Aşkı yeniden buldu ama gözyaşları dinmiyor… Ünlü model hala 5 yıl önce ölen kocası için ağlıyor

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Bu acı sözler bir dönem sadece podyumların değil dünyanın da en güzel kadınlarından biri sayılan ünlü süper model Paulina Porizkova’ya ait…

Bir dönemin en ünlü modellerinden Paulina Porizkova bir kez daha yaptığı sosyal medya paylaşımı ve döktüğü gözyaşlarıyla gündemde

59 yaşındaki ünlü model artık podyumlardan uzakta yaşıyor ancak sosyal medyayı özellikle de Instagram’ı oldukça aktif şekilde kullanıp hayranları ve takipçileriyle özel hayatının en mahrem kısımlarını bile onlarla paylaşıyor. Ağladığı videosunun ardından bir açıklama yapan Paulina Porizkova, döktüğü gözyaşlarının sebebinin 5 yıl önce ölen kocası Ric Ocasek için olduğunu ve o öldüğünden beri iyiymiş gibi davranmaya çalışıp rol yaptığını itiraf etti

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GÖZÜ YAŞLI VİDEO PAYLAŞIP HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Hatta kimi zaman duygularını saklamadan serbestçe dertleşen Paulina Porizkova’nın adı bu yüzden “ağlayan” kadına bile çıkmıştı. İşte geçtiğimiz günlerde yine böyle gözü yaşlı bir paylaşım yapan ve yukarıdaki satırları paylaşan ünlü model aslında aşkı yeniden bulmuş olsa da 5 yıl önce kaybettiği eski kocası, Cars grubunun solisti ünlü şarkıcı Ric Ocasek için gözyaşı döküyor.





“KOCAMIM BEŞİNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜYDÜ…”

Ric Ocasek’in ölümünün beşinci yıldönümünde ağladığı bir videoyu paylaştıktan sonra içini döken Paulina Porizkova bir milyondan fazla takipçisi olan platformda neden böyle savunmasız görünmeyi seçtiğini “Kocamın ölümünün beşinci yıl dönümüydü. Bazı açılardan, önceki tüm yıllarda iyiymişim gibi davrandığım gerçeğiyle yüzleştim. Kendimi toparladım sanmıştım ama yanılmışım” sözleriyle anlattı.

1989'da evlenen ünlü çift 29 yıl ve iki çocuğun ardından 2018'de ayrılmıştı... Ancak Ric Ocasek'in son nefesini verdiği zamanda bile yanında eski eşi Porizkova vardı

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1984’te daha gencecik bir modelken klibinde oynadığı Ric Ocasek’le tanışan ve onunla 29 yıl evli kalan ünlü model eski kocasının ani kaybını aslında hiç atlatamadığını itiraf etmiş oldu.

ESKİ KOCASININ ÖLÜM ACISINI ATLATAMADI

“Kimsenin senin için endişelenmesine gerek yokmuş gibi görünüyorsun, sen halledersin! Kocamın ölümünün ardından ben de tam olarak bunu yaptım. Sonraki yıl, çocuklarım ve sevdiklerim için hiçbir şey hissetmiyormuşum gibi davrandım. Sonuç olarak kimse ne kadar acı çektiğimi anlamıyor gibiydi. Her şeyin ne kadar zor olduğunu. Kırılıyordum. Suyun içindeydim, boğuluyordum ve etrafımdaki herkes onlara el salladığımı sanıyordu. Onlar da bana el salladı”

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Porizkova, Ric Ocasek’le ilk kez 1984 yılında “Drive” klibinin setinde tanıştı. O sırada Porizkova 19, ünlü şarkıcı ise 40 yaşındaydı. Ünlü çiftin bu evlilikten 2 oğlu oldu. 2018’de de 29 yılın ardından yollarını ayırdılar. Paulina Porizkova'nın Ric Ocasek’le yaptığı evlilik onu sadece yıllar süren bir mutsuzluğa hapsetmekle kalmadı aynı zamanda çok sevdiği mesleğinden de kopardı

MUTSUZ EVLİLİĞİNE RAĞMEN SON GÜNLERİNDE ESKİ KOCASINA O BAKMIŞTI

Ric Ocasek bu süreçte ciddi bir ameliyat geçirmiş, bakımını da ayrılmış olmalarına rağmen eski karısı Paulina Porizkova üstlenmişti. Bir yıl sonra, 15 Eylül 2019’da Porizkova, eve geldiğinde eski eşinin cansız bedeniyle karşılaşacaktı…

Porizkova, bir yandan yeni sevgilisiyle mutluluk pozlarını paylaşırken bir yandan da eski eşinin fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor: Ünlü model Ric Ocasek’in soldaki fotoğrafını "Birlikte kutladığımız son doğum günü" mesajıyla hayranlaıyla paylaşmıştı

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Aslında neredeyse 30 yıl sürse de Porizkova bu evlilikte hep mutsuz olmuştu. Ona çok aşık olsa da Ric Ocasek’in kıskançlıkları, onun modellik mesleğine sürekli müdahale edip baskı altına almaya çalışması gibi durumlar yüzünden bu evliliğin çoğunu kâbus gibi geçirdiği güzel yıldız.





ACI GERÇEĞİ O ÖLÜNCE ÖĞRENMİŞTİ: ADETA SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNDÜ

Kocası öldükten sonra ise acı gerçekler bir kez daha yüzüne çarptı: Paulina Porizkova, ölen kocasının mirasından çıkarıldığını ve deyim yerindeyse dımdızlak ortada bırakıldığını öğrenecekti…

Merhum kocasının vasiyetinden çıkarılan Porizova, geçen sene verdiği röportajda yaşadıklarını “O kadar yıkılmış ve ezilmiştim ki, bırakın bir muhasebeciye gidip mali durumumla ilgili ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışmayı kendime bir sandviç yapamıyor ya da duş bile alamıyordum” sözleriyle anlatmıştı. Ünlü model bir yandan ölen kocası için ağlamaya devam etse de aslında bir yıldan fazladır Jeff Greenstein ile mutlu bir aşk yaşıyor

YENİDEN AŞIK!

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Ric Ocasek ile neredeyse otuz yıl evli kalan ve bu süre boyunca da kendinden çok ödün vererek çok sevdiği mesleğine bile neredeyse veda etmek zorunda kalan podyum yıldızı bir süredir yazar ve yapımcı Jeff Greenstein ile birlikte. Tıpkı hislerini, gündelik hayatını, yaşlanmak bilmeyen güzelliğini paylaştığı gibi yeni aşkıyla olan mutluluğunu da hemen her gün Instagram’dan paylaşan ünlü model takipçilerine mutluluk için hiçbir zaman geç kalmadıklarını ve bu mutluluğu bulmanın temel koşulunun da kendini olduğu gibi kabul etmek olduğunu öğütlüyor.