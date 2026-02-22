Aşk onu 35 yıl sonra gelip buldu… ‘Tanıştığımızda 18 yaşında iki hayalperest gençtik’

Haberin Devamı

Sevilen polisiye dizi Rizzoli & Isles başta olmak üzere uzun oyunculuk kariyerinde birçok başarılı dizi ve filmde rol alan Hollywood’un emektar oyuncusu yeniden aşık!

53 yaşındaki ünlü oyuncu Angie Harmon, 35 yıl önce İtalya'da tanıştığı bir adamla yeniden aşk yaşamaya başladığını açıkladı.

Jason Sehorn ile evlenip boşanan, ilerleyen yıllarda da bir başka ünlü oyuncu Greg Vaughn ile aşk yaşayan Angie Harmon, uzun zamandır boş kalan kalbini yeni bir aşkla doldurdu.

Üstelik bu yeni aşkın çok da romantik bir hikâyesi var.

Angie Harmon Instagram'da yeni sevgilisiyle romantik ilişkilerinin detaylarını ve öpüşürken çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bu gizlemli sevgili hayranları için yeni bir yüz olsa da aslında Angie Harmon'ın 35 yıl önce tanıştığı ancak o zamana kadar sadece arkadaş olduğu bir erkek model.

Bu kişi, fotoğrafçı, sanatçı ve yönetmen Tony Floyd…

Çiçeği burnunda aşklarını anlatan Floyd, ünlü oyuncuyla geçmişte nasıl tanıştıklarını "On sekiz yaşındayken İtalya'da tanıştık; iş arayan, modellik hayallerinin peşinde koşan, aç kalmadan bir hayat kurmaya çalışan iki gençtik" diye söze başladı ve "O zaman bile aramızda bir kıvılcım vardı... Ama zamanlama doğru değildi" diyerek devam etti.

Tony Floyd Angie Harmon’la 35 yıl öncesinde filizlenen ancak ilerlemeyen aşklarını anlatırken sevgilisini övmeden de duramadı: "Yirmili yaşlarımızda kendimizi Los Angeles'ta bulduk, ikimiz de oyunculuk peşindeydik. Sen her zaman benden daha iyiydin. Ama birlikteydik. Ve birbirimize aşıktık. Sen tutkunu ekranda buldun. Ben ise Costa Mesa'da sörf tahtaları şekillendirirken buldum. Yine de zamanlama bizim için uygun değildi” dedi.

İkilinin yolları ayrıldıktan 27 yıl sonra tekrar kesişti. Angie Harmon bunu “Belki şans eseri belki de kaderin bir cilvesi” diye anlatıyor.

Yakışıklı sevgilisi de ona “Şimdi zamanlama doğru. Şimdi bizim zamanımız, aşkım. Gücüm. Her şeyim. Benim Angie'm. Seni kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok seviyorum” diyor ve geçmişteki karşılaşmalarından da “Hâlâ otuz beş yıl önce İtalya'daki o metro platformunda tanıştığım aynı nazik, sevgi dolu, nefes kesici, tutkulu savaşçısın” diye anlatıyor…

Teksaslı olan ünlü oyuncu Angie Harmon’ın 54 yaşındaki emekli futbol yıldızı eski kocası Jason Sehorn'dan Finley (21), Avery (19) ve Emery (16) adında üç kızı var. Çift 2001'den 2016'ya kadar evliydiler.