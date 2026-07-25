'Asker prenses' dolandırıcıların da gözdesi oldu

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Daha önceki hafta üç yıl süren askerlik görevini tamamlayan 20 yaşındaki Leonor, daha önce de yapay zeka ile üretilen videoların kurbanı olmuştu.
Bu kez de dolandırıcılar, Asturias Prensesi Leonor'un adını taşıyan ödülleri kullanarak milyonlarca euroluk haksız kazanç elde etmeye çalıştı.
İspanyol El Mundo gazetesinin haberine göre ülkenin en önemli ödüllerinden biri olan Asturias Prensesi Ödülleri'nden yarar sağlamak isteyen dolandırıcılar daha önce törene katılan bazı kişilere elektronik posta ya da WhatsApp yoluyla ulaştı.
Dolandırıcılar, söz konusu kişilere "kurumsal ağırlama" teklifi içeren bir paket sundu. Bu sözde teklif de kraliyet ailesi üyeleriyle tanışma ve ödül gecesi onlara yakın bir masada oturma imkanı sunuyordu.
Tabii ki belli bir ödeme karşılığında.
Sunulan sözde teklifte kraliyet masasına yakın oturma karşılığında 920 bin Euro ile 1.8 milyon Euro arasında teklifler sunuluyordu.
Fakat bu mesajları alan bazı kişiler söz konusu tekliften şüphelendi. Konunun üzerine gidilince mesajların gönderildiği telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin sahte olduğu anlaşıldı.
Asturias Prensesi Ödülleri, İspanya'da veliaht prens ya da prenses adına veriliyor. Bu yıl Patti Smith, Studio Ghibli, David Klenerman, Shankar Balasubramanian, Pascal Mayer, Svalbard Küresel Tohum Deposu, Timothy Garton Ash, Leo Messi, Julian Barnes ve Christina Koch ödül gecesinde onurlandırılacak.