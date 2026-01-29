Aşk yuvası değil adeta dert yuvası! Eski çiftin lüks evi ayaklarına bağ oldu

Haberin Devamı

Araya uzun yıllar girdi, ikisi de başkalarıyla evlenip ayrıldı ve 20 sene sonra yolları yeniden kesişince o eski aşkın kıvılcımları yeni bir yangına dönüştü.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 2022’de başlayan rüya evliliği sadece 2 yıl sürdü ve çift 2024’te bir kez daha, bu kez sonsuza kadar yollarını ayırdı.

2024’te ayrılan ünlü aşıklar birbirlerinden bir şey talep etmediler ve boşanma davaları da çabucak sonuçlandı…

Evlendiklerinde ikisinin de eski eşlerinden olan çocuklarıyla birlikte büyük bir aileye dönüşen Lopez ve Affleck artık bu çocuklar uğruna birbirleriyle görüşmeye devam ediyor.

Ancak onları birbirine bağlayan bir şey daha var… O da evlendikten sonra aldıkları Beverly Hills'teki malikaneleri.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in 61 milyon dolarlık evleri, bir yılı aşkın süredir devam eden satış mücadelesinin ardından tekrar piyasadan çekildi.

Eski çift bir buçuk yıldır bu evi satmaya çalışıyor ancak başaramıyor. Ben Affleck ve Jennifer Lopez ayaklarına bağ olan ve birbirlerinden kopamamalarına sebep olan evden bir an önce kurtulmak için satış fiyatını 16 milyon dolar indirmişti.

Etkileyici 12 yatak odalı, 24 banyolu malikanenin ilanı 25 Ocak itibarıyla bulunduğu emlak satış sitesinde artık aktif değil.

Eski eşler, Ağustos 2022'deki düğünlerinin ardından 2023 yılında seçkin Beverly Crest semtinde bulunan bu devasa malikaneyi satın almışlardı.

Burada birlikte yaşlanmayı hayal eden ve evi bir aşk yuvası gibi gören çiftin evliliği ertesi sene bitince evle ilgili hayalleri de çöpe gitmiş oldu.

İkili Haziran 2024'ten beri evi satmaya çalışıyor. Ev ilk olarak 68 milyon dolara satışa çıktı. Çift evi 61 milyon dolara almış ve satarken üzerine 8 milyon dolar kâr koymuştu.

Ev satılmadıkça Jennifer Lopez ve Ben Affleck durumdan bunalmaya başladılar ve fiyatını geçen eylül ayında 52 milyon dolara düşürdüler. Ancak ilan 4 ay sonra yine ortadan kayboldu.

Bu ortak evi satamasalar da Affleck de Lopez de yollarına çoktan devam ettiler: Affleck, Ağustos 2024'te bir önceki eski eşi Jennifer Garner'dan sadece birkaç blok ötede, Pacific Palisades'te 20 milyon dolarlık bir bekar evi satın alıp oraya taşındı.

Jennifer Lopez de boşanmalarını kesinleştirdikten sonra geçen şubat ayında Kim Kardashian'ın çok sevdiği Calabasas semtinde kendine 21 milyon dolarlık yeni bir ev satın aldı.

Ancak bu yeni ev uzun süredir tadilatta olduğundan Jennifer Lopez satmayı başaramadığı “aşk yuvasında” tek başına yaşamaya devam ediyor.