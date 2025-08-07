25 yıllık kocasının yerinde yeller esiyor... Sizinkiler büyüdü, rol arkadaşın da değil... Bir kırışıklıkları bir de gizemli küçük kız galaya damga vurdu

Haberin Devamı

Son dönemde ise haklarındaki "ayrılıyorlar... evlilik bitti" söylentileri eksik kalmıyor... Zaten epey zamandır zorunlu oldukları haller dışında onları birlikte gören de olmadı.

Son olarak kızlarının mezuniyetinde onun mutlu gününü kutlamak için bir araya geldiler.

İşte bu ünlü çiftten biri dün gece katıldığı galaya damgasını vurdu... Herkes yanında kocasının olabileceğini düşünüyordu.

Ama hiç öyle olmadı.

Yıldız, yine her zamanki gibi şık ve güzeldi.. Yanında da elini tuttuğu küçük bir kız çocuğu vardı... İşte kimsenin tanımadığı o küçük kız, yapılan galaya da damgasını vurdu.

İKİSİ DE KENDİ DÜNYALARINDA

Bu anlattığımız ünlü oyuncu Catherine Zeta Jones… 55 yaşındaki yıldız, bir süredir kendisinden 25 yaş büyük kocası Michael Douglas ile evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddialarıyla gündemde.

Bütün bunlar olup biterken Gallerli oyuncu dört elle kariyerine asıldı. Diğer yandan Michael Douglas da artık eskisi kadar kamera karşısına geçmek istemediğini, setlerde ölmek gibi bir düşünce içinde bulunmadığını söyledi.

Zaten Douglas, son olarak İtalya'nın Portofino kentinde görüntülendi.

Bu sırada karısı Catherine Zeta Jones ise rol aldığı Wednesday adlı dizinin galası için Londra'daydı...

Karısı dizinin Londra galasındayken Douglas da İtalya'nın Portofino kentinde objektiflere takıldı.





YANINDAKİ ÇOCUK MERAK KONUSU OLDU

Ünlü oyuncunun yanında bir de küçük kız çocuğu vardı...

Tıpkı Zeta Jones gibi siyahlara bürünmüş, gümüş rengi pırıltılı ayakkabılarını giymişti. Uzun saçları da o gece için özenle taranmıştı.

Tabii ki herkes o küçük kızın kim olduğunu merak etti... Çünkü rol arkadaşlarından biri de değildi...

Sonunda az da olsa küçük kızın üzerindeki gizem kalktı... Catherine Zeta Jones'un elinden tutup kameralara poz verdiği o küçük kız yeğeni Ava'ydı…

Ama yıldız, yine de gizemli bir nokta bıraktı. Ava'nın hangi kardeşinin kızı olduğunu açıklamadı.

Catherine Zeta Jones'un iki tane erkek kardeşi bulunuyor. Biri büyük olan David, diğeri de küçük kardeş Lyndon. 10 yaşındaki Ava'nın Catherine Zeta Jones'un hangi kardeşinin kızı olduğu gizemli kaldı.

O tatlı, küçük kızın Catherine Zeta Jones'un yeğeni olduğu ortaya çıktı. Ama hangi erkek kardeşinin kızı olduğu gizemini korudu.





Galada konuşulan bir başka konu da 55 yaşındaki Zeta Jones'un, yüzünde artık zamanın geçtiğini ele veren kırışıklıklar oldu.





HAKLARINDAKİ SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMİYOR

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, bundan 25 yıl önce evlendi. O gençlik yıllarında aralarındaki 25 yaş farkın da önemi yoktu. Ama son bir buçuk yıldır ortalarda dolaşan söylentilere bakılırsa artık bu yaş değil kuşak farkı ünlü çifti zorlamaya başladı.

80 yaşındaki Michael Douglas ile 55 yaşındaki Catherine Zeta Jones'un evliliğiyle ilgili olarak bir süredir ortada dolanan "yollarını ayıracaklar" söylentilerine yeni bir halka daha eklendi.

Birkaç ay sonra evliliklerinin 25 yılını geride bırakacak olan çift ile ilgili konuşulanlara gelirsek...

Buna göre Douglas artık eskisi kadar oyunculuğa zaman ayırmadığı için karısı Catherine Zeta Jones ile daha fazla birlikte vakit geçirebilecek.

BİREYSEL ÖZGÜRLÜK ALANLARI KALMAZSA KÖTÜ

Gerçi bir süre önce hayatının bir bölümünü İspanya'daki yazlığında geçireceğini açıklasa da söylenenlere göre artık yaşı öyle yalnız başına hayatını sürdürmesine izin vermiyor. Bu yüzden de artık her fırsatta karısının yanında alıyor soluğu.

Bu konuda Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak şunları söyledi: "Evlilikleri, her ikisi de birbirlerine özel yaşam alanı bırakabildikleri zaman gayet iyi gidiyordu. Hatta bir ara Connecticut'ta ayrı evlerde yaşıyorlardı. Bu durum da en çok Catherine'i mutlu ediyordu. Çünkü o özgürlüğünü çok seviyor" diye konuştu.

Bu kaynağı bakılırsa Catherine Zeta Jones'un kariyerini kocası için bırakmak gibi bir planı yok. Ama Michael ile çok fazla birlikte vakit geçirirse istediği huzuru bulamayacağını da biliyor. Michael'ın bu kadar çok etrafında olması Catherine Zeta Jones için zorlayıcı bir etken olacak.

ARTIK ÇOCUKLARI DA BÜYÜYÜP EVDEN GİTTİ

Bu arada çiftin çocukları 24 yaşındaki Dylan ile 22 yaşındaki Carys de artık evden ayrıldı ve kendi hayatlarını kurmaya çalışıyor. Bu da Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un baş başa kaldığı anlamına geliyor.

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa Catherine, kocasını sinemayla ilgili çeşitli etkinliklere katılması ve tek başına seyahat etmesi için elinden geldiğince cesaretlendiriyor.

Ama Douglas, bu konuda karısının sözünü çok da fazla dinlemiyor.

Söylenenlere göre Catherine Zeta Jones, kendi başına kalabilmeye ihtiyaç duyuyor. Ama Michael Douglas, artık usul usul mesleğinden elini eteğini çekiyor. Ayrıca yaşı gereği artık Catherine'in desteğine daha çok ihtiyaç da duyuyor. Bu durum da Zeta Jones için bir tür felaket anlamına gelebilir.