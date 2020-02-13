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Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

Aşk ortaya çıktı! Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde kalıyor...

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Aşk ortaya çıktı! Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde kalıyor...

ÜNLÜ şarkıcı Hadise’nin “Hekimoğlu” dizisinde rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İkilinin gizli saklı sürdürdükleri ilişkiyi ele veren ise sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar oldu.

Hadise’nin Instagram sayfasına eklediği fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. İlişkinin 1 ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım’ın Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı öğrenildi.

Yıldırım, 2016’da evlendiği Ezgi Eyüboğlu’ndan geçen yıl boşanmış, daha sonra adı Demet Özdemir’le anılmıştı.

Aşkı bu detay ele verdi
Aşkı bu detay ele verdi!

 

 

 

 

 

 

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