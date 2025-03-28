Aşkı bulup huzura erdi ama... 'Ben de insanım, gördükçe üzülüyorum... Aynısını erkeklere yapmıyorlar'

Haberin Devamı

Aradan yıllar geçti, büyüyüp yetişkin oldu. Kariyerini hiç bırakmadı, "yıldız" mertebesinden hiç inmedi. Ama diğer yandan ciddi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla boğuştu.

Sonunda her şeyi geride bıraktı... Üstelik hayatının aşkını da buldu. Hatta onunla birlikte bir gelecek kurmaya bile hazırlanıyor artık.

Bütün o şöhretine, servetine ve başarısına rağmen içinde öyle bir yara var ki ne yaparsa yapsın söküp atamıyor.

KİLOLARI YÜZÜNDEN HEP HEDEF TAHTASINDA OLDU

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, Selena Gomez.

Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini bu zamana kadar başarıyla sürdüren Gomez, artık 32 yaşında bir yetişkin. İşleri yolunda, özel hayatı da yolunda... Benny Blanco ile nişanlandı ve bir yuva kurmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Bütün bunlar bir yandan olup biterken Selena Gomez'in yıllardır peşini bırakmayan bir durum var.

Yüzünün eşine az rastlanır güzelliğine rağmen zaman zaman alıp verdiği kiloları yüzünden hep hedef tahtasında oldu Gomez.

Birkaç yıl önce böbrek nakli geçirmesi, bu arada ruh sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığını bile itiraf etmesine rağmen bu eleştiriler bitmek bilmedi.

Son dönemde her zamankinden çok daha zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, kilosuyla ilgili acımasız yorumların kendisini nasıl etkilediğini samimi bir şekilde anlattı.

'HİÇBİR ZAMAN BİR MODEL GİBİ GÖRÜNMEYECEĞİM'

Nişanlısı Benny Blanco ile birlikte On Purpose With Jay Shetty adlı podcast yayınına konuk oldu Selena Gomez.

Son filmi Emilia Perez ile gündemde olan Gomez, kilosuyla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlar yüzünden kendini üzgün hissettiğini söyledi.

Gomez "Hiçbir zaman bir model gibi görünmeyeceğim. Bu kilo dalgalanmaları da bir bağışıklık sistemi hastalığı olan Lupus nedeniyle" dedi.

Haberin Devamı

Her ne kadar kendisine yönelik acımasız yorumları okumamaya çalışsa da her zaman bunu başaramadığını itiraf etti.

Selena Gomez "Ben de insanım. Bazen bir şeyleri okuyorum. Bunlara üzülüyorum" diye konuştu.

Selena Gomez, özellikle de bu ayın başında gerçekleşen Oscar töreninde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Yıldız, kadınların fiziksel görünümüne yönelik bu tür eleştirilerin hiçbir zaman erkeklere yöneltilmediğini de sözlerine ekledi.

Selena Gomez, görüşlerini ifade ederken Emilia Perez filminde canlandırdığı karaktere de değindi.

Haberin Devamı

Gomez bu konuda "Bu, sürekli yargılanan bir karakter. Tıpkı bana yeteri kadar beyaz tenli ya da yeteri kadar Meksikalı olmadığımın söylenmesi gibi. Erkekler söz konusu olduğunda bu tür şeyleri kimse umursamıyor" dedi.

Selena Gomez, kendi kilosuyla ilgili tartışmaların da bundan farklı olmadığını sözlerine ekledi. Güzel yıldız şunları söyledi: "Herkesin bu konuda söyleyecek bir sözü var. Bu durum beni gerçekten üzüyor."

SAĞLIKLI OLMAYI TERCİH EDİYOR

Gomez, kadınların görünüşleri hakkındaki yorumlara erkeklerden daha duyarlı olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Bir etkinliğe hazırlanmak bile onun için bir gerilim konusu söylediğine göre. O anlarda kafasından tek bir düşünce geçiyor: "Umarım fotoğraf çektirip yerime oturabilirim."

Haberin Devamı

Selena Gomez, kilo dalgalanmalarının aldığı ilaçlardan kaynaklandığını gizlemedi. "Sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ediyorum. İlaçlarımı almam önemli ve onların bana yardımcı olduğuna inanıyorum" diye sürdürdü sözlerini.

İlk gençlik yıllarında Justin Bieber ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkla çok konuşuldu Selena Gomez. Sonunda Benny Blanco ile aradığı mutluluğu ve huzuru buldu ve nişanlandı.