AÅŸkÄ±m, hayatÄ±m, ailem, geleceÄŸim: Bir zamanlarÄ±n olaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan niÅŸanÄ±nÄ± bÃ¶yle duyurdu

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TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE YÃœZÃœÄžÃœNÃœ DE GÃ–STERDÄ°

Â Elbette iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla.

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MUTLULUK POZLARI

2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hareketli hayat tarzÄ± ve yarattÄ±ÄŸÄ± skandallarla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Lindsay Lohan'dan bir sÃ¼redir ses seda Ã§Ä±kmÄ±yordu. MeraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Lohan, sessizliÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruyla sonlandÄ±rdÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki Lohan, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Bader Shammas ile niÅŸanlandÄ±. Bu mutlu haberi de Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu.

Ä°KÄ° YILDIR BÄ°RLÄ°KTELER

Lohan, sevgilisi Shammas ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. NiÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ""AÅŸkÄ±m... HayatÄ±m... Ailem... GeleceÄŸim..." sÃ¶zcÃ¼kleriyle niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Lohan'Ä±n parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã‡iftin iki yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu belirtildi.

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NÄ°ÅžANLISI DA SOSYAL MEDYADAN HABERÄ° DUYURDU

Lindsay Lohan son yedi yÄ±ldÄ±r genellikle Dubai'de yaÅŸÄ±yordu. Ã‡iftin orada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Lohan'Ä±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± 34 yaÅŸÄ±ndaki Bader Shammas, Ä°sviÃ§re merkezli Credit Suisse'in Dubai ÅŸubesinin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Shammas da Lindsay Lohan ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu.

'Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° GÄ°DEREK GÃœÃ‡LENÄ°YOR'

Uzun sÃ¼redir hiÃ§bir yapÄ±mda rol almayan Lohan, bu zaman zarfÄ±nda da Hollywood'da deÄŸil Dubai'de yaÅŸadÄ±. HayatÄ±nÄ± toparlamak iÃ§in Ã§aba harcayan Lohan ile Shammas'Ä±n orada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. The Sun gazetesine konuÅŸan Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak, Lohan ile Shammas'Ä±n iliÅŸkisinin giderek gÃ¼Ã§lendiÄŸini belirtti.

RUS PLAYBOY Ä°LE NÄ°ÅžANLANIP AYRILMIÅžTI

Bu Lindsay Lohan'Ä±n ikinci niÅŸanÄ±. Oyuncu, daha Ã¶nce de Rus milyarder Egor Tarabasov ile evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ ancak Ã§ift, 2016 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da olaylÄ± olmuÅŸtu. Lohan'Ä±n 'Playboy' olarak tanÄ±mlanan Tabarasov tarafÄ±ndan darp edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu olay, Ã§iftin tatil iÃ§in gittikleri Mykonos'ta gerÃ§ekleÅŸti.

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HAYATINDAN ENDÄ°ÅžE ETTÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

AyrÄ±lÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Lohan, The Sun gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Igor Tarabasov'un kendisine yapabileceklerinden korktuÄŸunu ve hayatÄ±nÄ±n gÃ¼vende olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SKANDALLARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Lohan bir sÃ¼re Ã¶ncesine kadar genellikle skandallarÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. Alkol etkisi altÄ±ndayken araÃ§ kullanmaktan diÄŸer kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klara kadar birÃ§ok nedenden dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BirkaÃ§ kez rehabilitasyona girdi. Onun bu durumunun altÄ±nda yatan sebep bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla geÃ§irdiÄŸi huzursuz Ã§ocukluk.

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Ã‡OCUKLUÄžU ZOR GEÃ‡TÄ°

Anne ve babasÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ iyi geÃ§inemeyen Lohan'Ä±n Ã§ocukluÄŸu Ã§ok zor geÃ§ti. BabasÄ± Michael defalarca cezaevine girip Ã§Ä±ktÄ±. Lohan, 2007 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kÃ¼Ã§Ã¼kken annesiyle babasÄ±nÄ±n arasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip daha sonra babasÄ± Michael ile iletiÅŸimini kestiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

BÄ°RÃ‡OK YAPIMDA ROL ALDI

ÃœÃ§ yaÅŸÄ±nda modellik yapmaya baÅŸlayan Lindsay Lohan, 10 yaÅŸÄ±na kadar birÃ§ok TV dizisi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ama asÄ±l bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak The Parent Trap filmiyle yaptÄ±. Filmin baÅŸarÄ±sÄ±ndan sonra baÅŸka yapÄ±mlar iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Lohan Ã¶zellikle de 2004 yapÄ±mÄ± Mean Girls adlÄ± yapÄ±mla hafÄ±zalarda kaldÄ±.