Aşkı yeniden bulup nişanlanmıştı… Aklı gizlice evlenip yıllar önce ayrıldığı eski eşinde...

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İşte tam da böyle bir an önce merakla beklenen Beter Böcek 2 filminin Venedik Film Festivali’ndeki galasında yaşandı. 53 yaşındaki Justin Theroux’nun güzel oyuncu Nicole Brydon Bloom’la nişanlandığı çift kırmızı halıda birlikte poz verirken ortaya çıktı. Justin Theroux’nun güzel oyuncu Nicole Brydon Bloom'la nişanlandığı geçen hafta kırmızı halıda ortaya çıkmıştı

GÜZEL SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çift kırmızı halıda birlikte poz verirken 30 yaşındaki Nicole Brydon Bloom’un parmağındaki kocaman nişan yüzüğü pırıl pırıl parlıyordu… Ünlü çift bir yıldır birlikteler. Dünyanın karşısına bir çift olarak da ilk kez bu yılki Oscar töreninde birlikte çıkmışlardı.

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Beter Böcek filmi ve nişanlanmasıyla gündemde olan Justin Theroux Times'a verdiği yeni bir röportajda eski eşi Jennifer Aniston’la ilgili hislerini anlatınca adı bir anda manşetlere taşıdı.





RÖPORTAJDA GELEN ESKİ EŞ İTİRAFI

Güzeller güzeli nişanlısıyla evlilik yolunda olan ünlü oyuncu çarpıcı röportajında kendini eski eşi Jennifer Aniston'a karşı hâlâ “korumacı” hissettiğini söyledi. Bu elbette durduk yere söylenmiş bir şey değil.

Ancak 2015’ten 2017’ye kadar evli kalan eski çiftin arasında hâlâ ne kadar sağlam bir dostluk olduğunun kanıtı gibi…

Justin Theroux son röportajında sadece nişanını anlatmakla kalmadı eski karısı Jennifer Aniston'la ilgili de ilginç bir itirafta bulundu

Jennifer Aniston yakın zaman önce ABD başkan adayı Donald Trump’ın yardımcısı olarak belirlediği siyasetçi JD Vance’in çocuk sahibi olmayan kadınlarla ilgili tartışmalı yorumlarına tepki göstermişti.

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“ESKİ EŞİMLE GURUR DUYUYORUM, ONU HER DURUMDA KORURUM”

Justin Theroux, Aniston’ın bu cesur tepkisinden sonra Trump seçmenlerinin saldırısına uğradığını belirterek onunla gurur duyduğunu belirtti.

Justin Theroux yıllar önce ayrılmış olsalar da eski eşi Aniston'a karşı hâlâ çok korumacı olduğunu itiraf etti

Ünlü oyuncu eski eşi Aniston’la çok yakın bir ilişkileri olduğunun altını çizerken “O benim için hala çok değerli, bu yüzden tabii ki evet, kendimi korumacı hissediyorum” dedi.

“Ama o da olması gerektiği gibi eleştirilere karşılık verdi” diyerek eski eşini övgüye boğan Justin Theroux ara sıra da olsa Jennifer Aniston’la bir araya gelip yemek yiyerek sohbet ediyor.

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NİKAH MASASINA GİZLİCE OTURMUŞLARDI

Bir dönemin en gözde çiftlerinden olan Justin Theroux ve Jennifer Aniston’ın aşkları 2011’de başlamış, bir yıl sonra nişanlanan çift 2015’te gizlice evlenmişti.

Ünlü talk şovcu Jimmy Fallon'ın kıydığı nikâha aralarında Aniston'ın “Friends” dizisindeki rol arkadaşları Courteney Cox ve Lisa Kudrow'un yanı sıra Emily Blunt, John Krasinski, Sandra Bullock ve Ellen DeGeneres'in de bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı. Justin Theroux ve Jennifer Aniston 6 yıllık birliktelik ve 2 yıllık evlilikten sonra aralarında hiçbir kırgınlık olmadan ayrılmışlardı

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ÇOK SEVDİLER AMA EVLİLİĞİ YÜRÜTEMEDİLER

Büyük bir aşkla başlayan bu evliliğin ömrü ise ne yazık ki sadece 2 yıl oldu. Çift birbirlerini çok sevseler de karı koca olarak bir arada kalamadılar.

O dönemde bu evliliğin bitme sebebinin Justin Theroux’nun New York’ta yaşamak istemesi ancak Jennifer Aniston’ın Los Angeles’tan kopmayı kabul etmemesi olduğu söylenmişti.

Jennifer Aniston uzun süredir yoluna hayatında bir aşk olmadan devam ediyor. Ve bundan da gayet mutlu olduğunu aklamıyor. Çiçeği burnunda nişanlılar son haftalarda kırmızı halılarda böyle mutluluk pozları veriyor

NİŞANLISINA TAKTIĞI YÜZÜK TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ!

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Gönlünü kendinden 23 yaş küçük meslektaşı Nicole Brydon Bloom’a kaptıran Justin Theroux’nun nişanlısının parmağına taktığı dört karatlık yüzüğün ünlü kuyumcu Stephanie Gottlieb tarafından tasarlandığı ve “türünün tek örneği” olduğu söyleniyor.

Theroux'nun nişanlısı Bloom'a hediye ettiği yüzüğün paha biçilemez olduğu iddia edildi

Theroux Times'a yaptığı açıklamada evlilik teklifinde bulunurken dizlerinin üzerine çöktüğünde “gergin” olduğunu ancak bunun “harika” bir an olduğunu söyledi.