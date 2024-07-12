×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Aşka bir şans daha... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz 1,5 yıl sonra el ele

Güncelleme Tarihi:

#Aytaç Şaşmaz#Cemre Baysel#Baht Oyunu
Aşka bir şans daha... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz 1,5 yıl sonra el ele
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:17

“Baht Oyunu” dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz evlenecekleri beklenirken ayrılık haberi vererek sevenlerini üzmüştü. 1.5 yıl sonra yeniden bir araya gelen iki oyuncu önceki akşam el ele görüntülendi.

Haberin Devamı

ARALIK 2022’DE BİTTİ

 2021 yılında Kanal D’de yayınlanan “Baht Oyunu” dizisinde başrolleri üstlenen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı iki oyuncu, evlenmeleri beklenirken aldıkları ayrılık kararıyla sevenlerini üzmüştü. Çiftin ilişkisi 2022’nin aralık ayında noktalanmıştı.

Aşka bir şans daha... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz 1,5 yıl sonra el ele

BEN ÇOK MUTLUYUM

Cemre Baysel’le Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz günlerde barıştıkları iddiasıyla gündeme geldi. Baysel’in bu söylentileri soran muhabirlere “Ben çok mutluyum” demesi de iddiayı güçlendirdi. Ve çiftten ilk fotoğraf, önceki akşam geldi. İki oyuncu, Arnavutköy’de bir mekândan el ele çıkıp araçlarına doğru yürürken görüntülendi. 

Haberin Devamı

Aşka bir şans daha... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz 1,5 yıl sonra el ele

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aytaç Şaşmaz#Cemre Baysel#Baht Oyunu

BAKMADAN GEÇME!