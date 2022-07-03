Aşk teknesi

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Sosyete dünyasının çapkın isimlerinden Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu’na demirli teknede sarışın güzelle işte böyle görüntülendi.



Adı birçok ünlüyle anılan ve yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Hakan Sabancı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda demirli teknede bu kez sarışın bir güzelle görüntülendi. Teknede samimi görüntüler sergileyen çift, beraber yemek yedi, cep telefonlarından birbirlerine müzik dinletti.

Tatil zamanı

Deniz Çakır önceki gün sevgilisi Bilgehan Baykal’la Bodrum Ortakent’de görüntülendi.



Ünlü oyuncu, bu yıl da geleneğini bozmadı ve denize girmedi. Çakır, gün boyu kitap okudu ve telefonuna gelen mesajlarla ilgilendi.

Yeni sevgili

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Öykü Çelik Türkbükü’nde demirli teknede yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.



Gözden Kaçmasın Anneler evlatların başarısızlığını kabul etmek istemez Haberi görüntüle

Uzun süre teknenin ön kısmında vakit geçiren Çelik ve meçhul beyefendi, çok temkinliydi. Sürekli etrafı kolaçan eden aşıklar, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.