu asla öyle bir şey yapmaz

Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de görüntülendi. Şarkıcının boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla mekanda eğlenirken görüntülenmiş, Kıratlı’nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Basına yansıyan aşk haberleri sorulan Akçıl, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Boşanma davası ile ilgili yayın yasağı var. Zaten Burcu da asla öyle bir şey yapmaz.” (Sayit DURMAZ)

Gülşen’e laf söylemek kimsenin haddi değil

Ceylan, Ataköy’deki Nossa Costa adlı mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, söylediği Bergen şarkısı ile eleştirilen meslektaşı Gülşen’e destek oldu.

Ceylan, önceki akşam Ataköy Nossa Costa’da sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan sanatçıya, “Bergen filmi çekildi. ‘Saygı’ albümünde şarkı söyleyen Gülşen eleştirildi. Ne düşünüyorsunuz” diye soruldu. Ceylan, Gülşen’e destek oldu:

“Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Kimse Bergen olamaz. Gülşen’e gelince, onun yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Ama bazı sazanlar atladı. Kimse boş yorum yapmasın.” (Sayit DURMAZ)

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Ameliyat oldum

Şafak Sezer önceki gün İstinye Park’taki Masa Restoran’da arkadaşlarıyla buluştu. Sezer, küçük bir operasyon geçirdiğini ama şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ünlü komedyen, “İş insanı dostlarımla buluştum. Şimdi birlikte alışveriş yapacağız” dedi.

Bebek alışverişi

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman ve eşi Selinay Karaman önceki gün Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Çift, alışveriş merkezinde doğacak çocukları için alışveriş yaptı. Ayrıca dünyaca ünlü markaların mağazalarındaki yeni sezon ürünlerini de incelediler. Futbolcu, hamile eşinin yanından bir an bile olsun ayrılmadı. Kenan Karaman, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi.

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