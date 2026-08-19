'Prenses gelinliÄŸi' hayallerini bile Ã§Ã¶pe attÄ±... Milyarder aÅŸkÄ±yla oturma odasÄ±ndaki yemek masasÄ±nda evlendi

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Ama yeÅŸil sahalarÄ±n milyarder yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo ile 10 yÄ±llÄ±k sevgilisi, bir yÄ±llÄ±k niÅŸanlÄ±sÄ± Georgina Rodriguez hiÃ§ Ã¶yle yapmadÄ±.

HaklarÄ±nda Ã§Ä±kan lÃ¼ks bir mekanda evlenme iddialarÄ±nÄ± Ã§Ã¼rÃ¼terek evlerinin oturma odasÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi iki aÅŸÄ±k.

Bu mutlu anlara da beÅŸ Ã§ocuklarÄ±yla dÃ¶rt konuk tanÄ±klÄ±k etti.

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Elbette sÃ¶z konusu, Ronaldo'nun evi olunca bunu iki oda bir salon sÄ±radan bir ev gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Milyon dolarlÄ±k bir malikane.Ama yine de Ã§ift, her gÃ¼n Ã§ocuklarÄ±yla birlikte masasÄ±nda yemek yedikleri, ailece birlikte vakit geÃ§irdikleri o odada bir Ã¶mÃ¼r boyu birbirlerine "evet" dedi.Georgina'nÄ±n Gucci maÄŸazasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n onuncu, niÅŸanlanmalarÄ±nÄ±n da birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde nikah defterini imzaladÄ± Ã§ift.

Georgina Rodriguez, bu konuda Vogue dergisine ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Daha doÄŸrusu nikahtan Ã¶nce aslÄ±nda nasÄ±l evleneceklerinin ipucunu da verdi.

Ã‡ocukken en bÃ¼yÃ¼k ÅŸatoyu, en bÃ¼yÃ¼k arabayÄ±, en uzun kuyruklu elbiseli, elmaslarla dolu bir tacÄ± hayal ettiÄŸini sÃ¶yleyen Rodriguez; ÅŸimdiyse bÃ¶yle bir hayali olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Rodriguez "EÅŸim ve Ã§ocuklarÄ±mla, evimizde samimi bir tÃ¶ren istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸatolar, evler, arabalar... BunlarÄ±n hepsine her gÃ¼n ulaÅŸabiliyoruz. Ama samimiyet... Ä°ÅŸte bu bizim iÃ§in alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir ÅŸey" diye konuÅŸtu.

Her ne kadar orta halli bir ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼yse de Rodriguez, Ronaldo ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra hayatÄ± deÄŸiÅŸti. Modellik yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zaten Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n deÄŸerli takÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rekli kullanÄ±yor. Yani artÄ±k elmaslar, pÄ±rlantalar, yakutlar onun iÃ§in gayet sÄ±radan.

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Hatta nikah kÄ±yÄ±ldÄ±ktan sonra Rodriguez, Vogue dergisine bir mesaj gÃ¶nderdi ve nikahÄ±n tam da istediÄŸi gibi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Tam hayal ettiÄŸim gibi.. Sevgi dolu ailemizin baÅŸrolde olduÄŸu bir tÃ¶ren. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ± tutamadÄ±m."

Georgina Rodriguez "KahvaltÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, öÄŸle ve akÅŸam yemeklerimizi yediÄŸimiz, hayatÄ±mÄ±zÄ±n gerçekliÄŸini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oturma odamÄ±zda evlenmeyi seçtik. 30 yÄ±l sonra çocuklarÄ±mÄ±n bu masada harika ÅŸeyler olduÄŸunu, anneleriyle babalarÄ±nÄ±n evlendiÄŸini hatÄ±rlamalarÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu.

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DiÄŸer yandan Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne dair Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± daha var.Her ne kadar her gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ± Portekiz'deki evlerinin oturma odasÄ±nda nikahlansalar da Ronaldo, hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± gelin olmanÄ±n en Ã¶nemli ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±ndan mahrum bÄ±rakmadÄ±.

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Onu kelimenin tam anlamÄ±yla elmaslara boÄŸdu. Ama bu evlenme teklif ederken ona verdiÄŸi yÃ¼zÃ¼kten ibaret deÄŸildi sadece.

RodrÃ­guezâ€™in dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n merkezinde, Garden of Kalahari (Kalahari BahÃ§esi) adlÄ± kolye yer aldÄ±.

Bu kolyedeki parÃ§alarÄ±n, dÃ¼nyada Ã§Ä±karÄ±lan en saf elmas olarak Kalahari KraliÃ§esi'ne ait olduÄŸunu belirtelim.

Daha Ã¶nce 2025 Met Galaâ€™da BeyoncÃ©â€™nin de kullandÄ±ÄŸÄ± kolyenin Ã§Ä±karÄ±labilir Ã¼Ã§ kolye ucundan ikisini RodrÃ­guez kÃ¼pe olarak taktÄ±.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo , milyonluk evlerinin, bir o kadar deÄŸeri olan oturma odasÄ±nda evlendiler. Ama bu sÄ±rada Georgina, herkesin rÃ¼yasÄ±nda bile gÃ¶remeyeceÄŸi elmaslarÄ± taktÄ±.Onlar kadar zengin Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in sade olarak nitelenecek nikah tÃ¶reni bitti. Åžimdi gÃ¶zler, Ã§iftin yine yakÄ±n gelecekte yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§evrildi.

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