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'Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±'... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar

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#Sydney Sweeney#Scooter Braun#83. Venedik Film Festivali
Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 11:50

Hollywood'un son dÃ¶nemdeki en gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Sydney Sweeney, niÅŸanlÄ±sÄ± Jonathan Davino'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Scooter Braun'da aradÄ±ÄŸÄ± huzuru ve mutluluÄŸu buldu.

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GeÃ§en yÄ±l dÃ¼nya sosyetesinin akÄ±n ettiÄŸi Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'un Venedik'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde tanÄ±ÅŸan Sweeney ile Braun, yine aynÄ± yerde aÅŸk tazeliyor.

28 yaÅŸÄ±ndaki Sydney Sweeney ile 44 yaÅŸÄ±ndaki Scooter Braun, daha 83. Venedik Film Festivali baÅŸlamadan Ã¶nce soluÄŸu Ä°talya'da aldÄ±.Â

Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
Her ne kadar festivalde bir film projesi yer almasa da Sweeney, bir moda markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak Venedik'e gitti.

Ona eÅŸlik eden sevgilisi Scooter Braun ile Venedik'in keyfini Ã§Ä±karan genÃ§ oyuncu, Ã¶nceki gÃ¼n de bir gondol sefasÄ± yaptÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nVarsÄ±n, gelsin hayat bildiÄŸi gibi... Ak dÃ¼ÅŸen saÃ§larÄ±nla bile genÃ§liÄŸinden daha gÃ¼zelsinVarsÄ±n, gelsin hayat bildiÄŸi gibi... Ak düÅŸen saçlarÄ±nla bile gençliÄŸinden daha güzelsinHaberi görüntüle

Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
AralarÄ±ndaki iliÅŸkinin giderek derinleÅŸtiÄŸi sÃ¶ylenen Ã§ift, gondol gezisi sÄ±rasÄ±nda da aÅŸk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sergiledi. Birbirlerinden bir an bile ayrÄ±lmayan Sydney Sweeney ile Scooter Braun Ã§evreyi ilgiyle izledi.

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Zaman zaman da birbirlerinin dudaklarÄ±na tutkulu Ã¶pÃ¼cÃ¼kler kondurmayÄ± ihmal etmedi.

Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
Sweeney ile Braun, akÅŸam da Armani firmasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe konuk oldu.

GÃ¼ndÃ¼z gezisi sÄ±rasÄ±nda beyaz, yazlÄ±k bir elbise giyen Sweeney, akÅŸam etkinliÄŸi iÃ§in gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi iddialÄ± bir gece kÄ±yafeti tercih etti.

Gözden KaçmasÄ±nEkranÄ±n tarihte gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en hÄ±zlÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±larÄ±ndan biriydi... GenÃ§ karÄ±sÄ± elinden tutmasa yÃ¼rÃ¼yemeyecek... Bebek adÄ±mlarÄ±yla ayakta duruyorEkranÄ±n tarihte gördüÄŸü en hÄ±zlÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±larÄ±ndan biriydi... Genç karÄ±sÄ± elinden tutmasa yürüyemeyecek... Bebek adÄ±mlarÄ±yla ayakta duruyorHaberi görüntüle

Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
Sydney Sweeney, gece dÃ¼zenlenen etminlik iÃ§in gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi iddialÄ± bir elbise giydi.
Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
Son zamanlarda konuÅŸulanlara gÃ¶re Sweeney ile Braun arasÄ±ndaki iliÅŸki giderek ciddileÅŸiyor.

Euphoria dizisiyle yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatan Sweeney, Venedik seyahatine Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Braun'un eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu Jagger Joseph, Levi Magnus ve Hart Violet ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

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Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar
Zaten bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri konuÅŸulanlara gÃ¶re Scooter Braun, Sweeney'i elinden kaÃ§Ä±rmamak iÃ§in onu mutlu etmeye Ã§abalÄ±yor.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Scooter Braun, kendisinden 16 yaÅŸ genÃ§ olan sevgilisi Sydney Sweeney'e herkesin iÃ§inde "Benim eÅŸim olup bebeÄŸimi bile doÄŸrucaksÄ±n" bile dedi.

Bak sevgilim iliÅŸkimiz burada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸk gondolunda sefa yaptÄ±lar

BaÅŸlarda Braun'un bu sÃ¶zlerine gÃ¼lÃ¼p geÃ§en Sweeney'in bile son zamanlarda bu konuda ciddi ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ konuÅŸuluyor.

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#Sydney Sweeney#Scooter Braun#83. Venedik Film Festivali

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