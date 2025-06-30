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‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…

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#CHER#Alexander Edwards#Ünlü Çiftler
‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 08:00

Müzik sahnelerinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle gençlere taş çıkardığı da bir gerçek… Ünlü şarkıcı son zamanlarda hem hayranlarını hem de yakınlarını endişelendirmeye başlamıştı.

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Bu endişenin kaynağı da Cher’in özel hayatındaki çalkantılar...

Ünlü şarkıcı 2 yılı aşkın süredir ünlü müzik yapımcısı Alexander Edwards'la büyük bir aşk yaşıyor.

‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…

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79 yaşındaki Cher ve 39 yaşındaki sevgilisi aralarındaki 40 yaş fark yüzünden ilişkilerinin başından beri gündemden inmiyor.

Cher bu yaş farkının kendisi için hiç önemli olmadığını ve ilişkisinde çok mutlu olduğunu söylese de onu sevenler efsane şarkıcının bu aşk yüzünden kalbinin kırılmasından çok korkuyor ve bunu açıkça söylemekten de çekinmiyordu.

‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…

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Anlaşılan Cher belki bu çağırılara kulak verdi belki de ilişki ömrünü tamamlamaya yaklaştı ki ünlü aşıkları bir süredir birlikte gören olmadı.

Cher’in nihayet Alexander Edwards’dan “soğumaya” başladığı hatta onu terk etmeye hazır olduğu konuşuluyor.

Gelen haberlere göre Cher’in yakın dostları ona sürekli olarak Alexander Edwards’ı terk etmesini öğütlüyordu.

‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…

Cher’in de artık bu fikri kabullendiği, bu ilişkinin uzun vadede kendisine zarar vereceğini görmeye başladığı konuşuluyor.

Dedikodulara göre Alexander Edwards iki yıldır yanından ayrılmadığı Cher’in doğum gününde onunla birlikte değildi ve hakkında ortaya atılan güvenilmez, sadakatsiz ve her an kalp kırabilecek adam imajı giderek gerçeğe dönüşüyor.

İkilinin aslında hâlâ görüştüğü ancak bunun artık arkadaşça bir ilişkiye dönüştüğü ve görüşmelerinin sıklığının da giderek azaldığı söyleniyor.

‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…

Alexander Edwards’ın oğlunun annesi olan eski aşkı model Amber Rose’u aldattığı biliniyor. Ünlü müzik yapımcısının daha önceki ilişkilerinde de böyle iddialar var.

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Üstelik birçokları Edwards’ın Cher’e amiyane tabiriyle bir “sülük” gibi yapıştığını ve aslında onunla maddi çıkar için birlikte olduğunu savunuyordu.

‘Aşk matematik bilmez’ diyordu… En sonunda genç sevgilisinden soğudu…

Cher ise bugüne kadar hep bu ilişkiyi savundu ve “Aşk matematik bilmez” diyerek genç sevgilisiyle aşkının yaş farkından etkilenmediğini anlatmaya çalıştı.

“Bir daha kendimden geçlerle birlikte olmamaya yeminliydim ama yaşıtlarım da ya hasta ya mezarda” diyen Cher bu ilişkiyi başlatan ilk adımın Alexander Edwards’dan geldiğini ve ünlü yapımcının peşine düştüğünü ve bırakmadığını söylüyordu…

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#CHER#Alexander Edwards#Ünlü Çiftler

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