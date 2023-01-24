Aşk yaşadıkları konuşuluyordu... Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez aynı karede

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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve çapkınlıkları magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı önceki akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Birlikte eğlenen ünlü çiftin yan yana ilk görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SİNİRLENDİ

Kadir İnanır önceki gün uzun süredir birlikte olduğu Jülide Kural’la Bebek’te görüntülendi.

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Ünlü çift uzun süre Baylan Pastanesi’nde baş başa oturdu. Fotoğraflarını çeken muhabirlere sinirlenen Kadir İnanır, valenin parasını ödedikten sonra aracına binerek uzaklaştı. (Deniz BOY)

İŞTE BADIKAN

İranlı Arezoo Gharlar’la evlenen Nihat Doğan, 15 Ocak’ta Amin Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına almıştı.

Doğum haberini verirken yaptığı sosyal medya paylaşımında oğlunun yüzünü emoji ile kapatan ünlü türkücü bu kez Badıkan’ın yüzünü gösterdi. Doğan o karenin altına “aşk” notunu düştü.

KARNE SEVİNCİ

İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’dan olan kızı Elif Ada da karne aldı.

İlk dönemi başarıyla tamamlayan ve takdir belgesi alan Elif Ada, annesi ve babasıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabına “Babam ve annemle karne hatırası” notuyla yükledi.

3 ŞUBAT'TA VİZYONDA

Burcu Özberk ve Murat Boz’un başrolünü üstlediği “Rüyanda Görürsün” filminin vizyon tarihi belli oldu.

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Romantik komedi türündeki film, 3 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Boz, partneri Burcu Özberk’le çekilen bu karesini Instagram hesabına yükleyerek hayranlarına müjdeyi verdi.