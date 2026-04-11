GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda birbirlerine bakmamÄ±ÅŸlardÄ± bile... Ä°ki Ã¼nlÃ¼ oyuncu 60 yaÅŸÄ±ndan sonra aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼

O zamanlar kalplerini baÅŸkalarÄ±na aÃ§an bu iki Ã¼nlÃ¼den biri gÃ¼zelliÄŸiyle diÄŸeri de yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± fiziÄŸiyle dikkat Ã§ekiyordu.

Sonra aradan yÄ±llar geÃ§ti... Kader onlarÄ± 60 yaÅŸÄ±ndan sonra bambaÅŸka bir ÅŸekilde bir araya getirdi. ArtÄ±k onlar sadece iki meslektaÅŸ deÄŸil aynÄ± zamanda iki aÅŸÄ±k...

60 YAÅžINDAN SONRA AÅžKI BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDE BULDULAR

60 yaÅŸÄ±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulan bu iki Ã¼nlÃ¼ Heather Locklear ile Lorenzo Lamas.

Belki genÃ§ kuÅŸaklar iÃ§in Ã§ok bir anlam ifade etmeyebilir ama 68 yaÅŸÄ±ndaki Lamas, bir dÃ¶nem Åžahin Tepesi (Falcon Crest) adlÄ± diziyle ortalÄ±ÄŸÄ± kasÄ±p kavuruyordu.

Son yÄ±llarda sokaklarda sergilediÄŸi acÄ±nasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle "bir efsane yÄ±kÄ±ldÄ±" dedirten 64 yaÅŸÄ±ndaki Heather Locklear da bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n diÄŸer kahramanÄ±.

HayatlarÄ±nÄ±n genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda baÅŸkalarÄ±yla evlenen, nice aÅŸklar, nice ihanetler yaÅŸayan, bu arada Ã§oktan Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan Heather Locklear ile Lorenzo Lamas'Ä±n, geÃ§en yÄ±ldan beri gizli gizli flÃ¶rt ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

2025'in son dÃ¶neminden bu yana birlikte olduklarÄ± sÃ¶ylenen Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±klarÄ± bir etkinlikte samimi pozlarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

MUM IÅžIÄžINDA ROMANTÄ°K YEMEK

TMZ'in haberine gÃ¶re Locklear ile Lamas, aÅŸklarÄ±nÄ± da ilk kez 2025'te yeni yÄ±l Ã¶ncesi gittikleri bir kÄ±ÅŸ tatilinde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

AÅŸkÄ±, hayatlarÄ±nda sonbahar rÃ¼zgarlarÄ±nÄ±n estiÄŸi dÃ¶nemde yeniden bulan Locklear ve Lamas, o buluÅŸmada mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda romantik bir akÅŸam yemeÄŸi yedi.

Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Heather Locklear ile Lorenzo Lamas, eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen ve artÄ±k yetiÅŸkin olan Ã§ocuklarÄ±nÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± da planlÄ±yor.





Heather Locklear, 1980 ve 90'larda Melrose Place dizisindeki Amanda Woodward karakteriyle Ã¼nlenmiÅŸti. YÄ±ldÄ±z ilk evliliÄŸini Tommy Lee ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan Richie Sambora ile evlendi. Bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldu.Â Son olarak da bir yÄ±l Ã¶ncesine kadar Chris Heisser ile niÅŸanlÄ±ydÄ±.





Lorenza Lamas, Åžahin Tepesi adlÄ± dizinin yarÄ± sÄ±ra Renegade adlÄ± yapÄ±mdaki Reno Raines karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Lorenzo Lamas ise bugÃ¼ne kadar beÅŸ kez evlendi. Bu evliliklerinden de toplamla altÄ± Ã§ocuÄŸu bulunuyor.





Lamas, bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndan biriydi.

BugÃ¼n altÄ± evliliÄŸi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ durumda ve artÄ±k 68 yaÅŸÄ±nda.Â





Heather Locklear, mÃ¼zisyen Richie Sambora ile evliydi. OlaylÄ± biten bu evlilikten Ava adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.





YÄ±ldÄ±z son dÃ¶nemde sokaklarda sergilediÄŸi derbeder gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sÄ±k sÄ±k alkollÃ¼ ÅŸekilde yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla konuÅŸuluyordu.

