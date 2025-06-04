Aşkı uğruna unvanlarını terk edip evlenmişti… Eski prenses ilk çocuğunu kucağına aldı

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Japonya'nın eski prensesi Mako, sıradan bir vatandaşla evlenmek için kraliyet statüsünden vazgeçmiş, bu haber o günlerde dünya çapında çok ses getirmişti.

Mako ve eşi Komuro Kei ilk çocuklarına kavuştu.

New York'ta yaşayan çiftin çocuklarının doğduğu Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından duyuruldu.

Saray yetkilileri, bebeğin cinsiyetini veya doğum tarihini açıklamadı, ancak Associated Press ve The Japan Times'ın haberlerine göre, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

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Mako'nun çocuğu, Japonya Veliaht Prensi ve Veliaht Prenses'in ilk torunu. Çiftin Prenses Kako ve Prens Hisahito adında iki çocuğu daha var.

Veliaht Prens'in Saray Başkanı Naomasa Yoshida, düzenlediği basın toplantısında, Mako'nun doğum yaptığına dair haberlerin ardından sarayın Mako'nun çocuğunun doğumunu resmi olarak duyurduğunu açıkladı.

The Japan Times'a göre, baş danışman, “Bu, İmparatorluk Ailesi'nden ayrılmış bir kişinin meselesi ve onun sakin bir ortamda zaman geçirmesini umuyorduk” diyerek “Ancak, doğumla ilgili bazı medya haberleri ışığında duyuruyu yapmaya karar verdik” sözleriyle doğumu duyurmuş oldu.

Mako, Tokyo'daki Uluslararası Hıristiyan Üniversitesi'nden eski sınıf arkadaşı olan eşi Kei Komuro ile evlenmişti.

İmparator Naruhito'nun yeğeni olan eski prenses, 2021 yılında Komuro ile evlenmek için Japonya kraliyet ailesinden ayrıldı ve kraliyet statüsünden vazgeçti.

Bunun nedeni de bir avukat olan Komuro’nun soylu bir aileden gelmeyip sıradan bir vatandaş olmasıydı.

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Japonya kraliyetinde aile üyelerinin halktan kişilerle evlenmesine iyi gözle bakılmıyor. Bunu mutlaka yapmak isteyenler de Mako gibi kraliyet ayrıcalıklarından vazgeçiyor.

İkisi de 33 yaşında olan çift üniversitede tanışmış, Mako, The Telegraph'a verdiği demeçte, gelecekteki eşinin “parlak gülümsemesinden” ilk başta etkilendiğini söylemişti.

Aralık 2013'te Komuro, Mako'ya akşam yemeğinde evlenme teklif etti ve çift, Mako yurtdışında yüksek lisansını tamamlayıp Ocak 2016'da İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Sanat Müzesi ve Galeri Çalışmaları bölümünden mezun olana kadar ilişkilerini sürdürdü.

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Komuro ve Mako başlangıçta 2018'de evlenmeyi planlamışlardı, ancak o yılın şubat ayında “olgunlaşmamış olmaları” gerekçesiyle töreni ertelediler ve düğün tarihini 2020'ye bir kez daha ertelediler.

En sonunda da 26 Ekim 2021'de resmi olarak evlendiler.

Komuro ile evlendiğinde Mako, evlilikle statüsünü kaybeden kraliyet kadınlarına geleneksel olarak verilen 1,3 milyon dolarlık ödemeyi de reddetmişti.

Evlendikten sonra bir basın toplantısı düzenleyen Prenses Mako “Verdiğim rahatsızlık için çok üzgünüm ve beni desteklemeye devam edenlere minnettarım. Benim için Kei yeri doldurulamaz biridir ve bu yüzden evlilik bizim için gerekli bir tercihti.” sözleriyle unvanları pahasına neden evlendiğini anlatmıştı.