'Asker prenses' dolandırıcıların da gözdesi oldu

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Daha önceki hafta üç yıl süren askerlik görevini tamamlayan 20 yaşındaki Leonor, daha önce de yapay zeka ile üretilen videoların kurbanı olmuştu.



Bu kez de dolandırıcılar, Asturias Prensesi Leonor'un adını taşıyan ödülleri kullanarak milyonlarca euroluk haksız kazanç elde etmeye çalıştı.



Asturias Prensesi Ödülleri her yıl Oviedo kentindeki Campoamo Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle değer görülen kişilere veriliyor.

İspanyol El Mundo gazetesinin haberine göre ülkenin en önemli ödüllerinden biri olan Asturias Prensesi Ödülleri'nden yarar sağlamak isteyen dolandırıcılar daha önce törene katılan bazı kişilere elektronik posta ya da WhatsApp yoluyla ulaştı.

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Dolandırıcılar, söz konusu kişilere "kurumsal ağırlama" teklifi içeren bir paket sundu. Bu sözde teklif de kraliyet ailesi üyeleriyle tanışma ve ödül gecesi onlara yakın bir masada oturma imkanı sunuyordu.

Tabii ki belli bir ödeme karşılığında.

Söz konusu dolandırıcılar bunu yaparken Asturias Prensesi Ödülleri'nin logosu dahil her türlü görsel ayrıntısını taklit etmişlerdi.

Sunulan sözde teklifte kraliyet masasına yakın oturma karşılığında 920 bin Euro ile 1.8 milyon Euro arasında teklifler sunuluyordu.

Fakat bu mesajları alan bazı kişiler söz konusu tekliften şüphelendi. Konunun üzerine gidilince mesajların gönderildiği telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin sahte olduğu anlaşıldı.

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Bu dolandırıcılık üzerine Asturias Prensesi Vakfı, kazancının fonlardan, bağışlardan ve anlaşmalardan geldiğini açıkladı ve bu türden "kraliyet masasına yakın oturma" şartıyla para istenmediğinin altını çizdi.

Asturias Prensesi Ödülleri, İspanya'da veliaht prens ya da prenses adına veriliyor. Bu yıl Patti Smith, Studio Ghibli, David Klenerman, Shankar Balasubramanian, Pascal Mayer, Svalbard Küresel Tohum Deposu, Timothy Garton Ash, Leo Messi, Julian Barnes ve Christina Koch ödül gecesinde onurlandırılacak.