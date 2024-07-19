Aşkı o kadar büyük ki sevgilisi beğensin diye duş almaya bile başlamış!

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İlk anda akla gelmez belki ama yıllardan beri duyulduğuna göre bazıları kişisel bakımına hiç dikkat etmiyor. Öyle ki aralarında duş almaya üşenenler, dişlerini fırçalamadan gezenler bile var.

Hatta bunlardan biri de artık 60 yaşına gelmesine rağmen dünyanın en yakışıklı, en çekici erkeklerinden biri olarak kabul edilen Brad Pitt…

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston gibi dünyanın en ünlü ve güzel kadınlarıyla aşklar, evlilikler yaşayan Brad Pitt'in duş almaktan çok da hoşlanmadığı artık herkesin ezberinde.

Özellikle gençlik yıllarında bu konuda çok özensiz olduğu defalarca basına yansıyan Brad Pitt, aradan geçen zaman içinde bu kötü huyunu bir kenara bıraktı.

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Yine de kendisine yakın bir kaynağın verdiği demece göre bu konuda tamamen değişmiş de değildi... Ta ki bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Ines de Ramon ile tanışıncaya kadar!

In Touch dergisine konuşan Brad Pitt'e yakın bir kaynak, 34 yaşındaki Ines de Ramon'un, yakışıklı oyuncunun kişisel bakım alışkanlıklarını değiştirdiğini ileri sürdü.

KİŞİSEL BAKIM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Söz konusu kaynak "Brad, duş alma ve saçını yıkama konusunda her zaman oldukça isteksizdi... Bunu yaptığında da sadece sabun ve su kullanırdı. Öyle deodorant, parfüm gibi ürünler kullanmayı reddederdi. Genellikle bir ya da iki gün duş almadan gezerdi. Bir 'çekicilik sembolü' olarak bilinen biri için tuhaf bir durum. Ama Ines ile tanıştıktan sonrası başka bir hikaye" diye konuştu.

Söz konusu kaynağın anlattığına göre Ines de Ramon, sevgilisi Brad Pitt'in bu kötü alışkanlıklarını değiştirmek için elinden geleni yaptı.

In Touch dergisine konuşan kaynak artık Brad Pitt'in giyimine kuşamına daha fazla özen gösterdiğini, kullanacağı parfümleri sevgilisi Ines de Ramon'un seçmesine izin verdiğini de sözlerine ekledi.

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Hatta onun anlattığına göre Brad Pitt, Ines de Ramon'a daha iyi görünmek için diş ipi kullanmaya bile başladı.

Yine onun anlattıklarına göre Brad Pitt, sevgilisiyle birlikte spaya gitme alışkanlığı geliştirdi. Gidip birlikte cilt bakımı bile yaptırıyorlar.

Aslına bakılırsa Brad Pitt'in kişisel bakım konusunda pek de özenli olmadığı yıllardan beri konuşulan bir durumdu.

Bu yılın ocak ayında da geçmişte ev arkadaşı olan oyuncu Jason Priestley, Pitt'in günlerce duş almadan gezdiğini anlattı.

Hatta bu konuda "Kim daha uzun süre duş almadan duracak" tarzı bir oyun oynadıklarını bu oyunu da her zaman Brad Pitt'in kazandığını sözlerine ekledi.

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İLİŞKİ GİDEREK CİDDİLEŞİYOR

Bu arada Brad Pitt ile ilgili olarak ortada dolaşan bir başka söylenti daha var. Epeydir söylenenlere göre Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile başarısız evlilikler yaşayan Brad Pitt, genç sevgilisi Ines de Ramon ile bir yuva kurmaya bile hazır.

Hatta olaylı bir şekilde boşandığı Jolie ile olan çocukları birer birer ona sırtlarını döndükten sonra Ines ile bir çocuk sahibi olmayı bile düşünmeye başladı iddialara göre.

'INES HARİKA BİR ANNE OLUR'

Yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre Pitt, yarı yaşındaki Ines'in harika bir anne olacağına bütün kalbiyle inanıyor. Yine bu iddialara göre Brad Pitt, bu konudaki fikrini yakın arkadaşlarına da çoktan söyledi bile...

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Ünlü oyuncunun, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir arkadaşı "Brad, çocuklarıyla arasının kötü olmasından, onlarla görüşmemekten dolayı çok üzgün.

Ama Ines onun için bir rahatlama kaynağı. Aslında bütün bu olup bitenler onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı" diye konuştu.

Söz konusu kaynağa bakılırsa, daha fazla sayıda çocuk sahibi olmak, Pitt'in her zaman kafasında olan bir konu. "Ines ile yeni bir hayat kurma fikri masada ve bu Brad'in çok hoşuna gidiyor" diye tamamladı sözlerini söz konusu kaynak.

Arkadaşlarına göre Brad Pitt'in, Ines de Ramon ile ilişkisi, eski karısı Angelina Jolie ile yaşadığından çok farklı. Çiftin hayatında büyük dramalar yok, aşkları sakin sularda yol alıyor.

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Bu arada mücevher tasarımcısı Ines de Ramon'un, 2019 ile 2022 arasında oyuncu Paul Wesley ile bir evlilik yaptığını ve çocuk sahibi olmadığını da hatırlatalım...