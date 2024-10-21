Aşkı ve çocukları için kariyerinden vazgeçmişti… Ünlü oyuncu kızlarına telefon ve internet yasağı koymuş!

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Ünlü çift Hollywood’da doğan aşklar uzun ömürlü olmaz diyenleri utandırırcasına yıllardır mutlu bir beraberliği sürdürüp düşman çatlatmaya devam ediyorlar.

BÜYÜK AŞKLARINI HEP GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADILAR

Bunun en büyük sırlarından biri de muhtemelen özel hayatlarını, aşklarını ve iki küçük kızlarını ellerinden geldiğince saklamak, magazin basınından uzak tutmak.

İki aşık tanışmadan önce evlenmek ve çocuk sahibi olmak konusunda isteksizken şimdi mutlu bir aile oldular

Eva Mendes ve Ryan Gosling, 2011'de “The Place Beyond the Pines” filminin setinde tanışmış sonra da büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

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15 yılı dolduran bu aşk iki de meyve verdi ve çiftin Esmeralda (10) ve Amada (8) adında iki kızları oldu.

Eva Mendes hem annelik macerası hem de aşk hayatıyla ilgili nadir görülen açıklamalarından birini yaptı

2014’te ilk kez anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan ve artık emekli olduğunu söyleyen Eva Mendes kendi adını taşıyan ticari girişimlerde bulunup bir yandan çalışsa da uzun yıllardır kendisini kızlarına ve Ryan Gosling’e adadığını hayattaki tüm önceliğinin ailesi olduğunu söylüyor.

2014'te ilk kez anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Eva Mendes bunun verdiği en kolay karar olduğunu söylüyor

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EVDE KIZLARINA KATI KURALLAR KOYMUŞ

Özel hayatıyla ilgili nadiren konuşlan Eva Mendes Sunday Times'a verdiği röportajda ebeveynlik tarzını ve evde uyguladığı kurallarını anlattı. 50 yaşındaki yıldız oyuncu kızlarının evde eğitim aldığını ve akıllı telefon ya da sosyal medya kullanmalarına asla izin vermediğini açıkladı.

Eva Mendes kızlarının internet ve akıllı telefon kullanmalarına izin vermiyor

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Mendes evde koyduğu katı kuralları “Çocuğumu internete sokmak ve 'Oh, bir şeyler ara' demek, benim için ona ‘Gecenin bir yarısı sokağa çık, bir şey olmaz’ demekle eşdeğer. Kulağa aşırı geldiğini biliyorum ama ben böyle hissediyorum” sözleriyle anlattı.

"KIZLARIM YOKLUK NEDİR BİLECEK"

Karı koca büyük bir servete sahip olsalar da kızlarını yokluğu bilerek yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Eva Mendes “Kızlarıma benim ve Ryan'ın küçükken nelere sahip olmadığını, ne kadar çok mücadele etmek zorunda kaldığımızı, maaş çekiyle geçinmek zorunda kaldığımız karanlık günleri anlatıyorum ve bilinçli olmalarını istiyorum ama bunları yaşamadan asla gerçekten bilemeyecekler” dedi.

Eva Mendes ve Ryan Gosling kızlarıyla birlikte en son olimpiyatlar için Paris'e gittiklerinde görüntülendi

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Güzel yıldız iki kızına ev işleri de yaptırarak özgüven konusunda da yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

"50 YAŞINDA BANA KENDİMİ GENÇ KIZ GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Çocukları için kariyerinden vazgeçmesinin hayatında verdiği en kolay karar olduğunu söyleyen Eva Mendes röportaj sırasında kocası Ryan Gosling'in 50'li yaşlarında olmasına rağmen kendisini her zaman “seksi” hissetmesini sağladığını belirtti.

Ünlü çift birçoklarının aksine toplum içinde aşk pozları vermekten kaçınıyor

Mendes “Bazen kendimi gerçekten çok seksi hissediyorum. Ryan’ın bana bakışı... Bazen aman tanrım diyorum. Bu insanların hoşuna gitmeyebilir ama hissettiklerimin çoğu onun bana verdiklerinin bir yansıması” sözleriyle yıllanan aşklarının nasıl bunca yıldır taze kaldığının da ipucunu vermiş oldu…

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Birkaç ay önce Eva Mendes ve Ryan Gosling çiftinin de Hollywood’u terk eden ünlüler kervanına katıldıkları yönünde haberler çıkmıştı.

Uzun yıllardır nişanlı olan Eva Mendes ve Ryan Goslin çifti iki sene önce gizlice nikah masasına oturmuştu

ONLAR DA HOLLYWOOD'U TERK EDENLER KERVANINA KATILMIŞTI

Çifte yakın kaynaklar Ryan Gosling ve Eva Mendes’in kızlarına daha sakin ve sağlıklı bir çocukluk yaşatmak için Los Angeles'tan taşındıklarını söyledi.

Hatta bu kaçısın ardındaki en önemli sebebin de Ryan Gosling ve Eva Mendes’in kızlarının diğer ünlü çocukların etrafında büyümesini istememeleri olduğu iddia edildi.