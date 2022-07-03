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Aşk teknesi

#Hakan Sabancı#Deniz Çakır#Öykü Çelik
Aşk teknesi

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. İşte objektife yansıyanlar...

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Sosyete dünyasının çapkın isimlerinden Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu’na demirli teknede sarışın güzelle işte böyle görüntülendi.

Aşk teknesi

Adı birçok ünlüyle anılan ve yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Hakan Sabancı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda demirli teknede bu kez sarışın bir güzelle görüntülendi. Teknede samimi görüntüler sergileyen çift, beraber yemek yedi, cep telefonlarından birbirlerine müzik dinletti. 

Tatil zamanı
Deniz Çakır önceki gün sevgilisi Bilgehan Baykal’la Bodrum Ortakent’de görüntülendi.

Aşk teknesi

Ünlü oyuncu, bu yıl da geleneğini bozmadı ve denize girmedi. Çakır, gün boyu kitap okudu ve telefonuna gelen mesajlarla ilgilendi. 
Aşk teknesi


Yeni sevgili

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Öykü Çelik Türkbükü’nde demirli teknede yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Aşk teknesi

Uzun süre teknenin ön kısmında vakit geçiren Çelik ve meçhul beyefendi, çok temkinliydi. Sürekli etrafı kolaçan eden aşıklar, yine de görüntülenmekten kurtulamadı. 
Aşk teknesi


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#Hakan Sabancı#Deniz Çakır#Öykü Çelik

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