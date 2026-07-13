Aşkı uğruna annesini karşısına aldı… ‘Sakın ilişkimi şov malzemesi yapma, beni kaybedersin!’

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Kardashian / Jenner ailesinin ünlü kardeşleri hayatlarına giren erkekleri bu talk şova çıkarıyor, çıkarmasalar da bu aşk hikâyeleri de programın ayrılmaz parçası haline geliyor.

Bunun ardında da bu ünlü kardeşlerin en az kendileri kadar ünlü anneleri ve menajerleri Kris Jenner var…

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20 yıldan fazladır kızlarının özel hayatlarını deyim yerindeyse para karşılığında televizyona ve magazin basınına “satan”, bu sayede onların her birini milyoner yaparken kendi cebini de dolduran Kris Jenner şimdi de gözünü model kızı Kendall Jenner’a çevirmiş durumda.

Bir süredir Hollywood’un yeni süper starı Jacob Elordi ile aşk yaşayan Kendall Jenner bu geniş ailenin en sessiz ve ketum üyesi olarak tanınıyor.

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Kız kardeşleriyle birlikte ünlü talk şova çıksa da özel hayatını hiçbir zaman onlar gibi gözler önüne sermeyen ve çok daha sade bir yaşam seçen ünlü model yeni ilişkisini de elinden geldiği kadar meraklı gözlerden korumaya çalışıyor.

Hatta söylenenlere göre bu uğurda annesi Kris Jenner’la karşı karşıya gelmiş bile… Kris Jenner kızının bu ses getiren ilişkisini reality şovları The Kardashians'ın yeni sezonunda ortaya dökmek istiyor.

Ailenin meraklı hayranları için bu ilişkiyi programa taşımak isteyen Kris Jenner konu ilgi çeken bir magazin malzemesi olduğu için buradan da nemalanmak ve izlenmeleri artırmak istiyor.

Ancak anlaşılan ilişkisinin ekran malzemesi olmasına şiddetle karşı çıkan 28 yaşındaki ünlü model annesine bu konuda çok kızgın ve ona ısrarla karşı çıkıyor.

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Öte yandan Kendall Jenner buna ne kadar karşı çıksa da programda ipler aslında tamamen Kris Jenner’ın elinde… Aileye yakın kaynaklar bu durumu "Sorun şu ki, Kris bunu bir olay örgüsü haline getirmek istiyorsa, bunu kendisi de söyleyebilir ve kız kardeşlerinden birine dedikodu yapabilir, bu yüzden Kendall'ın aslında çok fazla kontrolü yok” sözleriyle anlatıyor.

Kendall Jenner’ın da bunun farkında olduğu için daha şimdiden annesini The Kardashians adındaki bu reality şovdan ayrılmakla tehdit ettiği iddia ediliyor.

Kris Jenner şimdilik bu tarifeyi en küçük kızı Kylie Jenner ve film yıldızı sevgilisi Timothee Chalamet için uyguluyor…

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Kendall Jenner ve Jacob Elordi’yi tanıştıran ve bu aşkın doğmasına vesile olan da Kylie Jenner’dı.

Söylenenlere göre Timothee Chalamet ve Jacob Elordi arkadaş oldukları için kız kardeşi Kendall’ı Jacob Elordi ile tanıştıran Kylie böylece onlar da sevgili olunca dört kişilik bir grup olarak rahat rahat görüşmelerini sağlamak istemişti.

Kylie bu hamlesinde başarılı oldu… Kendall Jenner ve Jacob Elordi aşkı sadece birkaç aydır konuşulsa da çiftin aslında çok daha önce tanıştıkları ve bu ilişkiyi aylardır, en azından birbirlerini tanıma aşmasındayken gözlerden uzak yaşadıkları iddia ediliyor.

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Çiçeği burnunda aşıklar son birkaç aydır birlikte tatillere çıkıp paparazzilerin çektiği fotoğraflarda hayranlarının karşısına mutlu mesut şekilde geliyor.

Jacob Elordi’nin sevgilisi Kendall Jenner’i geçen ayın sonunda doğum gününü kutlamak için gittiği memleketi Avustralya’ya da götürdüğü ve ailesiyle tanıştırdığı ortaya çıkmıştı…