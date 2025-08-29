Aşk pozları vereceğiz diye perişan oldular!

Haberin Devamı

Dünyanın en önemli ve köklü sinema buluşmalarından biri olan Venedik Film Festivali, bu yıl 82'nci kez kapılarını açtı...

Başta Hollywood olmak üzere dünyanın dört bir yanından usta ve genç yönetmenlerin filmleri bu 'görmüş geçirmiş' festival kapsamında seyircisiyle buluşacak. Bazıları büyük ödül Altın Aslan için yarışacak.

Ama diğer yandan festivalin kırmızı halısında da birbirinden renkli görüntüler sergilenecek elbette. Başta Cannes olmak üzere bu tür önemli festivallerin ayrılmaz bir parçası bu.

ÜNLÜ FESTİVALİN KIRMIZI HALISINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

82'nci Venedik Film Festivali de işte böyle görüntülerle başladı. Noah Baumbach'ın yönetmenliğini üstlendiği başrollerini George Clooney, Adam Sandler, Ewe Hewson, Emily Mortimer, Laura Dern, Riley Keough'un paylaştığı film yarışmalı bölümde yer alıyor.

Elbette bunca yıldızı bir araya getiren filmin kırmızı halısı da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine döndü..

Filmin oyuncuları bir yana onlardan rol çalan biri daha vardı: George Clooney'in karısı Amal Clooney…

Ünlü yıldız ile evliliğinden biri erkek diğeri kız ikiz çocuk annesi olan Amal, yine her zamanki gibi film yıldızlarını kıskandıran zarafetiyle bütün bakışları üzerinde topladı.

Uzun boyu ve düzgün fiziğiyle rengi de modeli de gayet iddialı olan kıyafetini öyle güzel taşıdı ki kocası George Clooney ile birlikte kırmızı halıda uzun süre poz verdi...

Ciddi bir sinüs enfeksiyonuna yakalandığı için filmin basın toplantısını yarıda kesen, ekibiyle birlikte düzenlenen akşam yemeğine bile katılamayan George Clooney de her zamanki gibi gururla karısının yanında yer aldı.

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAR GİBİ POZLAR VERDİLER

Bir süredir boşanacakları iddialarıyla gündemde olan ünlü çift, bunun aksini ispatlamak istercesine kırmızı halıda aşk gösterisi sergiledi.

Görüntüleri de kırmızı halının etrafını saran kameralar ve objektifler için eşine rastlanmaz türdendi...

Ama işte o anlarda Amal Clooney bir talihsizlik yaşadı. Üzerindeki elbisenin uzun kuyruğu, kelimenin tam anlamıyla sırılsıklam oldu.

PAHALI ELBİSENİN ETEKLERİ SIRILSIKLAM OLDU

Bunun nedeni de gala öncesi Venedik'te yağan yağmurun kırmızı halıyı da su içinde bırakmasıydı... Büyük olasılıkla festival yetkilileri gerekli temizlik işlemlerini yaptı.

Ama yine de bu durum kırmızı halının gala saatine kadar kurumasını sağlamadı. Bunun sonucu olarak da kadın konukların gece elbiselerinin etekleri ıslandı.

İşte bunlardan biri de Amal Clooney oldu... Fakat başına gelen bu talihsizlik bile onun yüzünden gülümsemesini silemedi.

Bu arada Amal Clooney'in Elie Saab tasarımı, değeri 4 bin sterlinin üzerinde fuşya rengi bir gece elbisesi giydiğini de hatırlatalım.

Amal Clooney'in pahalı elbisesinin gösterişli kuyruğunun uç kısmı sırılsıklam oldu.





Ama bu durum bile Clooney çiftinin neşesini bozmadı.

TAM İYİLEŞEMEDEN KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

Gecede zor anlar yaşayan tek kişi 47 yaşındaki Amal Clooney değildi. 64 yaşındaki George Clooney de rahatsızlığı tam olarak geçmediği için biraz solgun ve yorgun görünüyordu.

Kırmızı halıya adım attıklarında muhabirler Clooney'e iyi olup olmadığını sordu. O da iyi olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Ama yine de kırmızı halıda yürürken fazla konuşmamaya dikkat etti. Hatta bir ara boğazını işaret edip hastalığının tam olarak geçmediğini de ifade etti.





Sinüs enfeksiyonuna yakalandığı için filminin basın toplantısını yarıda kesen George Clooney, kırmızı halıda her zamanki gibi durmaya çalışsa da keyfinin çok da yerinde olmadığı gözlerden kaçmadı.