Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

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Ama sanmayın ki bütün ünlüler bu kadar gösterişli törenlerle evleniyor. Bazıları bu konuda daha farklı arayışlara giriyor...

Öyle bahçesinde havuzu olan gösterişli malikaneler yerine daha farklı ortamlarda birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar, iyi günde ve kötü günde" birlikte kalma sözü veriyorlar.

ÜNLÜ MODEL VE SEVGİLİSİ ÇÖLÜN ORTASINDA EVLENDİ

İşte bu türden evlilik törenlerine yeni bir halka daha eklendi...

Victoria's Secret mankeni olarak tanınan 29 yaşındaki Kelly Gale ile 44 yaşındaki İsveçli oyuncu Joel Kinnaman, Nevada Çölü'nün ortasında, üzerlerinde beyaz hafif giysiler ve yalın ayak bir biçimde hayatlarını birleştirdi.

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Gale ile Kinnaman, evlilik töreni için ünlü Burning Man Festivali ortamını seçti. Festivalin yapıldığı yerde de sadece birkaç tane konuğun önünde "son nefese kadar" birlikte olma sözünü verdi.

Çiftin gelinlik ve damatlığı da ortama ve festivalin ruhuna gayet uygundu. Nikah kıyılıp da resmen karı-koca ilan edildikten sonra da Kelly Gale ile Joel Kinnaman, birbirlerinin dudaklarına uzun bir öpücük kondurdu.

Kelly Gale paylaşımında evlilik töreninin kesin tarihini vermedi. Fakat Burning Man Festivali, 25 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Çiftin bu tarihler arasında evlendiği düşünülüyor.

Mutlu çift, çölün ortasında ayaklarında ayakkabıları bile olmadan evlendi.

'BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN ROMANTİK DÜĞÜN'

Kelly Gale, hayatının bu en mutlu gününde çekilen bir dizi fotoğraf ve

videoyu da sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiftin evlendiği anlarda çekilen videonun arka planında da katılan az sayıdaki konuk arasında yer alan birinin "Bugüne kadar gördüğüm en romantik ve en güzel düğün" dediği de duyuldu.

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Model Kelly Gale, düğününde çekilen görüntülerden oluşan paylaşımında evlendiği Joel Kinnaman ile her zaman kendilerini "Ruh eşi" olarak hissettiklerini belirtti.

Kelly Gale'in takılarından duvağına giyimindeki bütün ayrıntılar bir film sahnesini andırıyordu.

ÜÇ YIL NİŞANLI KALDILAR

Kelly ve Joel'in evlenmek için Nevada Çölü'nü seçmeleri de tesadüf değil, altında derin bir anlam var.

Çift, birlikte olduklarını 2019 yılında yine bir başka ünlü müzik festivalinde Coachella Festivali'nde gözler önüne sermişti.

2020 yılında ilişkilerini bir adım daha öteye taşıyıp birlikte yaşamaya başladılar. Bu arada bir de yavru köpek evlat edinip ailelerini genişlettiklerini duyurdular.

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Kelly Gale ile Joel Kinnaman, 2021 yılında sosyal medyadan nişanlandıklarını duyurdular.

Çift, o dönemde de farklı bir atmosferdeydi. Denize bakan bir uçurumun zirvesinde nişanlandılar. O sırada çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Kelly Gale ile Joel Kinnaman, Nevada Çölü'ndeki yalın ayak nikahla da artık resmen hayatlarını birleşirmiş oldu.