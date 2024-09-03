×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

Güncelleme Tarihi:

#Kelly Gale#Joel Kinnaman#Burning Man Festivali
Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 16:52

Gösteri dünyasının ünlülerinin düğünlerini bilirsiniz... Her biri günlerce sürer, karşılama yemeği, nikah ve düğün, ardından da konuklara bir teşekkür partisi... Gelin başta olmak üzere katılan herkesin çeşit çeşit giyindiği bu törenlerin yankıları bitmek bilmez. Hepsinin ortak özelliği de gayet gösterişli mekanlarda, genellikle malikanelerde yapılması.

Haberin Devamı

Ama sanmayın ki bütün ünlüler bu kadar gösterişli törenlerle evleniyor. Bazıları bu konuda daha farklı arayışlara giriyor...

Öyle bahçesinde havuzu olan gösterişli malikaneler yerine daha farklı ortamlarda birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar, iyi günde ve kötü günde" birlikte kalma sözü veriyorlar.

Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

ÜNLÜ MODEL VE SEVGİLİSİ ÇÖLÜN ORTASINDA EVLENDİ
İşte bu türden evlilik törenlerine yeni bir halka daha eklendi...

Victoria's Secret mankeni olarak tanınan 29 yaşındaki Kelly Gale ile 44 yaşındaki İsveçli oyuncu Joel Kinnaman, Nevada Çölü'nün ortasında, üzerlerinde beyaz hafif giysiler ve yalın ayak bir biçimde hayatlarını birleştirdi.

Haberin Devamı

Gale ile Kinnaman, evlilik töreni için ünlü Burning Man Festivali ortamını seçti. Festivalin yapıldığı yerde de sadece birkaç tane konuğun önünde "son nefese kadar" birlikte olma sözünü verdi.

Çiftin gelinlik ve damatlığı da ortama ve festivalin ruhuna gayet uygundu. Nikah kıyılıp da resmen karı-koca ilan edildikten sonra da Kelly Gale ile Joel Kinnaman, birbirlerinin dudaklarına uzun bir öpücük kondurdu.

Kelly Gale paylaşımında evlilik töreninin kesin tarihini vermedi. Fakat Burning Man Festivali, 25 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Çiftin bu tarihler arasında evlendiği düşünülüyor.

Gözden KaçmasınÇocuk için birlikte oluyor demişlerdi: Tebrikler sevgilim, çoktan hak ettinÇocuk için birlikte oluyor demişlerdi: Tebrikler sevgilim, çoktan hak ettin! Haberi görüntüle

Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

Mutlu çift, çölün ortasında ayaklarında ayakkabıları bile olmadan evlendi. 

Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

'BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN ROMANTİK DÜĞÜN'
Kelly Gale, hayatının bu en mutlu gününde çekilen bir dizi fotoğraf ve
videoyu da sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiftin evlendiği anlarda çekilen videonun arka planında da katılan az sayıdaki konuk arasında yer alan birinin "Bugüne kadar gördüğüm en romantik ve en güzel düğün" dediği de duyuldu.

Haberin Devamı

Model Kelly Gale, düğününde çekilen görüntülerden oluşan paylaşımında evlendiği Joel Kinnaman ile her zaman kendilerini "Ruh eşi" olarak hissettiklerini belirtti.

Gözden KaçmasınBöyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılarBöyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar!Haberi görüntüle

Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

Kelly Gale'in takılarından duvağına giyimindeki bütün ayrıntılar bir film sahnesini andırıyordu. 

Duvağını açtı, ilk öpücüğünü verdi: Issızlığın ortasında yalın ayak evlendiler

ÜÇ YIL NİŞANLI KALDILAR
Kelly ve Joel'in evlenmek için Nevada Çölü'nü seçmeleri de tesadüf değil, altında derin bir anlam var.

Çift, birlikte olduklarını 2019 yılında yine bir başka ünlü müzik festivalinde Coachella Festivali'nde gözler önüne sermişti.

2020 yılında ilişkilerini bir adım daha öteye taşıyıp birlikte yaşamaya başladılar. Bu arada bir de yavru köpek evlat edinip ailelerini genişlettiklerini duyurdular.

Haberin Devamı

Kelly Gale ile Joel Kinnaman, 2021 yılında sosyal medyadan nişanlandıklarını duyurdular.

Çift, o dönemde de farklı bir atmosferdeydi. Denize bakan bir uçurumun zirvesinde nişanlandılar. O sırada çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Kelly Gale ile Joel Kinnaman, Nevada Çölü'ndeki yalın ayak nikahla da artık resmen hayatlarını birleşirmiş oldu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kelly Gale#Joel Kinnaman#Burning Man Festivali

BAKMADAN GEÇME!