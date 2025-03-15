AÅŸk Ã¼Ã§genine takÄ±lÄ±p kaldÄ±: Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±yla ihanet eden eski kocasÄ±na niye dÃ¶nsÃ¼n

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Aradan yÄ±llar geÃ§ti yine de bu 'Ã¼nlÃ¼ Ã¼Ã§gen" hala hafÄ±zalardaki tazeliÄŸini koruyor.

Onlar unutulmadÄ± ama son aylarda bu Ã¼Ã§lÃ¼ye rakip bir baÅŸka aÅŸk Ã¼Ã§geni var gÃ¼ndemde. Hatta "aÅŸk dÃ¶rtgeni" desek yanlÄ±ÅŸ sÃ¶ylemiÅŸ olmayÄ±z...

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BU DÃ–RT Ä°SÄ°M GÃœNDEMDEN HÄ°Ã‡ DÃœÅžMÃœYOR

Hemen olayÄ±n kahramanlarÄ±nÄ± sayalÄ±m: Tam ortada Ben Affleck var...

Bir kÃ¶ÅŸede Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi olan eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner, diÄŸerinde de daha yeni boÅŸandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer eski karÄ±sÄ± Jennifer Lopez...

Biraz uzak bir kÃ¶ÅŸede de Jennifer Garner'Ä±n uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisi John Miller.

Konuyu takip edenler sÃ¶ylentileri biliyor zaten. Affleck, yÄ±llar sonra kavuÅŸup evlendiÄŸi ama iki yÄ±lda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Jennifer Lopez'den ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner'dan destek buldu.

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Zaten Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± hatÄ±rÄ±na sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸen Garner ve Affleck bir sÃ¼redir yeniden bir araya gelecekleri sÃ¶ylentilerinin merkezinde.

SÃ–YLENTÄ°LER BOÅžUNA Ã‡IKMIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durum da nedensiz deÄŸil elbette. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski eÅŸler sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor hatta samimi tavÄ±rlar bile sergiliyorlar.

DiÄŸer yandan Jennifer Lopez ise daha Affleck ile evliyken eski karÄ± kocanÄ±n samimiyetinden rahatsÄ±z olup kÄ±skanÃ§lÄ±k krizlerine giriyordu.

Ama bu durumdan rahatsÄ±z olan tek kiÅŸi de o deÄŸil elbette.

Jennifer Garner'Ä±n sevgilisi John Miller de sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n eski kocasÄ±yla samimiyetine sert bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±.

Herkes bÃ¼yÃ¼k bir merakla eski karÄ± koca Jennifer Garner ile Ben Affleck'in yeniden bir araya gelip gelmeyeceÄŸini izlerken bu konuda eski Ã§ifte yakÄ±n kaynaklar ise bambaÅŸka konuÅŸuyor.

Garner ile Affleck'in Ã§ocuklarÄ±yla birlikte paintball oynamaya gittikleri gÃ¼n sergiledikleri samimiyet bu konuya en duyarsÄ±z kalanlarÄ±n bile dikkatini Ã§ekti.

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Yine sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boÅŸanmanÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ henÃ¼z atlatamadÄ±. Ãœstelik Affleck'i eski karÄ±sÄ± Garner ile samimi gÃ¶rdÃ¼kÃ§e Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ daha da artÄ±yor.Â





Bu olayÄ±n en sessiz tarafÄ± ise Jennifer Garner'Ä±n sevgilisi John Miller. Fakat son sÃ¶ylentilere gÃ¶re o da Garner'a ultimatom verdi ve eski kocasÄ±yla samimiyetine sÄ±nÄ±r getirmesini istedi.Â





SAMÄ°MÄ° OLMALARI YENÄ°DEN BÄ°R ARAYA GELECEKLERÄ°NÄ° GÃ–STERMEZ!

Garner ile Affleck'e yakÄ±n kaynaklar, eski Ã§iftin yeniden bir araya gelmesinin sÃ¶z konusu bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

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New York Post'a konuÅŸan bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Garner, sevgilisi John Miller ile gayet iyi durumda... Ä°liÅŸkilerinde her ÅŸey yolunda hatta giderek daha da yakÄ±nlaÅŸÄ±yorlar.

DiÄŸer yanda Jennifer Lopez'in ise hala Ben Affleck'ten ayrÄ±lmanÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ tam olarak Ã¼zerinden atamadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Her ne kadar dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve iyi gÃ¶rÃ¼nse de Lopez'in "kalbi aÄŸlÄ±yor" bu kaynaklara gÃ¶re.

KaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine bakÄ±lÄ±rsa iki Jennifer'Ä±n da Ben Affleck'e geri dÃ¶nme gibi bir arzusu yok yine de. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikisi de ondan yana derslerini almÄ±ÅŸ durumdalar.

Jennifer Lopez, 2000'lerin baÅŸÄ±nda niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar sonra kavuÅŸtuÄŸu Affleck ile mutlu olamayacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±.

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Jennifer Garner da Affleck yÃ¼zÃ¼nden Ã§ektiÄŸi Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri tam olarak unutmuÅŸ deÄŸil. Ä°ÅŸin o kÄ±smÄ± ise ayrÄ± bir hikaye.... Ben Affleck ile Jennifer Garner'Ä±n evliliÄŸi, Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼n adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir skandal sonrasÄ±nda yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼

Ben Affleck'in, karÄ±sÄ± Garner'Ä± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ± Christine Ouzounian ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§iftin yuvasÄ± daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Her ne kadar Ben Affleck, Christine Ouzounian ile aralarÄ±nda sadece iÅŸ iliÅŸkisi ve arkadaÅŸlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yleyip karÄ±sÄ±na ihanet etmediÄŸini savunsa da bu olay dÃ¶neminde bÃ¼yÃ¼k skandal yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°ÅŸte Garner'a yakÄ±n kaynaklar da "Jennifer'Ä±n bu olayÄ±n ardÄ±ndan iyileÅŸmesi uzun sÃ¼rdÃ¼. Yeniden Ben'den bÃ¶yle bir darbe yemekten ve Ã¼stelik artÄ±k genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±na gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n buna tanÄ±k olmasÄ±ndan Ã§ekiniyor. Bu yÃ¼zden de eski kocasÄ±na dÃ¶nme niyeti yok" diye konuÅŸtu.

Ben Affleck ile Jennifer Garner 2005 yÄ±lÄ±nda evlendi. Tam onuncu yÄ±lÄ± kutlamak Ã¼zereyken Affleck'in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ± Christine Ouzounian ile karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± duyuldu. Affleck, bunu inkar etse de Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sonra da resmen boÅŸandÄ±lar.

Yine de Garner, eski kocasÄ±na karÅŸÄ± gayet insaflÄ±.

Lopez ile boÅŸanÄ±rken ona destek oldu. Ãœstelik basÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajlarda da "Kimsenin benim yÃ¼zÃ¼nden Ben'den nefret etmesini istemiyorum. O aslÄ±nda iyi biri. Ben ondan nefret etmiyorum. Merak etmeyin evlilik konusunda gÃ¶zÃ¼m aÃ§Ä±ldÄ±. Kendime gayet iyi bakÄ±yorum" diye konuÅŸuyor.

Ã–zetlemek gerekirse eski eÅŸler Ben Affleck ile Jennifer Garher gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha bir sÃ¼re sÃ¶ylentilerine merkezinde kalacak.

Ama Ã¶zellikle de Garner, hayatÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ elinde tutuyor ve eski kocasÄ±yla iyi arkadaÅŸ olmak dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir iliÅŸki yaÅŸamayÄ± planlamÄ±yor.