Aşka bir şans daha... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz 1,5 yıl sonra el ele

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ARALIK 2022’DE BİTTİ

2021 yılında Kanal D’de yayınlanan “Baht Oyunu” dizisinde başrolleri üstlenen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı iki oyuncu, evlenmeleri beklenirken aldıkları ayrılık kararıyla sevenlerini üzmüştü. Çiftin ilişkisi 2022’nin aralık ayında noktalanmıştı.

BEN ÇOK MUTLUYUM

Cemre Baysel’le Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz günlerde barıştıkları iddiasıyla gündeme geldi. Baysel’in bu söylentileri soran muhabirlere “Ben çok mutluyum” demesi de iddiayı güçlendirdi. Ve çiftten ilk fotoğraf, önceki akşam geldi. İki oyuncu, Arnavutköy’de bir mekândan el ele çıkıp araçlarına doğru yürürken görüntülendi.

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