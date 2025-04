Aşkı buldu, şöhretten vazgeçti… Şimdi bir dağ kulübesinde torunlarını seviyor…

Haberin Devamı

Çocuk yıldız olmanın bedelini de o çağlarını hep spot ışıklarının altında, Hollywood’un karmaşasında yaşayarak ödedi.

Oysa o hep bir çiftlikte, bir kulübede, her şeyden ve herkesten uzakta doğayla iç içe yaşamak istemişti.

Bunu da en sonunda hayatının aşkını bulunca yaptı ve en büyük hayalini gerçek kıldı.

Melissa Gilbert bir dönem ülkemizde de çok izlenen Küçük Ev dizisinin çocuk yıldızıydı... 10 yaşında şöhret olan ünlü oyuncu Hollywood'da büyümüştü

HEP HAYAL ETTİĞİ HAYATI GERÇEK KILDI

Başından iki evlilik geçtikten sonra kendisi gibi oyuncu olan Timothy Busfield’le evlenen Küçük Ev (Little House on the Prairie) dizisinin yıldızı Melissa Gilbert evliliğinin 12’nci yıl dönümünü de yeni kutladı.

Aslında uzun yıllardır tanışan ikili 2012’te tesadüfen karşılaşmış, yıllara dayanan tanışıklıkları büyük bir aşka dönüşmüştü. Çift bir yıl sonra, 2013’te nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu da birçok meslektaşı gibi büyük şehirden kaçanların arasına katılmıştı... Hem aşkı bulan hem de yıllardır hayalini kurduğu hayatı eline alan yıldız isim şimdilerde mutlu mesut bir yaşam sürüyor

Hollywood’dan kaçmak isteyen karı koca New York'un Catskill Dağları'nda 14 dönümlük bir arazide yer alan bir kulübe satın aldılar, içini kendi istedikleri gibi dayayıp döşeyip buraya yerleştiler.

BİR DAĞ KULÜBESİNDE YAŞIYOR, TAVUKLARI, BAHÇEDE YETİŞEN SEBZELERİ VE AĞAÇTAN TOPLADIĞI MEYVELERİ VAR

2018’den beri burada yaşayan çift doğanın içinde, etrafta koşturan tavuklarıyla bahçelerinde yetiştirdikleri sağlıklı sebzeleri yiyor, meyvelerini ağaçlardan topluyor.

Gilbert meslektaşı Timothy Busfield'le evlendikten sonra lüks evini satıp dağlarda bir kulübe satın almış, içini istediği gibi dayayıp döşeyerek doğanın içinde yaşamaya başlamıştı

Melissa Gilbert’ın önceki evliliklerinden 36 yaşında Dakota 29 yaşında Michael adında iki oğlu var. Timothy Busfield de Willy, Samuel ve Daisy adında üç çocuk babası.

Ve ünlü çift 5 çocuklarından doğan tam sekiz torun sahibi oldu. Şimdi kulübelerinde onları ziyaret eden torunlarıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürüyorlar.

İkili bu evde huzur içinde yaşıyor ve 8 torunları onları ziyarete geldiğinde bu mutlu yuvada ağırlıyor

Geçmiş yıllarda birçok oyuncunun kapıldığı korkulara kapılarak botoks ve diğer başka estetik müdahaleler yaptırdığını saklamayan Melissa Gilbert’ın bu konudaki düşünceleri de büyük şehirden kurtulunca değişmiş.

ŞEHİRDEN KAÇINCA GÖRÜNTÜSÜNÜ DE DEĞİŞTİRDİ: ARTIK KİMSEYE GÜZELLİK BORCUM KALMADI

Artık kendini doğanın ellerine bıraktığını söyleyen 60 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde görüntüsüyle hiç ilgilenmediğini, saçlarını bile boyamadığını ve kendini doğal bir şekilde yaşlanmaya bıraktığını söylüyor.

Hayatının uzunca bir kısmını setlerde geçiren ünlü oyuncu artık boyamadığı ak düşen saçlarıyla bahçesinde sebze yetiştirip tavuklarını yemliyor

"Dışa içeriden çok daha fazla değer veren bir sektörde büyüdüm ve genç kalmaya çalışmanın büyüsüne kapıldım” diyen Melissa Gilbert tıpkı bir rüyadan uyanır gibi bir gün uyandığını anlatıyor.

"ARTIK ÇOK MUTLUYUM"

Sonunda dış görüntüsü genç kalsa bile içten içe mutsuz olduğunu keşfeden ünlü oyuncu şimdi hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu "Başkalarının istediği kalıba uymak için her zaman çok çabaladım. Sonunda kendi bedenimde mutluyum. Çok minnettarım, rahatladım ve çok daha iyiyim” sözleriyle anlatıyor.

Mutluluğu üçüncü evliliğinde bulan Melissa Gilbert 12. evlilik yıl dönümünü kutlarken kocasına “12 yıllık evlilik, aşk, kahkaha, şefkat, bağlılık, tutku, kahkaha, yemek pişirme, çocuklar, torunlar, tavuklar, köpekler, filmler, oyunlar, romantik kaçamaklar… En sevdiğim insanla, en sevdiğim yüze ve en sevdiğim ruha sahip olanla geçirdiğim 12 mükemmel yıl. Ne kadar şanslıyım. Seni seviyorum” sözleriyle seslendi