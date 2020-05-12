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Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Aşkı ‘Jüpiter’ ele verdi

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Aşkı ‘Jüpiter’ ele verdi
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Oyuncu Kerem Alışık (58) ve Hilal Altınbilek’in (27) aşkı Altınbilek’in köpeği sayesinde belgelendi.

Oyuncu, İstanbul Bebek’te köpek gezdirirken görüntülendi. Alışık’ın yanındaki köpeğin, Altınbilek’in köpeği Jüpiter olduğu öğrenildi. Alışık’ın menajeri “Hilal Hanım ile Kerem Bey yakın oturduğu için köpeğini ona bıraktı. Kerem Bey de yürüyüşe çıkardı” açıklamasını yaptı. Alışık ocak ayında “beraberler” iddiasını yalanlamıştı.

Aşkı ‘Jüpiter’ ele verdi

Aşkı ‘Jüpiter’ ele verdi

 

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