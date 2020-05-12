Aşkı ‘Jüpiter’ ele verdi

Oyuncu, İstanbul Bebek’te köpek gezdirirken görüntülendi. Alışık’ın yanındaki köpeğin, Altınbilek’in köpeği Jüpiter olduğu öğrenildi. Alışık’ın menajeri “Hilal Hanım ile Kerem Bey yakın oturduğu için köpeğini ona bıraktı. Kerem Bey de yürüyüşe çıkardı” açıklamasını yaptı. Alışık ocak ayında “beraberler” iddiasını yalanlamıştı.





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